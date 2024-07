UGT en la lucha por un mundo de iguales: Día del Orgullo

Este fin de semana, Sevilla se ha llenado de color para celebrar “El Orgullo 2024” una jornada reivindicativa que este año tiene el claro propósito de reivindicar la educación en diversidad para combatir los delitos de odio y un mundo en paz, y por ello se ha elegido el lema: Educación, derechos y paz: Orgullo que transforma; el lema escogido, pone de manifiesto una realidad que nada tiene que ver con días de fiesta llenos de color y es que el odio hacia las personas LGTBI sigue siendo una realidad por desgracia frecuente y ese odio de algunas personas se lleva a nuestros centros de trabajo, en los que los trabajadores y trabajadoras LGTBI, se tienen que enfrentar cada día a situación insoportables.

El acoso en el trabajo es algo a lo que los trabajadores y trabajadoras LGTBI se enfrentan cada día, pero no podemos olvidar que, además, sufren la discriminación de no ser contratados, esto hace que muchos trabajadores y trabajadoras tengan que volver al armario, algo que para UGT Sevilla es inadmisible.

Un informe de la UE determina que el 53% de las personas españolas del colectivo LGTBIQ+ ha sufrido acoso y/o agresiones, una minoría de los casos se hacen públicos, un porcentaje muy pequeño de las agresiones que sufren las personas del colectivo por su diversidad sexual se denuncian y tiene repercusión mediática.

La mitad de las personas LGTBIQ+ han sido agredidas en los dos últimos años en ámbitos extralaborales. Este dato refleja que la supuesta tolerancia de la sociedad española realmente es una utopía y que a pesar de que avanzamos en el plano legislativo, estamos sufriendo un retroceso social importante debido a las corrientes ultraderechistas que tienen a la homofobia, el machismo o el racismo por bandera de su ideología.

Desde el sindicato que dirijo en Sevilla, no somos nada tolerantes con las conductas de estos partidos de ultraderecha y derecha que intentan, por acción u omisión, acabar con unos derechos que ya estaban consolidados e impedir el avance de derechos en el camino de la igualdad.

Para terminar con este tipo de conductas y para que los centros de trabajo sean inclusivos y respetuosos con todas las realidades, desde UGT Sevilla entendemos que es imprescindible la educación y tomarse en serio la situación de miles de personas que no pueden llevar una vida normal.

En UGT somos muy exigentes en la defensa de los derechos de todas las personas y trabajamos cada día por un mundo de iguales, pero sabemos que la educación, debe ir acompañada de trabajo permanente por eso, aprovecharé esta tribuna para lanzar una serie de exigencias urgente: La implantación de los Planes LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores, Formación a todas las plantillas, haciendo hincapié a los departamentos de Recursos Humanos para evitar sesgos discriminatorios, tanto en los procesos de selección, como en las posibles promociones y mejoras en el centro de trabajo, el pleno desarrollo de la Ley de Empleo para facilitar el acceso al empleo a las personas del colectivo LGTBI especialmente vulnerables, y que en la planificación de prevención de riesgos se considere la LGTBIfobia como un riesgo psicosocial, entre otras medidas urgentes.

Como apuntaba anteriormente, me horrorizan los comentarios de algunas personas sobre la necesidad de celebrar días como el de la Mujer, del Orgullo, etc. Y me horroriza doblemente que esos comentarios partan de políticos que pueden tener en sus manos legislar o contribuir a ello y de sus voceros en medios de comunicación, tertulias televisivas… hablamos de gente que es conocedora de que la lucha que se está llevando a cabo desde los colectivos, los sindicatos entre los que se encuentra muy orgullosa UGT y el gobierno de la nación, entre otros, es una lucha diaria, pero la conmemoración del Orgullo, es una herramienta para visibilizar

las problemáticas y realidades de las trabajadoras y trabajadores LGTBI.

En UGT Sevilla somos conscientes de los avances que se han producido, los celebramos y seguiremos reivindicando los derechos de todas las personas y mientras quede una sola persona que no sea igual a las demás, la lucha debe continuar.

Somos conocedores que el avance tiene que ir de la mano del conocimiento y con el fin de conocer la historia del movimiento LGTBI, el sindicato en Sevilla ha puesto en marcha dos exposiciones: Una Exposición de Diseño Gráfico LGTBI+ de José Luís García Macías y otra del Pasaje Begoña.

El Pasaje Begoña es un lugar lleno de historia donde comenzó el movimiento LGTBI en los años 60 en plena dictadura Franquista, la exposición a través de imágenes nos retrata los hechos ocurridos cuando un lugar considerado internacionalmente como cuna de la diversidad en el que se respiraba modernidad y libertad, tras una redada en el año 1971, en la que se arrestaron a más de 300 personas por “atentados contra la moralidad pública”, se vio obligado a cerrar sus puertas.

A partir de ese momento, muchas personas tuvieron que esconderse, por eso en UGT Sevilla, consideramos que es importante rendirles homenaje, y sin duda, el mejor homenaje que podemos rendirles es conocer su historia y no olvidar que fue en ese lugar de Andalucía, donde se germinaron las primeras reivindicaciones de los derechos de las personas LGTBI y que allí nacía el movimiento de liberación LGTBI en España.

UGT Sevilla seguirá luchando por los derechos de todas las personas y por la igualdad de todas y todos, ese es el fin de un sindicato de clase como es la Unión General de trabajadoras y trabajadores y a eso nos dedicamos desde el 13 de agosto de 1888, año de nuestro nacimiento.

Feliz Orgullo 2024.