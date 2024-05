Ubicaciones de casinos legendarias en el mundo

Los casinos llevan años formando parte de las ofertas de ocio de infinidad de países de todo el mundo. Aunque ahora se han extendido más que nunca a través de internet gracias a las nuevas tecnologías, los juegos más interactivos y las plataformas adaptadas a smartphones, lo cierto es que las experiencias más tradicionales siguen siendo las grandes favoritas.



Y es que, frente a la comodidad e inmediatez del juego en un casino online, el juego en los casinos de siempre te permite zambullirte en una atmósfera mucho más envolvente y dinámica, además de darte la oportunidad de jugar en algunos lugares realmente sorprendentes. ¿Sabías que hay casinos en reservas naturales, en antiguos palacios? No todo es jugar en Las Vegas, y aquí vas a descubrir algunas de las ubicaciones más espectaculares de casinos famosos de todo el mundo.

Vamos a empezar alejándonos de Las Vegas, pero quedándonos en Estados Unidos, para hablar del Casino Bellagio. Un centro de juego ubicado en un enorme y lujoso hotel de cinco estrellas. Tan imponente y elegante que ha aparecido en infinidad de películas de Hollywood, y cuyo interior invita a perderte durante horas, o incluso días.



Otro que merece mención especial es el Casino de Montecarlo, en Mónaco. Es uno de los grandes iconos de los juegos de azar, de esos nombres que siempre vienen a la cabeza cuando se habla del lujo de los casinos de primera. De hecho, el propio edificio donde se alberga ya es un reclamo para turistas de todo el mundo, que pueden entrar para jugar, o para disfrutar de una obra de ópera o espectáculos de ballet.



Hay más nombres con ubicaciones únicas, como es el caso del Casino Sun City. Este casino se encuentra en Sudáfrica, en pleno Parque Nacional de Pilanesberg, cerca de la ciudad de Pretoria. Por si no era suficiente con poder jugar a la ruleta cerca de loscinco grandes de África, sus instalaciones cuentan con una gran pista de golf y hasta piscinas para despejarse entre partida y partida. Es puro lujo.



Del sur de África, toca mirar a Las Bahamas. Un enclave paradisíaco que ofrece el escenario ideal para el Casino Atlantis. Los turistas vienen aquí para disfrutar de un turismo de playa digno de película, y de paso se animan a tentar a la suerte en este casino que cuenta incluso con playas privadas para dorarse tras plantar cara al azar.



El último nombre de esta lista es ni más ni menos que el Casino The Venetian. Se encuentra en China, más concretamente en Macao, y es conocido por ser uno de los casinos más espectaculares del mundo, ya que se atreve a recrear la mismísima Venecia. Tiene canales, góndolas y casi 3500 máquinas para jugar. Es realmente alucinante.



Estos son los casinos con las ubicaciones más legendarias del mundo. Si alguna vez viajas a alguno de estos lugares, no dudes en hacerles una visita, son inolvidables.