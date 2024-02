Radiografía del deporte como fenómeno de masas

Hablar de deporte es hacerlo de una práctica que nos acompaña desde los albores mismos de nuestra propia existencia como especie y civilización. Y ello es así tanto con practicándolo, como ejerciendo las veces de espectador o apostando. Aspecto este último, y nos referimos a las apuestas deportivas, que lleva con nosotros desde, al menos, la Antigua Grecia. No obstante, durante las últimas décadas se ha convertido, al amparo social y cultural, en mucho más que una práctica con la que divertirse//ponerse en forma. Y es precisamente en esa vertiente más mediática en la que nos vamos a centrar en este texto. Abordando, por el camino, los principales hitos que han convertido al deporte en todo un fenómeno de masas en la actualidad.

El poder de los medios

Está claro, el deporte se ha convertido, y no hablamos solo de su práctica, en algo realmente llamativo para la sociedad. Y lo ha logrado superando cualquier tipo de barrera clasista o divisoria. Y ya no nos circunscribimos, ni muchísimo menos, a fútbol o baloncesto. No en vano, nos encontramos ante un contexto en el que dicha práctica se ha erigido como un espectáculo gracias, precisamente, a los medios de comunicación.

En el caso de países como España, ese fervor mediático hacia el deporte fue despertado por los medios de comunicación durante finales de los 70 y toda la década de los 80. El surgimiento de los patrocinios, el creciente peso de las firmas comerciales y de las marcas o la publicidad lograron elevar el deporte hasta cotas, mediáticas, nunca vistas hasta el momento. Enlazando, por el camino, con una cultura, la del consumo, que también comenzaba a dar sus primeros coletazos. Podemos decir que, en no pocas ocasiones, el nacimiento de los medios de comunicación de masas (no sólo televisión) llegó de la mano de esa mediatización social, cultural y deportiva.

Un futuro aún por escribir

Es cierto que el contexto actual seguramente no sea el más prometedor. Y que medios como la televisión han capitalizado la visión más mercantilista y espectacular del deporte. No obstante, nos encontramos ante un punto de inflexión en el que valores como el compañerismo, el afán de superación o la cultural del esfuerzo comienzan a tomar cada vez mayor protagonismo. Y ello es algo palpable sobre todo en los más pequeños.

Es más, actualmente, y más allá de todas sus propiedades saludables, el deporte se ha convertido en una forma más de divertirnos y, en definitiva, un mecanismo de generación de emociones. Y lo ha logrado a todos los niveles. Ya lo estemos practicando, nos encontremos viendo un partido de fútbol o hayamos apostado por este o aquel equipo. Vale la pena pensar que nos encontramos ante un instrumento de superación ante la adversidad y de de democratización de la sociedad. Y es que, como suele decirse, ¡el deporte levanta pasiones!