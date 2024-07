Ataque masivo a la red ferroviaria francesa afecta a 800.000 personas a pocas horas de la inauguración olímpica

Un "ataque masivo" a la red de alta velocidad francesa ha causado graves perturbaciones en el tráfico ferroviario del país, afectando a tres de las cuatro líneas del TGV que conectan con París. Según ha informado la compañía ferroviaria SNCF, unos 800,000 pasajeros se han visto afectados por estos actos vandálicos, que la empresa ha descrito como "incendios deliberados". Este incidente ocurre en un momento crítico, ya que París se prepara para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar a las 20:00 de este viernes. La ceremonia se celebrará de manera inusual en el río Sena, y las autoridades han incrementado las medidas de seguridad en la capital.

El ministro francés de Transportes, Patrice Vergriete, ha condenado enérgicamente el ataque, calificándolo de "acto criminal" y advirtiendo que "pondrá en peligro" la salida de vacaciones de muchas personas. "Anoche, actos vandálicos coordinados tuvieron como objetivo varias líneas de trenes de alta velocidad y causarán importantes perturbaciones del tráfico hasta el fin de semana. Condeno enérgicamente estos actos criminales, que pondrán en peligro la salida de vacaciones de muchos franceses. Un gran agradecimiento a los equipos de SNCF que están trabajando duro para restablecer las condiciones de tráfico lo más rápidamente posible", declaró Vergriete en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

La SNCF ha solicitado a los pasajeros que pospongan sus desplazamientos si es posible, ya que "un gran número de trenes" ha sido desviado o cancelado. "Rogamos a todos los pasajeros que puedan hacerlo que aplacen su viaje y no acudan a la estación. Todos los billetes para estos trayectos interrumpidos son canjeables y reembolsables", indicó la compañía en un comunicado.

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach… https://t.co/IRXQK6lCtu