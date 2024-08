Albares: “España no reconocerá un resultado electoral en Venezuela que no esté verificado”

En un contexto internacional marcado por la escalada de tensiones en Oriente Próximo y las elecciones en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha dejado claras las posiciones del Gobierno español en dos frentes críticos. Por un lado, se ha referido a la peligrosa situación en Gaza, advirtiendo sobre la posible expansión del conflicto al Líbano, y por otro, ha reiterado que España no reconocerá los resultados electorales en Venezuela si no se verifican adecuadamente.

La posición de España ante las elecciones en Venezuela

En cuanto a Venezuela, José Manuel Albares ha adoptado una postura firme respecto a los recientes comicios en el país sudamericano. “España tiene una posición muy clara desde el 29 de julio: no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y se verifican”, afirmó el ministro. Albares insistió en que este es un requisito básico en cualquier democracia del mundo y recalcó que el reconocimiento prematuro de Juan Guaidó en el pasado no contribuyó al avance de la voluntad democrática en Venezuela.

El ministro se refirió a Venezuela como un “país hermano” y destacó el papel que España debe jugar en la promoción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En este sentido, defendió la labor de mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha recibido tanto críticas como elogios en el ámbito internacional. Según Albares, Zapatero “recibe el agradecimiento tanto de la oposición como del gobierno de Venezuela por esa labor que hace”.

Aunque evitó calificar directamente al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, Albares insistió en que el objetivo principal del Gobierno español es conseguir “una solución pacífica que no esté impuesta desde el exterior”. No descartó la posibilidad de sanciones adicionales por parte de la Unión Europea si el gobierno venezolano se niega a publicar y verificar las actas electorales, pero enfatizó que la prioridad es mantener el diálogo y evitar una solución impuesta.

El conflicto en Gaza y la amenaza de una guerra regional

Albares ha mostrado su preocupación por la situación en Oriente Próximo, afirmando que “estamos en un momento de tensión máxima desde el inicio de la guerra en Gaza”. La reciente escalada entre Israel y Hezbolá, que ha sido la más intensa en las últimas dos décadas, ha encendido todas las alarmas en la comunidad internacional. Según el ministro, este conflicto podría extenderse rápidamente al Líbano, transformándose en una guerra regional con consecuencias imprevisibles.

El ministro ha subrayado la importancia de alcanzar un alto el fuego en Gaza como un primer paso imprescindible. “A corto plazo, tiene que ocurrir un alto el fuego en Gaza. En segundo lugar, tiene que poder llegar la ayuda humanitaria sin ningún obstáculo. Hay que establecer un marco en el que pueda haber un diálogo entre israelíes y palestinos”, ha declarado. Albares enfatizó que, a largo plazo, el objetivo debe ser la creación de un estado palestino que conviva en paz con Israel, un anhelo que, según él, comparte una gran parte de la comunidad internacional.

El ministro ha reconocido la labor de mediación de países como Estados Unidos, Qatar y Egipto, quienes han jugado un papel clave en los intentos de poner fin al conflicto. Sin embargo, ha señalado que, a pesar de que todos conocen la fórmula para la paz, lo que falta ahora es la “voluntad y valentía política” para implementarla.

La campaña de acoso contra Pedro Sánchez

En un giro hacia la política interna, Albares también denunció lo que describió como una “campaña de acoso de todo tipo” contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque no mencionó nombres específicos, el ministro insinuó que este acoso ha incluido a algunos jueces y ha sido alimentado por ciertos medios de comunicación. Según Albares, esta campaña comenzó con ataques a las políticas de Sánchez, pero al no lograr su objetivo, se centró en su persona y, finalmente, en su familia.

“Veo acoso de todo tipo, leo cosas en medios de comunicación que son bulos y solo tienen el objetivo de intentar desmoronar al presidente sea como sea, por las políticas que aplica”, afirmó el ministro. Además, lamentó que la familia del presidente haya sido arrastrada a este tipo de ataques, calificándolo como una “mezquindad absoluta”.

Albares defendió que la posición internacional de España “nunca ha sido tan fuerte” y expresó su solidaridad con el presidente Sánchez frente a estos ataques, que, según él, buscan desestabilizar al Gobierno español y sus políticas progresistas.

El papel de España en la escena internacional

En resumen, las declaraciones de José Manuel Albares ponen de relieve la compleja y delicada posición de España en la escena internacional, tanto en el contexto del conflicto en Oriente Próximo como en la situación en Venezuela. Mientras que el Gobierno español aboga por una solución pacífica y verificable en ambos escenarios, también debe enfrentar retos internos, como los ataques contra el presidente Sánchez.

Con su postura firme y sus llamamientos al diálogo, Albares subraya la importancia de mantener la estabilidad y la paz en un mundo cada vez más polarizado, donde las decisiones políticas tienen un impacto global. En este sentido, el ministro deja claro que España está dispuesta a jugar un papel proactivo en la búsqueda de soluciones, tanto en su política exterior como en su política interna.