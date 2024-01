¿Qué es realmente el software espía?

El software espía es un tipo de software malicioso que interfiere en el funcionamiento normal de un dispositivo para recopilar información sin alertar a la persona usuaria y después la envía a otra entidad no autorizada.

El software espía altamente invasivo permite el acceso ilimitado a un dispositivo por defecto. No deja rastro, por lo que es casi imposible que la persona usuaria sepa qué datos se han obtenido.

Puede infectar cualquier dispositivo conectado: teléfonos, ordenadores y otros dispositivos que se conectan a Internet.

¿Cómo funciona?

El software espía puede infectar un dispositivo cuando la persona usuaria hace clic en un enlace malicioso o incluso sin que tenga que hacer nada.

Los métodos de infección incluyen:

1 clic

El dispositivo se infecta cuando la persona usuaria hace clic en un enlace afectado. Este tipo de enlaces se pueden enviar de muchas formas, como a través de texto o del correo electrónico o en plataformas de redes sociales.

0 clics

El dispositivo se infecta cuando la persona usuaria hace algo concreto o interactúa con algo concreto.

¿Qué pasa cuando se infecta un dispositivo?

Una vez infectado el dispositivo con software espía altamente invasivo, el operador tiene acceso total al teléfono y puede:

Hacer un seguimiento de su ubicación

Acceder a conversaciones, incluso en aplicaciones cifradas de extremo a extremo como Signal y Telegram.

Acceder al correo electrónico

Acceder a los contactos

Activar el micrófono para escuchar conversaciones cercanas

¿Por qué existe el software espía?

El sector de la vigilancia desarrolla software espía para sortear las defensas de seguridad cada vez más sólidas en ordenadores, dispositivos móviles y plataformas de comunicación. Los operadores de vigilancia quieren afectar dispositivos para acceder a todos los datos almacenados en ellos.

Aunque las herramientas de software espía llevan usándose mucho tiempo, el aumento del cifrado tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013 ha hecho más difícil recopilar datos mediante otros métodos de vigilancia, lo que ha creado una mayor demanda de software espía.

¿Quién usa software espía?

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como los militares y los de inteligencia, son los primeros usuarios y clientes de software espía y de las empresas de vigilancia.

Es posible que deseen obtener información específica como:

El paradero de una persona

Las fuentes de un/una periodista

Detalles de protestas que se están organizando

Información que alguien pueda tener sobre corrupción

Indicios de conducta delictiva

¿Qué tiene que ver el software espía con los derechos humanos?

El uso ilegítimo del software espía viola muchos derechos humanos, como los relativos a la privacidad y a la libertad de expresión, opinión, reunión y asociación.

Pero el software espía daña a diferentes personas de formas diferentes. Se pueden usar los datos como arma para cometer más abusos, en Internet y fuera de Internet, especialmente contra personas que ya son discriminadas debido a su identidad. Este abuso puede adoptar muchas formas, como chantaje, revelación de datos personales, ciberacecho, hostigamiento e intimidación.

No tengo nada que ocultar, así que esto no me afecta, ¿verdad?

Piénselo otra vez.

Nuestra investigación muestra que es menos probable que activistas y periodistas que temen estar bajo vigilancia critiquen a su gobierno o informen de ciertos temas por miedo a ser objeto de ataques y poner en peligro a su propia persona, a sus fuentes y a sus seres queridos.

Esto tiene repercusiones para toda la ciudadanía: el derecho a la protesta y a una prensa libre que informe de temas que determinan nuestra vida son pilares fundamentales de una sociedad que respeta los derechos.

¿Quiénes son las personas contra las que se suele dirigir el software espía?

Gobiernos y empresas dicen que estas herramientas de vigilancia sólo se usan contra “delincuentes y terroristas”.

En realidad, sin embargo, se ha usado ilegítimamente software espía contra activistas de derechos humanos, periodistas y muchas otras personas en todo el mundo.

¿Qué podemos hacer para protegernos del software espía?

Es difícil protegerse totalmente de los ataques, pero he aquí algunos consejos clave de seguridad digital esencial:

Mantenga actualizados su navegador y el software del sistema operativo móvil.

En los dispositivos Apple, active la función de alta seguridad “Lockdown Mode”.

Sea consciente cuando haga clic en enlaces de procedencia desconocida.

Preste atención a los cambios en el funcionamiento del dispositivo.

Usar un VPN de confianza puede ayudar a prevenir algunas formas de vigilancia y censura.

Cambie la configuración de seguridad de su Facebook a “amigos” y evalúe las nuevas peticiones de amistad antes de aceptar.

Visite el sitio web seguro .onion de Amnistía y use de forma anónima el navegador Tor.

Cuando gobiernos y empresas atacan a quienes defienden nuestros derechos, todas las personas estamos en peligro. Por eso pedimos a países de todo el mundo que prohíban el software espía altamente invasivo.