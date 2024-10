Ayuso ataca a Sánchez con la corrupción pero afirma que a Zaplana "se le ha vulnerado su presunción de inocencia"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid la ha líado otra vez en el Partido Popular. Ha demostrado una vez más su habilidad para polarizar el debate político, sobre todo cuando hace declaraciones por libre. Durante la inauguración de una exposición sobre Lorenzo Caprile, Ayuso aprovechó la condena a Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en lugar de condenar la corrupción que afecta a su propio partido, la dirigente madrileña decidió proteger a Zaplana, afirmando que se le ha vulnerado la presunción de inocencia y que no ha recibido el "trato mediático ni político" de otros dirigentes implicados en casos similares.

La defensa de lo indefendible

La condena a Zaplana por el caso Erial, que le ha supuesto más de diez años de prisión, es solo uno de los muchos escándalos de corrupción que han manchado al Partido Popular en las últimas décadas. Sin embargo, en lugar de reconocer los errores de su partido y abogar por una política más ética, Ayuso decidió ponerse del lado de un condenado. ¿Por qué defender lo indefendible? La respuesta parece clara: Ayuso no solo protege a un miembro destacado del PP, sino que también intenta consolidar su imagen como la principal defensora de los suyos, incluso cuando ello implique cerrar los ojos ante la corrupción.

Al insistir en que a Zaplana se le vulneró la presunción de inocencia, Ayuso no solo se enfrenta a una sentencia judicial, sino que además lanza un mensaje peligroso: la justicia, para ella, es selectiva. Mientras pide respeto para Zaplana, ignora los numerosos casos de corrupción en los que el PP ha estado envuelto, desde la trama Gürtel hasta el caso Bárcenas. ¿Dónde estaba esa preocupación por la presunción de inocencia cuando se acusaba a políticos de otros partidos?

El ataque calculado a Sánchez

Ayuso no perdió la oportunidad de utilizar la condena a Zaplana como una herramienta política para atacar a Pedro Sánchez y su gobierno. La presidenta madrileña afirmó que la sentencia contra el exministro llega "en un momento perfecto" para desviar la atención de los problemas que enfrenta el Ejecutivo. Pero esta declaración es profundamente irónica, porque es Ayuso quien, al hacer estas afirmaciones, está desviando el foco de atención de la corrupción que mancha a su propio partido.

Al acusar al gobierno de Sánchez de "chapotear en una montaña de corrupción", Ayuso no solo está intentando equiparar los escándalos del PSOE con los del PP, sino que también está proyectando una imagen de un Gobierno central incapaz de gestionar el país de manera honesta. Sin embargo, esta estrategia de ataque parece ignorar el hecho de que el Partido Popular, bajo el cual ella misma ha ascendido, es el partido que más ha sido salpicado por la corrupción en la historia reciente de España.

La doble moral del Partido Popular

La defensa de Ayuso a Zaplana no es solo un intento de salvar la cara de un miembro del PP, sino una muestra clara de la doble moral que impera en su partido. Mientras el PP pide mano dura contra la corrupción de otros, se pliega a la protección de los suyos cuando las investigaciones apuntan hacia dentro. El caso Zaplana no es el único ejemplo: la trama Gürtel, los sobresueldos del PP, la condena a Bárcenas... La lista es larga, y Ayuso parece no estar dispuesta a admitirlo.

En lugar de tomar una posición firme contra la corrupción y exigir transparencia dentro de su propio partido, Ayuso prefiere hacer ruido mediático, acusando al Gobierno de Sánchez de estar envuelto en escándalos sin pruebas claras. Esta táctica no solo erosiona la credibilidad de las instituciones, sino que además refleja una hipocresía que muchos ciudadanos ya no están dispuestos a tolerar.

El mito de la presunción de inocencia

Una de las defensas clave de Ayuso en su intervención fue la supuesta vulneración de la presunción de inocencia de Eduardo Zaplana. Sin embargo, esta afirmación parece más un intento de sembrar dudas sobre el sistema judicial que una defensa basada en hechos. Zaplana fue condenado tras un largo proceso judicial, con todas las garantías legales. No estamos hablando de un juicio mediático, sino de una sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Al insinuar que se le ha tratado injustamente, Ayuso pone en tela de juicio la labor de la justicia española, una institución que, irónicamente, su partido ha instrumentalizado en numerosas ocasiones para sus propios fines políticos.

Una estrategia peligrosa

La estrategia de Ayuso es clara: desviar la atención de los problemas internos del PP atacando constantemente a Pedro Sánchez. Pero este enfoque tiene sus riesgos. En lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas de España, Ayuso se ha convertido en una figura que alimenta el enfrentamiento y la polarización. Cada declaración suya está cargada de un veneno político que busca socavar la legitimidad del Gobierno central, pero al hacerlo, también erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

El caso Zaplana, lejos de ser una oportunidad para reflexionar sobre los errores del pasado y mejorar las prácticas políticas, ha sido utilizado por Ayuso como un arma arrojadiza. Su decisión de defender a un condenado por corrupción mientras acusa a Sánchez de lo mismo es una muestra de la falta de coherencia moral que impera en su discurso.

¿Una líder o una agitadora?

Isabel Díaz Ayuso ha demostrado en múltiples ocasiones que su prioridad no es la ética política ni la lucha contra la corrupción, sino el ataque constante al Gobierno de Sánchez. Al defender a Zaplana y sugerir que la condena fue un intento de desviar la atención de los problemas del Ejecutivo, Ayuso ha dejado claro que su agenda está marcada por la confrontación y no por el bienestar de los ciudadanos.

El Partido Popular, bajo su liderazgo en Madrid, sigue esquivando las preguntas incómodas sobre sus numerosos escándalos de corrupción, mientras utiliza cualquier oportunidad para atacar al adversario político. Ayuso ha elegido el camino del enfrentamiento, pero esta estrategia, basada en la hipocresía y la doble moral, solo contribuye a agravar la desconfianza de los ciudadanos en la clase política. En lugar de ofrecer soluciones, Ayuso se ha convertido en la portavoz de un partido que sigue atrapado en su propio pasado corrupto, incapaz de ofrecer un futuro mejor para España.