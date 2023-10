The Sisters 2 – Road To Fame Análisis – Lleva a las más pequeñas a la fama

Acaba de llegar «The Sisters 2 – Road To Fame«. Es la secuela de The Sisters. Si buscas aventuras, amistad y una dosis de diversión en tu PS5, no querrás perderte este viaje. Tras su desarrollo están Balio Studios y Meridiem Games. Las hermanas Wendy y Marina ya están listas para dar diversión a las más peques de la casa.

«The Sisters 2» está basada en la serie de televisión infantil y cuenta con todos los personajes más carismáticos. Acompaña a las hermanas Wendy y Marina en su búsqueda para alcanzar la fama en Sis-tok. El objetivo del juego es ganar muchos seguidores en nuestra cuenta de esta red social. El parecido con la realidad no deja lugar a dudas.

La historia de The Sisters 2 comienza cuando las hermanas reciben un regalo tras las buenas notas que han sacado este año. Wendy es la mayor y algo más madura pero Marina es más berrinchosa y envidiosa. Ambas reciben una tablet y buscarán, como decíamos conseguir la mayor cantidad de followers posible.

Un Viaje Épico por Sis-tok

La jugabilidad de «The Sisters 2» es accesible y divertida para jugadores de todas las edades, aunque es un juego mayormente dirigido a las más pequeñas de la casa. Los controles intuitivos te permiten sumergirte en la historia sin problemas. Está lleno de minijuegos, casi 30 para poder jugar y realizar las misiones.

Tenemos una gran ciudad para explorar e ir conociendo a distintos personajes y hacer minijuegos. Los minijuegos no presentan explicación, pero son sencillos. Desde el juego de la silla, parar el despertador, cocinar… Hay de todo en The Sisters 2. Y realmente son divertidos, eso sí, algunos habrá que repetirlos porque de inicio no se ha entendido la mecánica.

En el modo Aventura elegiremos a cualquiera de las dos hermanas de The Sisters 2 y las acompañaremos a conseguir su meta de seguidores. Pero hay más modos de juego. Tenemos el modo desafío. Aquí jugaremos los minijuegos independientes. Podremos elegir el que más nos guste y en la dificultad que queramos. También podremos escoger a todos los personajes del juego.

The Sisters 2 con muchos modos de juego

El modo torneo nos presenta los minijuegos en forma de rondas. Ganará el torneo el que más minijuegos gane. Una opción divertida en The Sisters 2 para una tarde con todas las amigas. Este título da mucho juego para eso, multijugador local. Y finalmente el modo Todo o Nada. Aquí jugaremos del tirón los juegos contra otros 3 jugadores de la IA o con mandos.

El apartado gráfico es cumple con los personajes de la serie de televisión. Tiene una buen cantidad de escenarios y de secundarios. La música y los efectos de sonido en The Sisters 2 complementan perfectamente la atmósfera del juego. Además viene traducido al español, algo que se agradece.

«The Sisters 2 – Road To Fame» es un divertido título basado en la serie de televisión que te sumergirá en una emocionante aventura llena de amistad y desafíos. Si buscas un juego que te haga reír y jugar con tus amigas, este es el título que estabas esperando. Solo tienes que unirte a Wendy y Marina.