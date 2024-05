¡Y cambiamos el mundo!

Cuentan los más ancianos que todo sucedió de repente, un buen día, a un cura reformista, se le ocurrió llenar el botafumeiro de marihuana el día en que SuSan.tidad el PaPa visitaba Santiago de Allá te las Compongas…

La Catedral se hallaba repleta de fieles, SuSan.tidad presidía la ceremonia, el supuesto incienso, en realidad marihuana, empezó a impregnar el recinto. SuSan realizó varias inspiraciones, el silencio reinaba sin ruidos, sus ojos (los de SuSan) adquirieron un brillo inusual en un anciano, levantó las cejas, miró a su alrededor beatíficamente (cosa harto difícil en él) y dijo

– Hermanos! Dos cosas os voy a decir! La primera, esta sotana me da un calor tremendo, será lana fría, pero por San Hipólito de Voltregá que abrasa… ¿harán falta tantas capas? Parezco una cebolla!…

– La segunda cosa que os voy a decir, de buen rollo eh? He sido un cínico durante toda mi vida, me he querido creer la película, pero para lo que me queda en el convento, me cago dentro!

Dicho esto, SuSan abandonó la Catedral de Santiago, se fue al aeropuerto. Entre la fumada que llevaba y que en Galicia, inexplicablemente, hay aeropuertos en Vigo, A Coruña y Santiago, se equivocó de Terminal, perdió el avión, y le tocó volar con Ryan Air.

Resulta ser que SuSan, se había llevado el botafumeiro de la Catedral escondido debajo de la sotana, con la determinación de llegar al piso que comparte con Dios (que nunca está, pero cuando digo nunca, es nunca eh?), y beatificarlo y canonizarlo como San Botafumeiro del Buen Rollo. Pero al ir a embarcar al avión, los empleados de Ryan Air le dijeron que excedía el tamaño autorizado para llevar en cabina y que debía facturarlo. Entre que no se había impreso la tarjeta de embarque y el latigazo de facturar el Botafumeiro, el presupuesto del viaje se disparó y esto hizo que los márgenes de beneficio que les dan estos viajes a los políticos de turno, se resintiese notablemente. A los políticos les pillaron después, pero, como siempre sucedía, fueron absueltos… y reelegidos, jajajajaja!! ¿Te lo puedes creer?.

Infatigable Susan siguió su viaje, y cuando llego al Vaticano (que rima con lo que a todo el mundo le huele), ordenó que analizasen inmediatamente el contenido del Botafumeiro Milagroso, que le trajesen !YA! papel de liar y que distribuyesen esa sustancia por las Iglesias de todo el mundo, que en esa época estaba (el mundo) que no te lo puedes creer de desigualdades y gente poderosa puteando a todo quisqui.

Los organismos eclesiásticos de todo el mundo empezaron a inspirarse (de tanto inspirar hierba), a actuar con lógica, se apartó de la Iglesia a todos los curas pederastas, se les internó en centros donde no fuesen peligrosos, o sea, que eran centros, pero estaban en las afueras, para que no hubiesen escuelas ni parques cerca, en zonas industriales vaya, el niño más cercano estaba a una distancia muy difícil de cubrir para personas de edad avanzada…

También se les instaló un Botafumeiro en cada centro, para que tampoco les importase mucho que no hubiese querubines cerca.

Se creó una creó una comisión que empezó a repartir toda la riqueza de la Iglesia de forma equitativa a todas las personas que estaban necesitadas, las Iglesias se convirtieron en comedores sociales, pero a todo trapo eh? El agua, Evian, que no vamos a beber agua del grifo con lo mala que está! Entrantes, primero, segundo y postre, con bebida o copa de cava. Los camareros con esmoking, lujos y detalles, que eso es lo que tiene repartir el tesoro de la Iglesia, que da para que todos vivamos estupendamente…

Al salir, a todos los comensales se les hacía entrega de un cigarrillo de Hierba del Señor, para que la comida les sentara bien y nada les preocupara demasiado, lo normal, vamos…

Otra comisión empezó a estudiar los textos sagrados y la vida de Jesús, y convinieron todos en que, para lo puteado que había estado Jesús, ellos vivían de lujo, así que se desmanteló el tremendo Spa que tenían en Roma, que lo que tenían allí era para verlo eh? Inmunidad diplomática, chulos disfrazados con un traje de colores que se les marcaba el paquete a lo bruto (y que paquetes, por cierto), balcón con superficie no edificable enfrente, viajes pagados por todo el mundo, vamos, que llega a bajar Dios y los echa… para quedarse Él solo!

En fin, que con la ayuda de ese nuevo incienso que daba tan buena onda y tan buen rollo, empezaron a reinterpretar el mensaje y empezaron a cambiar tanto, tanto, tanto, que acabaron aboliendo la religión, te voy a decir más, la prohibieron, no fuera a ser que se hiciese más daño a la gente.

A partir de ese momento, usaron el poder económico y político que tenían, y, absolutamente fumados, se dedicaron a meterle caña a los gobiernos de los países de todo el mundo, que en esa época estaban bordándolo con respecto a las técnicas de esclavitud insconciente que le aplicaban a sus ciudadanos, que vuelve a rimar con lo que les estaban horadando a base de reformas y recortes… con «ano» vaya!

Y allí fue cuando se lió el mogollón y empezó a cambiar el mundo, pero de una forma increíble tío, en serio, pero eso te lo cuento en el siguiente capítulo, que ahora me voy a hacer un peti!

¿A que molaría? Pues es ficción.