ZBE Madrid 360 y el marcapasos de Marta

Viendo la foto de David Summers dando el pregón de las fiestas de San Isidro con José Luis Martínez Almeida al fondo, me vienen a la cabeza ciertas similitudes entre las restricciones de Madrid 360 y la popular canción “Marta tiene un marcapasos” que tengo la esperanza de que hagan reflexionar a nuestro alcalde y a todo su entorno.

Los Hombres G cantan “Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón”. No sé si habrá sido esta la inspiración del Sr. Martínez Almeida para montar una ZBE que le anime la recaudación.

Al marcapasos de Marta “no hay que darle cuerda, es automáaatico”. A las cámaras situadas por todo el municipio, tampoco hay que darles cuerda: automáticamente te multan.

Dice David Summers que el marcapasos de Marta “juega con todos los niños, les arranca el corazón y se los come con tomate ¡qué simpáatico!”. A los algoritmos y, que no les engañen, a las personas físicas que finalmente analizan nuestras imágenes, quizás también podría ponérseles este calificativo.

Sigue la canción diciendo “no hay criatura más hermosa, que el pequeño marcapasos, Marta está ya como loca … de manicoomio …de manicoomio”. No puedo estar más de acuerdo con esta última estrofa.

Desconozco alguna otra ciudad europea en la que la ZBE se extienda por la totalidad del término municipal. Normalmente suelen comprender el casco histórico, la zona central o el interior de alguna circunvalación. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Madrid dice tener también competencia para multar en algunas autovías estatales y carreteras autonómicas que quedan dentro de la autopista de circunvalación M-40, aun no siendo el titular de la vía. Es interesante consultar el enlace a nuestra página web porque ahí también dicen que multarán.

Tampoco me consta ninguna ciudad en la que a un residente se le impida mover su vehículo, o en la que se impida que alguien vaya a trabajar sin ofrecer medios alternativos razonables, o en la que no se facilite a los enfermos los accesos a los hospitales, por poner algunos ejemplos.

Sí que me consta, desgraciadamente, que en otras ciudades también se impide la circulación a vehículos cuyo impacto medioambiental es mínimo por el hecho de tener una cierta antigüedad y, por el contrario, se incentiva la circulación de otros que cuestan casi el doble, que probablemente durarán la mitad y cuyas tablas de emisiones, según los fabricantes, muestran niveles de contaminación mayores.

Además, estos Ayuntamientos, siguiendo las directrices del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no tienen ningún reparo en justificar la persecución del tráfico rodado (como si fuera la única fuente de contaminación) y, además, indicando que es “por nuestra salud” cuando ya les hemos explicado razonablemente que no. Al contrario, les estamos diciendo que están cometiendo un gravísimo error.

Si no llega la esperada rectificación en la capital de España, desde el 1 de julio las cámaras “automáaaticas” empezarán a multar a diestro y siniestro a todo vehículo sin etiqueta medioambiental que no sea residente y pague su ITVM en Madrid. Desde el 1 de enero del año que viene también se multará a los residentes.

Siguiendo el ejemplo de otras ciudades y viendo lo bien que funciona esto de hacer caja “por nuestra salud”, nos tememos que, no tardando mucho, las prohibiciones se extiendan a los vehículos con etiqueta B y C. De hecho, en las nuevas ordenanzas de muchas ciudades ya se establecen restricciones para los vehículos con etiqueta B.

Con las medidas tomadas contra el tráfico rodado solamente, sin ánimo de ser gafe ni profeta, me atrevo a aventurar que no van a bajar las emisiones y que sí van a aumentar las partículas PM2,5 sobre todo en el interior del municipio (causantes de enfermedades respiratorias y cardiovasculares).

Por favor, hay soluciones técnicas y razonables que no pasan por hacer la vida imposible a los ciudadanos más vulnerables.

Me dice Samuel: “me han dicho que a partir de enero no me van a renovar la tarjeta de residente, ¿y entonces qué hago con mi coche? ¿Se lo va a llevar la grúa?”.

Dice Pedro Antonio: “que no, que no me dejarán circular por el interior de la M-30, pero… ¡cómo no me van a dejar entrar por Vicálvaro!”.

Y Yola: “¡pero no puede ser! ¡En qué cabeza cabe que no te dejen salir de casa, que no puedas ir a tu pueblo si nuestros coches contaminan menos que muchos nuevos!”.

Algo así debieron de pensar algunos usuarios de las vías que pasan por la Plaza Elíptica, constituida ZBE con una deficiente señalización. Un buen día, sin comerlo ni beberlo, muchos de ellos empezaron a recibir decenas de multas y, es más, algunos incluso recibieron directamente embargos debido a la ineficacia del sistema de notificación. Y es que, al igual que el marcapasos de Marta, las cámaras son “automáaaticas”. ¡Menudo invento!

La canción que dice “sufre mamón, devuélveme a mi chica” la dejo como inspiración para nuestra manifestación en contra de estas y otras prohibiciones ilógicas, absurdas y pensamos que también ilegales de la ZBE Madrid 360. Será el próximo domingo 26 de mayo y os animamos a asistir para hacerle ver al Ayuntamiento y a Miteco que, por nuestra salud, estas ordenanzas deben ser retiradas o modificadas.

Es lamentable que se esté desoyendo a los ciudadanos, que no se tome nota de las sentencias de los jueces contra la ZBE de la Ciudad Condal, que no se apliquen soluciones técnicas, que no se atienda a los expertos sin conflicto de intereses y que se esté aplicando la Ley del Cambio Climático de tal manera que perjudique a muchos en beneficio de unos pocos.