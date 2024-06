Salima El Boussouni es «Mejor Diseñadora Del Mundo 2024»

El pasado 8 de junio, en el Teatro Los Salesianos de Madrid, se llevó a cabo un concurso de moda internacional MODAVISION®, de gran relevancia en el ámbito de la moda, en el cual se congregaron destacados diseñadores de diversos países, quienes compitieron por el título “EL MEJOR DISEÑADOR DEL MUNDO 2024”.

MODAVISION®, es un movimiento solidario, que lleva el lema «Moda se viste de Paz», dirigido por la prestigiosa empresaria española Olga IF, poseedora del Doble GUINNESS WORLD RECORDS™, ella ocupa el puesto 19 entre los 50 mejores diseñadores españoles. Ha sido reconocida con el galardón de «Diseñadora del año 2023», entre otros premios, lo cual la convierte en un ejemplo a seguir.

Este concurso de moda, fue creado con el objetivo de recaudar fondos para un grupo de jóvenes talentosos con distintos grados de discapacidad auditiva de la escuela especial n.º 5 de Kharkiv (Ucrania). A pesar de sus dificultades físicas, mentales, económicas y políticas, se esfuerzan por encontrar la manera de superar los obstáculos y buscar la paz a través de la moda. Es su principal objetivo y el que lo caracteriza. Por consiguiente, resultó sumamente emotivo disfrutar de la colección de Sofía Cherkashina y Katya Katlynskaya pertenecientes a esta institución educativa, lo cual fue posible gracias a su docente Lubov Moiseeva, quién nos brindó su colección.

Olga IF y su patrocinador, ONDA DEL PLATA FM, han logrado recaudar los fondos necesarios para que estas jóvenes diseñadoras puedan viajar desde Ucrania el próximo año y presentar su colección en MODAVISION® 2025. A través de ONDA DEL PLATA FM y las recaudaciones que se han obtenido durante MODAVISION® 2024, se han asegurado los billetes de avión y hospedaje de las diseñadoras Sofía Cherkashina, Katya Katlynskaya, su asistente y un intérprete que les brindará su apoyo en todo momento.

Este suceso demuestra la notable solidaridad que existe en nuestra comunidad y cómo el esfuerzo y dedicación, nos conducen a perseverar en la lucha, aún en circunstancias adversas, hasta alcanzar nuestro objetivo, ya que siempre existe alguien capaz de resolver situaciones que son difíciles de efectuar por nosotros mismos y contribuye al milagro.

La tarde del pasado sábado, el Teatro los Salesianos, se llenó de glamour y de mucha elegancia. Se contó con la participación de muchas celebridades procedentes de la industria cinematográfica, política, musical, etc. Distinguidos cantautores como el cantante napolitano Gennaro di Crescenzo, quién nos deleitó con dos de sus canciones, «Luna Rossa» y, «Musica per Napoli»; el reconocido bailarín granadino Jesús Fernández, que nos mostró su arte flamenco. Al igual que la compañía de danza contemporánea Carabdanza, y María Arcos (Coloured Mary), directora y creadora de Coloured Art Studio, que nos sumergió en la magia del Body Painting en tiempo real…, etc.

El concurso de moda de MODAVISION®, abrió sus puertas, con la participación de DJ Kepi, quién fue la encargada de transmitir la música creada por M.A.C Studio Production (Gibraltar), quienes elaboraron durante cinco meses las canciones y temas musicales que cada diseñador presentaría con su colección, además de componer el Himno a MODAVISION®, entre otros.

Aquella tarde, se sintió el auténtico entusiasmo, emoción, creatividad y la magia de la pasarela, tanto en el escenario como en el público. Sin embargo, la emoción más significativa fue el momento en que el jurado decidiría quién sería el mejor diseñador del mundo. Y así fue, finalmente la diseñadora representante de Marruecos, Salima El Boussouni, obtuvo la mayoría de votos del público en directo, siéndole otorgado el título EL MEJOR DISEÑADOR DEL MUNDO 2024. Ella nos cautivó con la magia y elegancia del Kaftan Skalli. Con muchos años de experiencia dedicados a la moda, en su excepcional colección se destaca la tradición en todo su esplendor, que llega con un aire primaveral de tonalidades vibrantes, singular y única.

Además, por esta magnífica pasarela, desfilaron las colecciones de Anna Sviridova, diseñadora ucraniana con más de 20 años de experiencia. Nos exhibió la elegancia y delicadeza en vestimentas de noche excepcionales, donde el rojo, el negro, el dorado resplandecieron.

Franciane Keiser, (Luxemburgo), nos presentó una colección que se distinguió por la notable combinación de tejidos de alta calidad, sus diversas tonalidades y belleza. Las modelos mostraban una línea muy refinada y atractiva, en cuanto a calzado y sombreros se refiere.

Juliette Dubois Couture, (Francia). Nos mostró su impresionante y exquisita creación de vestidos, creaciones excepcionales y muy singulares.

Ilona Szabó, diseñadora de Hungría, A pesar de su ausencia física al evento, emitió un vídeo de su colección de moda, una moda altamente novedosa, juvenil y elegante que rompe con las normas, criterios y estereotipos establecidos, ofreciendo diseños en distintas tallas que se ajustan al perfil de cada mujer.

Trico (Japón). Nos brindó a través de su elegancia y su fina costura, la cultura y el arte de todo un país. El color y la delicadeza de sus Kimonos son el resultado de un gran trabajo que no deja de florecer.

Alimac Design, diseñadora de Bélgica, nos ofreció con su colección todas las tendencias de la moda. Una moda muy viva, juvenil, actual y de gran creatividad.

Y la diseñadora de Alemania, Shirin Style, a pesar de su juventud (17 años), nos presentó una moda muy cotidiana y casual, llena de colorido, fuerza y brillantez.

Olga IF no dejó de sorprendernos en la tarde estival, exponiendo al público sus diseños de la marca “Imaginative Fashion”. En ellos se evidencia la profesionalidad y el elevado respeto hacia este arte de expresión artística, inspiradora y motivadora, que nos conduce hacia un mundo tan singular y significativo, como es el de la moda. Por otro lado, ha expresado su entusiasmo por seguir colaborando y dirigiendo la próxima edición de este maravilloso concurso de moda MODAVISION® el próximo año, el cual, gracias a la colaboración de este gran patrocinador, contará con la presencia estelar de estas dos niñas ucranianas, quienes finalmente podrán presentar su colección en España.