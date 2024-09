La Audiencia va a decirle al juez Peinado que deje de "salir de pesca" con la mujer del presidente

La Audiencia Provincial de Madrid va a darle el toque al juez Peinado a cuenta del caso Begoña Gómez. En la resolución que prepara, los magistrados del tribunal van a decirle claramente al instructor que debe acotar los límites de la causa, es decir, que no debe practicar lo que en jurisprudencia anglosajona se conoce como fishing expedition (salir de pesca). Eso es lo que está haciendo el juez Peinado desde el mes de abril: buscarle las costuras a la mujer del presidente del Gobierno, investigarle hasta el último cabello porque intuye que hay algo raro, disparar contra todo esperando que algo encontrará.

De esta manera, según las fuentes judiciales consultadas por Diario16, la Audiencia Provincial va a decirle a Peinado que se centre en lo que toca, en el máster de la Complutense en el que tomó parte la primera dama en colaboración con empresarios patrocinadores y mecenas, y archive el resto del sumario (también lo referente al rescate de la aerolínea Air Europa), toda vez que la Guardia Civil ya le ha informado hasta en dos ocasiones de que no ve delito. Así las cosas, todo apunta a que vamos hacia un sobreseimiento parcial del caso (tablas a la partida de ajedrez que se está librando), aunque la investigación continurá para que la caverna mediática pueda seguir dando titulares en los próximos meses. El desgaste político de Pedro Sánchez está asegurado y todo por una falta de ética y estética, por no haber sabido separar escrupulosamente los negocios personales de su cónyuge de la imagen institucional de Moncloa. La mujer del César no solo debe ser honrada sino parecerlo.

Sin duda, el auto de la Audiencia va a ser un tirón de orejas para Peinado, que se verá muy limitado a la hora de continuar con su descarada investigación prospectiva. Tanto es así que, teniendo en cuenta que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 no ha encontrado indicio ni prueba alguna contra Gómez en todo este tiempo, lo normal es que termine dando carpetazo a esta truculenta historia de lawfare judicial más pronto que tarde.

Contenido relacionado La derecha ya tiene un plan por si cae Peinado Marcos López

Mientras tanto, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha remitido un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que solicita que se pida a Peinado todo lo actuado hasta la fecha antes de pronunciarse si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada en su contra por parte de la mujer del presidente del Gobierno.

Según ha informado el Ministerio Público, se ha solicitado testimonio “íntegro” de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento “pleno” de lo actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, a la que el juez Juan Carlos Peinado investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

La Fiscalía ha apuntado que, una vez que el TSJM reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para “informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión”. Fue el pasado mes de agosto cuando Gómez se querelló contra el juez Peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público, informa Europa Press.

Esta querella se suma a la que presentó la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. Su letrado, Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aún unas diligencias previas. Sostiene que habría trasladado a las acusaciones populares –Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias– esas actuaciones procesales y esto propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.