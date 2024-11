El alcalde de Algemesí denuncia en TVE que "nadie les avisó de la liberación de agua de la presa de Forata"

Una semana después del inicio de la catástrofe en la Comunidad Valenciana, vamos conociendo detalles relevantes gracias a las declaraciones públicas que distintos responsables y representantes de la ciudadanía están haciendo para los medios de comunicación.

Una de las intervenciones que más repercusión está teniendo es la entrevista realizada por Radio Televisión Española en el programa de La Hora de la 1.

El alcalde de la localidad de Algemesí, una de las más afectadas por la catástrofe del pasado 29 de octubre, ha manifestado sin ambages lo que desde su consistorio vivieron ese día.

José Javier Sanchís, ha señalado en la entrevista que "siguen trabajando con la UME, con policía local, nacional, bomberos, brigadas municipales, voluntarios, trabajadores del Ayuntamiento. Ahora las tareas se centran en la retirada de enseres, trastos, electrodomésticos que todos los vecinos han sacado a la vía pública para poder iniciar la recuperación de sus viviendas y sus plantas bajas".

Se pregunta al alcalde por las víctimas, por las personas que esperan conocer noticias sobre sus seres queridos. En este sentido, el alcalde de Algemesí señala que "en principio, la información que podemos facilitar -porque quien debe facilitarla es la Delegación del Gobierno- es que las víctimas mortales que se conocen son 3" y "no consta ningún aviso de desaparición en la ciudad".

Una localidad de 30.000 habitantes, 42 kilómetros cuadrados, que carece de los medios para poder llegar a todas las partes donde hace falta ayuda. "Si no siguen llegando medios, si no se queda más día la UME, esto va a ser imposible", ha subrayado.

"Afortunadamente, el desborde de solidaridad que ha habido en toda España nos está ayudando muchísimo y estamos recibiendo constantemente camiones cargados de víveres, alimentos, productos de primera necesidad, de limpieza, para bebés... La gente se ha volcado muchísimo. Gracias a ellos, en parte, Algemesí está pudiendo dar de comer a su gente".

En el momento en que se le ha ofrecido usar la Televisión pública para enviar un mensaje a los vecinos, ha sido cuando el alcalde ha revelado una información de gran interés:

"Intenemos mantener la serenidad. Entiendo que son momentos de rabia, de desolación. Nos hemos sentido muy solos. Quiero dejarlo muy claro. No podemos evitar ni ocultar el hecho de que no es cuestión de buscar responsables. Esto ha sido una calamidad. La lluvia no se puede controlar y que se desbordase el río no se podía haber evitado.

Pero aquí nadie nos avisó de que se iba a liberar agua del pantano de Forata, y que iban a incrementar los caudales. Quiero dejarlo claro. Aquí nadie nos avisó. Y el ayuntamiento de Algemesí, con una alerta amarilla de la AEMET, con una posible DANA, convocó a su plan municipal de emergencias el domingo a las 11 de la mañana porque la previsión era de lluvias torrenciales. Algemesí es una ciudad que, habitualmente, con lluvias intensas acumula agua en sus calles, porque es muy llana. El alcantarillado no está preparado para absorber lluvias torrenciales.

En previsión a unas "simples" lluvias torrenciales, con los recursos que tenemos, nos movilizamos e intentamos alertar a la población de que venían lluvias fuertes. Y estuvimos preparando esto, días antes del episodio. Evidentemente, ¿nadie podía avisar de que el río se iba a desbordar?. ¿Nadie? ¿Nadie podía habernos avisado?

Yo recibí una llamada a medio día, diciéndome que estaban atentos al río. Que se iban a reunir y que, al acabar la reunión, me volverían a llamar. Estoy todavía esperando esa llamada.

Esa llamada fue de la Delegación de Gobierno. Y no he querido entrar hasta ahora a "echarle el muerto" a unos ni a otros. Porque todos tienen su parte que recoger. Y no voy a defender a nadie. Ni a los míos ni a los contrarios. Porque aquí nadie ha venido a defendernos a nosotros. Yo soy un simple alcalde. Aquí tenemos a simples concejales. Nuestras armas estos días han sido mi teléfono móvil, mis policías locales y mi brigada municipal. Esas han sido nuestras armas.

No tengo UME, no tengo camiones, volquetes, palas escabadoras. Mis coches policiales se fundieron la primera noche. No tengo megafonías. No tengo esos recursos. Esto es un humilde Ayuntamiento.

No se podía evitar que el río se desbordase. Pero sí se podía haber avisado con más antelación.

Yo pude avisar a las cinco de la tarde porque tenía dos palmos de agua en las calles y avisé a los empresarios para que desalojasen en los polígonos industriales. Si no llegamos a avisar, no sé lo que habría pasado ni las víctimas.

He tenido barrios aislados, falta de comunicación. Cuatro días sin teléfono. Hemos ido a pie, de punta a punta de la ciudad... porque no teníamos recursos. La UME llega al día siguiente por la noche. Y los primeros mandos y efectivos, al día siguiente del siguiente por la mañana.

Podríamos haber advertido a la población que subiese a las plantas altas. Eso sí se podría haber hecho".