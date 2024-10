El Ayuntamiento de Madrid demandado por violar el derecho a la huelga de los trabajadores

La Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública de CGT (FETAP-CGT), Solidaridad Obrera y Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) han interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid por calificar las instalaciones deportivas municipales como 'refugios climáticos'. De ese modo, se forzó a establecer servicios mínimos durante las huelgas convocadas en julio y agosto contra el despido de 400 trabajadores, algunos interinos de larga duración.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, los sindicatos consideran que esta decisión, tomada de manera unilateral, vulneró el derecho constitucional a la huelga al impedir a muchos trabajadores secundar las movilizaciones por temor a sufrir represalias por parte de los responsables municipales. Además, según constatan los representantes sindicales, los servicios mínimos establecidos llegaron a ocupar en algunos casos al 100% de la plantilla contratada (algo totalmente prohibido por la legislación laboral) debido al déficit de personal con el que cuentan estas instalaciones donde nunca se cubren con esos porcentajes la ocupación laboral de las instalaciones.

Para mantener la apariencia de normalidad en el funcionamiento de estas instalaciones, algunos centros modificaron el calendario de libranzas de los trabajadores, obligaron a doblar turnos y contrataron retenes para sustituir a los compañeros y compañeras que se encontraban secundando la huelga. Esta cadena de violaciones a los derechos laborales ya ha sido denunciada ante Inspección de Trabajo por el comité de huelga.

Además, en la demanda interpuesta por CGT, Solidaridad Obrera y CO.BAS se deja constancia de que en la declaración de alerta sanitaria por ola de calor el Ayuntamiento no cumplió los requisitos recomendados por los organismos responsables, que establecen que las temperaturas máximas superen los 36,5 grados durante más de 3 días consecutivos o que exista la previsión de AEMET de alcanzar 38 grados un solo día. Esas condiciones meteorológicas extremas no se produjeron durante las jornadas de paro convocadas el 4, 26 y 27 de julio y los fines de semana de agosto. Al contrario. En las huelgas celebradas el 26 de junio y el 4 de julio, el termómetro superó los 38 grados y el Ayuntamiento de Madrid no declaró ninguna alerta por altas temperaturas.

Por si fueran pocas las irregularidades denunciadas, algunas de las piscinas que fueron declaradas 'refugios climáticos' carecen de las zonas de sombra recomendadas para combatir el calor. Pese a esta situación, los responsables municipales decidieron mantener el ritmo habitual de venta de entradas al público pese a que el funcionamiento de las instalaciones no se dispensó con normalidad sino con servicios mínimos de una plantilla limitada en muchos de los centros.