Railway Empire 2 Análisis  – Mucho más y mejor en el imperio ferroviario

Railway Empire 2 es el nuevo título que lanza Meridiem Games en formato físico y que ha sido desarrollado por Kalypso Media. Un título de gestión de líneas ferroviarias de transporte y de construcción que tiene un público bastante fiel. Si la primera parte fue un éxito, este segundo juego viene a darnos mucho más y mejor. Todo más pulido y apañado, escuchando al público. Un excelente juego de gestión y estrategia.

Railway Empire 2 nos lleva a la gestión de recursos y estrategia ya que el juego consiste en crear líneas de ferrocarril entre distintas ciudades para comunicarlas con otros centros urbanos y con lugares de recursos que vienen a satisfacer las necesidades de los habitantes de cada pueblo o ciudad por la que pase el tren.

La demanda y la oferta en este juego es esencial, así como establecer de la mejor forma posible las líneas de tren. La interfaz del Railway Empire 2 es similar a la del primer título, con una rueda en la que seleccionar la opción. Deberemos diseñar el recorrido de cada vía, construir estaciones que den servicio a ciudades y recursos y organizarlas de la manera más eficiente posible. Esto es esencial para no perder dinero.

Railway Empire 2 es extenso y profundo

Cuando tengamos las vías construidas y vayamos a diseñar la ruta en Railway Empire 2 deberemos pensar qué es lo que queremos y desde donde y hacia dónde. Debemos optimizar cada una de las vías de la estación, crear los sentidos correctos, poner las locomotoras ideales y los puntos de mantenimiento. Es todo un arte que te lo explica idealmente el tutorial inicial.

Tras haber realizado la ruta deberemos comprar el tren que va a realizar los viajes y para eso deberemos elegir la locomotora. Tenemos hasta una gran cantidad de máquinas que van desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX. Cada una es diferente a otras y hay un árbol de desbloqueos que nos permitirán ir avanzando en época y desbloqueando mejoras para nuestras máquinas y nuestro negocio en Railway Empire 2.

Algo importante es saber jugar con la estrategia de saber a dónde va cada mercancía, por dónde debe de pasar y hacer que los viajes sean para que ganemos dinero. Debemos fijarnos bien en las necesidades de cada ciudad y hacerlas crecer. Pero al crecer, van a querer más recursos y se los tendremos que ofrecer en Railway Empire 2. Y además tenemos competencia que querrá también sacar beneficio del pastel.

Hemos de decir que el juego no es fácil este Railway Empire 2. El modo tutorial te hace aprender pero no profundiza, hay que echar horas para desentrañar los secretos que tiene este juego. A cada partida vamos a ir descubriendo cosas nuevas que no se nos han explicado antes. Esto hace que el juego cada vez nos haga querer seguir avanzando para ver qué más hay. Eso sí, mucho del contenido ya estaba en la primera entrega.

Mapas en Estados Unidos y Europa

Tenemos un buen número de modos de juego. Desde la campaña con 5 capítulos que nos lleva a Estados Unidos pero también viaja a la vieja Europa en Reino Unido y Europa Central. Esto hace que Railway Empire 2 expanda sus límites y añada nuevos territorios y nuevos mapas. En el mapa personalizado podremos jugar en distintas épocas y países. Eso sí Salamanca es lo más al sur de España que podremos estar. También tenemos desafíos y modo online

Gráficamente el juego luce muy bien y con muchos detalles. Los trenes están perfectamente recreados y Railway Empire 2 corre fluidamente. Destacar la banda sonora y sobre todo los efectos de los motores de vapor de los trenes. Su banda sonora es bastante buena y amena y su doblaje al español destaca.

Railway Empire 2 es un juego que todo amante de la estrategia y gestión de recursos en tiempo real debe tener porque no le va a defraudar. Además Meridiem Games nos ofrece una espectacular versión física. Este es un título que hace que las horas pasen sin que uno apenas se dé cuenta. Kalypso es una desarrolladora que borda los juegos de gestión y eso se nota. Un must have para los fanáticos del género