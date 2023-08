Ser visionario en el mundo actual

Si tienes un negocio, y lo que necesitas son ideas y consejos para establecer tus estrategias de Marketing, y saber cómo generar contenido de calidad y aumentar tu visibilidad en Internet, creo que esta entrevista te puede interesar.

Jaime Wiliam Mostacero Baca reconocido conferenciante y consultor en España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canada en Marketing Digital y un experto divulgador cultural.

Un referente internacional que generosamente se presta a responder a mis preguntas en un mundo en el que el Marketing Digital, Redes Sociales y la Transformación Digital es algo necesario para que las Empresas y Emprendedores puedan destacar en un mundo global.

Ya me advierte en la primera conversación que mantengo con él que el mundo empresarial y del emprendedor se ha reconfigurado y que lo básico y fundamental en el mundo empresarial es estar al día en estas nuevas especialidades y creo que lo que va a seguir te va a fascinar. Querido amigo/a lector ten un poco de paciencia.

Este hombre que ganó en Perú el 2º Premio Honorífico Concurso Trámite de Más Experto por un proyecto de Bankarizar los pagos para los exámenes de obtención del carnet de Sanidad en Lima Metropolitana, con sus más de cinco millones de habitantes y que otorgaba la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú y el Presidente.

En el año 2014 creo Perumira Global Talent y entrevisto los más grandes talentos y profesionales y que sirvió de referente a miles de jóvenes apostando por su talento.

Creador de su propia revista : https://perumira.org/ y que ha escrito un libro superventas que se vende en Amazon: https://www.amazon.com/author/jaimebaca y que está convencido como afirma el mismo “tenemos que introducirnos en la Web 3.0 o “Web Semántica” que es la próximo evolución y generación en la Web inteligente, intuitiva y conectada vinculada a la I.A”

¿Qué proyectos tienes en el futuro y como proyectas tu trayectoria profesional? Es decir, si nos permites la curiosidad, ¿cuál es tu meta a medio y largo plazo en este ámbito?

Agradecerte Jose Luis primero por la invitaciòn. Desde siempre me ha gustado enseñar, en el intermedio del colegio y la universidad dictaba clases de matemàtica a escolares de primario y secundaria, y ya como estudiante abosolvia dudas a mis compañeros de carpeta, entonces me veo siempre enseñando.

A mediano plazo me gustaria compartir con los jòvenes, como ir de la mano con las nuevos avances digitales e IA que parecen van màs ràpido que nosotros, pero una vez que cogemos la ola estaremos siempre arriba o por lo menos no vamos a caernos.

En Perumira Global Talent procuro asi mantener 4 pilares fundamentales, I.- dar visibilidad a nuevos talentos (y que aprendan como ir obteniendo mas visibilidad), II.- entrevistar a profesionales e influencer (porque ellos son el espejo de los mas chicos), III.- a que los padres apoyen el talento de sus hijos (terminando asi con el mensaje subliminal que los hijos deben ser lo que nosotros no fuimos o creamos que es lo mejor para ellos) y IV.- Que no es facil si no tienes disciplina y constancia, y es que puedes hacer lo que te gusta pero no es rentable, y mas aun si no dominas las nuevas herramientas digitales e IA, y puedes potenciar lo que quieras con ellas, y que hay plataformas tan grandes como Amazon, Google, Apple, Spotify, donde tu conocimiento generan grandes comunidades e incluso es recompensando, sea la profesion o talento que sea.

A largo plazo estimado Josè Luis me gustaria enfocarme mucho en comunidades rurales y de Africa, recientemente he entrevistado dos niñas sudafricanas que son espectaculares, Guinea Ecuatorial no explota para nada su maravilloso pais, muy poco marketing y eso encarece su propio turismo interno. Para un ecuatoguineano es mejor visitar España que sus propios paraisos, entonces pienso que Africa tiene mucho para dar al mundo, su potencial desde lo alimenticia como reserva medioambiental, turistica, del talento, profesional, es tan basto. Centroamèrica, Sudàmerica por su geografia, cordilleras, montañas, tiene zonas inaccesibles donde solo llegan polìticos cada 5 años y no es justo tener tanto avance y que los niños de hoy no tengan acceso a ello y puedan ademàs mejorar las vidas de sus familias con tecnologìa. Digo no es justo porque los que tenemos acceso y estamos inmersos no nos va alcanzar la vida para saber y avanzar tanto, necesitamos de todos.

Viendo hasta dónde has llegado,¿qué consejo le darías a una persona que pretende seguir esa “filosofía” profesional?

Tengo decenas de cuadernos con apuntes de lo que he querido hacer año tras año, sin embargo muchas veces a uno se le olvida detalles como “con que heramientas o conocimientos tengo”, “con que personas cuento o puedo contar” “las personas que estaran conmigo son expertos, conocidos, familia (todos son importantes pero cada uno tiene sus etapas en el camino) y lo mas importante es el “trato” (si quieres que te traten como profesional, trata y compensa a los demàs como profesionales).

La puntualidad para mi es pero importante, los latinos no nos caracteizamos por llegar a la hora pero en mi caso es primordial siempre.

Partiendo de todo ello, lo resumiria en que debes pensar lo que deseas hacer, asegurarte de que tienes lo necesario para empezar, respetar a los demas y ser constante, que no te afecte la opiniòn de los demàs, incluso lo que llamamos “suerte” te acompañarà`si te coge trabajando por tus sueños.

Por ùltimo no conformarse en tener un solo èxito, vayan por mas, formen compañias, corporaciones si creas varias marcas propias, o consorcios si quieren unirse a otras marcas.

Partiendo desde la perspectiva de reconocer el uso de las herramientas online como un elemento imprescindible en el contexto empresarial actual,¿podrías determinar la diferencia que implica la realidada a la evolución que se espera?.

Soy de la idea que cada dècada veremos colaboradores con mejor calidad de vida, España ya es pionero del trabajo remoto en el mundo y la pandemia nos hizo ver que las herramientas digitales por la que muchos desconfiaban salvaron economias, incluso muchos se quedaron con ella y no han vuelto abrir un negocio fisico.

A diferencia de estos tiempos pienso que habrà grandes almacenes digitales como Amazon, que habrà profesiones que no desapareceràn sino que se uniràn para hacer las cosas màs sencillas, como la contabilidad, a la que muchos hoy llaman “Anàlisis de Datos” que es la uniòn con softwares, IA y la Estadistica.

Siempre repito una frase que molesta algunos padres “a ustedes les enseñaron y nos enseñan que para ser pròspero y calificar como trabajo algo, debemos salir a la calle a picar carbòn”, “los trabajos fijos”, eso se terminò hace 3 decadas (1990).

Las herramientas digitales daràn un equilibrio entre la vida laboral y la personal, y debe ser polìtica de estado fortalecer su uso como un gran recurso renovable al servicio de todos.

¿Qué importancia le otorgas a la generación de contenido para los consumidores? ¿Es algo fundamental sobre lo cual dirigir nuestros esfuerzos si somos una empresa o emprendedor que comienza a poner en marcha sus acciones de negocio online?

Ya era tendencia que los consumidores buscabamos siempre respuestas ràpidas a nuestras interrogantes, mas aùn en el campo de la medicina, del marketing,

Por poner un par de ejemplos, antes al buscar “Plataformas de Podcast” se mostraban links orgànicos y de pago de grandes bloggers o consultoras con largas historias o tutoriales de hasta 5000 palabras. Ahora si haces lo mismo, te aparece una lista en primera posiciòn y primera pàgina dada directamente por el buscador de las principales palaformas de podcast.

Para saber el resultado de un partidode un fùtbol en linea aparecian los links de las televisoras o radios que estaba transmitiendo, ahora automàticamente te aparece el resultado, minutos, tarjetas y quien ha hecho los goles.

Inmediatez y Comunicaciòn efectiva es lo que busca el consumidor de ahora, entonces la generaciòn de contenido esta yendo por ese lado, de ahi el exito de TikTok, los Reels de Instagram y los Shorts de Youtube, que para las marcas personales o de empresa deben convertirse en sus principales aliados.

Si lo tuyo es la comunicaciòn (salud, magazine, tecnologia) entonces hay que invertir tiempo y/o dinero en ser multiplataforma, desde Instagram, Youtube, Podcast, Tiktok…si es basado en imàgenes como ropa, ventas, entonces usa los videos cortos de las 3 plataformas antes mencionadas y combinalas con contenido educativo – didàctico acerca de lo que ofreces. Usen Pinterest, mucha gente no sabe lo potente que puede ser Pinterest para escritores, creadores de libros de medio y bajo contenido, accesorios como stickers, fundas, etc.

El consante aprendizaje y actualizacion de diferentes plataformas digitales, es fundamental y no resistirse ni discriminar nuevas plataformas que puedan aportar a tu marca.

¿Es imprescindible que el contenido esté estrictamente relacionado con la actividad de nuestra empresa? ¿Hasta qué punto debemos diversificar en ese ámbito?

Cuando empiezas o emprendes una marca o negocio pienso que lo primero, si, hay que ser muy especifico pero no ser frontal en la intencion de vender.

Educar – Entretener o Inspirar son claves a la hora de crear contenido, si puedes lograr los 3 en una sola acciòn (video, post) creceràs exponencialmente. La venta debe ser el resultado, el agradecimiento o la admiraciòn a tu marca y eso lo saben los influencers, para ello plataformas como Cafecito, Patreon o las donaciones del mismo Youtube que permiten a tus suscriptores darte dinero sin necesidad de monetizar tu video con ellos cada vez son mas populares, pero veràs que son creadas en funciòn a ya haber creado una comunidad, salvo que tu contenido sea tan brutal e impactante que a la primera empieces a generar ventas, si es asi, felicidades.

Y como una cosa lleva a la otra tu mismo pùblico permitirà expandirte, por ejemplo Perumira Global Magazine en un principio entrevistaba marketers y escritores españoles, de ahi lo empezaron a ver youtubers, bloggers, presentadores, periodistas, cantantes, bailarines, modelos, Misses, y sin perder la esencia de ser talentos y profesionales del mundo que inspiran a los mas chicos a que abracen aquello que aman hacer.

Otro ejemplo, hay escritores que ya con grandes comunidades usan otras plataformas para crear libros de bajo-medio contenido bajo demanda de impresiòn, hablamos de agendas, cuadernos, planificadores de tareas, libros para colorear, sopa de letras, y ya con una marca personal mas afianzada hasta ropa y complementos bajo demanda`, pero todo comenzò con una idea principal y repito, sè especifico, no quieras tomar todo de primera, la especializacion es la clave.

¿Puedes darnos un ejemplo de una marca de éxito con la que hayas trabajado o reconozcas en relación a una buena gestión y generación de contenido de calidad?

Me gusta mucho Olga IF, a nivel de marca pero mas a nivel personal, tiene una filosofia muy similar a la mia, que es la de unir personas. Olga IF es doble Record Guinness de Moda y Mejor Diseñadora de Modas Europea 2020. Unir mas de 400 modelos de mas de 50 paises no solo demuestra la admiraciòn a tu marca, a tu trabajo, sino que a nivel cultural, social, como creadora de contenido y diversificar su talento para apoyar a los mas pequeños, a nuevos talentos, es un gran ejemplo a nivel empresarial, del empoderamiento femenino y de esa unidad de la que todos hablamos pero que muchas veces no sabemos como empezar, por donde partir.

Conocer la historia de Olga IF es conocer una verdadera historia de èxito.

Me gusta mucho Puntocero.me que empezò como una radio pequeña de la mano del periodista y marketer argentino Diego Gonzalez, hasta convertirse hoy en un multiplataforma, lo que hablàbamos antes, radio, tv, podcast, produciendo mas de 40 programas de radio, columnistas, informacion desde la industria musical y entretenimiento, politica, deporte, y claro una buena parte del crecimiento se debe al crowdsourcing que Diego sabe usar hasta ahora y que le permite este crecimiento.

A nivel personal me encantan 2 personas, Yi Min Shun Xie, que en la època mas dificil de Venezuela, fui testigo de su esfuerzo, de sus ganas de convertirse en la mejor, y hoy es una reconocida marketer y conferencista, creadora de “Navegando en Aguas Digitales”, un best seller del marketing, una biblia del marketing y donde invirtiò todo lo que tenia. Y cada dia el contenido tan dinàmico, didàctico y sencillo de Yi Min la siguen erigiendo como una top del mercadeo digital.

Finalmente, hace poco pude conocer a Giovana Gogola que se ha abierto camino en la enseñanza del iidoma inglès, con mas de 1 millòn de seguidores en todas sus redes sociales, los invito a visitar su canal English by Giovana, muy original sus videos cortos y de enseñanza, muy precisa, sabe lo que quieres aprender, sabe que vende mas a nivel visual, y es una mujer muy sencilla y un conocimiento de SEO Youtube fabuloso. Fue un honor entrevistarla.

Generación de contenido de calidad y aplicación de herramientas SEO/SEM. Si tuviéramos que elegir invertir mayores esfuerzos en uno de estos ámbitos, ¿Cuál quedaría a la cabeza? ¿Puedes ofrecernos un par de consejos en relación al posicionamiento web para empresas?

Si deseas una respuesta definitiva, el SEO/SEM. He tenido la oportunidad de conocer y entrevistar talentos artisticos y finalistas a Misses Universo y del Mundo en sus respectivos paises, con proyectos ambientales, de ayuda social, de ayuda educativa, con pàginas webs muy bien detalladas pero que no tienen la exposiciòn o visibilidad que merecen y para ello el SEO/SEM ayuda muchisimo.

Ahora los buscadores te dan resultados de acuerdo a tu zona , a tu localidad, por lo que posicionar es mucho mas fàcil, por eso decìa anteriormente que no queramos coger todo. El mismo Google nos dice que hay que especializarnos y empezar de menos a mas.

Si deseas vender ràpido y posicionar como empresa debes invertir en SEM. Si lo tuyo es no tener muchos recursos porque empiezas de cero, o deseas generar una comunidad a largo plazo, el SEO te darà lo que necesitas.

De hecho para hacer un buen SEM debes conocer de SEO, y el SEO no se aprende de un dia para otro, puesto que los motores de bùsqueda cambian cada año sus politicas y sus algoritmos.

Muchos pueden decir “con poco o nada de contenido no puedes hacer SEO/SEM” , les diria que TikTok nos demostrò lo contrario, tienes 3 segundos para llamar la atencion del potencial seguidor o cliente y eso lo logras con un titulo poderoso, por ejm “3 herramientas IA para crear videos virales en Youtube”, desde ahi ya estas empezando a usar SEO, usando 3 palabras con alta demanda de bùsqueda, Herramientas IA, Videos virales y Youtube, lo mismo aplica a un post, a un podcast, a una storie, un thread, un tweet, etc.

Si tu tècnica de SEO con el tiempo ha dado sus frutos, no dudes en hacer SEM.

Para terminar, ¿es el Crowdsourcing siempre una opción? ¿Se trata una práctica que debemos plantearnos poner en marcha desde el inicio de nuestros proyectos, aunque los recursos con los que contemos sean limitados?

Ahi radica la imprtancia de crear comunidad, puede pasar con los nuevos taletos y las start ups, que tienen una comunidad escondida porque no son conocidos digitalmente y una vez con visibilidad el crowdsourcing es màs fàcil, y en ese sentido te facilita la inversiòn e incluso el camino.

Sucede y sigue pasando con nosotros, Perumira Global Talent, como te mencionè comenzamos entrevistando marketers y la misma comunidad empezò a valorar y consumir otros talentos y profesiones, nuestras mismas Invitadas formaron “Princesas Embajadoras” quienes buscan talentos en sus paises para que aparezcan en la revista, y de la uniòn de ambos, comunidad, talentos invitados y profesionales se ha creado el Miss Global Talent, un certamen de talento virtual.

El Crowdsourcing no solo es una idea u opiniòn, pues seria un feedback que tambièn tiene mucho valor, el crowdsourcing es un pedido de consumo, es similar a una encuesta pero que no la dirigies necesariamente tu, sino tu comunidad, tu publico.

Y OJO esto ultimo no confundir con crowdfunding que es mas una fuente de financiamiento a tu empresa, mientras el crowsourcing siempre aplica a marcas que desean expandirse o que el mismo pùblico desea que ofrezcas, porque le eres valioso para ellos, valor que has creado y financiado tu mismo..

Cada 100 Invitadas hago encuestas, sobre nuestro logo, fomato de entrevistas, incluso si sigue gustando nuestro nombre, ahora ùltimo nuestros lectores desean entrevistas a actores de cine, productores, y eso es lo que vamos a darle.

Espero que os haya gustado la entrevista tanto como a mí y pongáis en práctica todos los consejos que nos ha regalado Jaime.

Deseo agradecerte Jose Luis por el privilegio de conocerte y charlar contigo.

Decirles a quienes tengan a bien leer la entrevista que cuiden primero su salud fisica y emocional, que fortalezcan su caracter y actitud frente a la vida, que emprendan sin temor, que no les afecte las opiniones negativas, que se preparen para ser exitosos, que ayuden a los demas en la medida que ellos se dejen ayudar y que tienen mis plataformas para divulgar desde su talentos hasta sus ciudades, su cultura, sus sentimientos.

El dinero es importante, te da estabilidad, pero como ves, el mundo nos da cada vez mas facilidades y herramientas para crear y reinventar, depende de ti aprovecharlo, sacarle el maximo beneficio y echarles una mano aquellos que aun no cuentan con tus recursos para que empiecen a crear tranquilidad a sus familias.