Ayuso: «España no puede trabajar para Sánchez»

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir a la reunión con Pedro Sánchez, un hecho que ha provocado resquemor dentro de su propio partido, ha provocado que la presidenta madrileña se enroque en pensar que es lo correcto. Es una especie de llamada a la rebelión a la que pretende que se sumen otros presidentes autonómicos y locales.

Ayuso pretende generar un frente porque piensa que su decisión es lo correcto, no para ella, sino para España. En una entrevista en la Cadena COPE, la presidenta madrileña no ha dudado en afirmar que el no acudir a la convocatoria de Pedro Sánchez «es lo mejor para España», lo cual ha dejado a los pies de los caballos a sus compañeros de partido que sí han acudido a la Moncloa.

Según Ayuso «no sirve de nada. Lo único que hace es que trabajemos todos para normalizar lo que no lo es. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es inasumible y hay una estrategia más que evidente para ir contra todo aquello que nos da sentido como nación […] Y todo lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo ha sido perjudicar, engañar, mentir, podría citar miles de agravios… desde la propia pandemia, desde los cierres ilegales a cómo nos cortan el agua y la energía impidiendo el crecimiento de Madrid, impuestos a la carta… Su estrategia es intentar que aquí la vida sea mucho más complicada, invisible porque está a otra estrategia. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso en mí. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. Y tampoco tiene algo que ver con algo personal, que también lo he escuchado».

Por otro lado, Ayuso sí ha confirmado que asistirá a la Conferencia de Presidentes, «pero lo que no puede ser es no que te llamen… porque esto no es que tú tomas posesión y el presidente se sienta con un presidente autonómico, que no somos cualquier cosa en un país descentralizado como España… nosotros llevamos ya un año de esta nueva legislatura y jamás se había interesado por nosotros. ¿Cuándo vamos a parar este sinsentido? Insisto, no es por dinero porque por mucho que vaya contra Madrid, como lo están haciendo de manera deliberada ministro por ministro, Madrid tiene la fuerza, la solvencia y el trabajo y la capacidad para sobreponerse a todo. Ahora, es injusto, me parece un atropello totalmente injusto para todos estos madrileños que madrugan […] la vida en Madrid no es fácil, saber que toda su recaudación, que todo su trabajo se va a parar a un gobierno que funciona como si fuera otro Estado. El Gobierno de Cataluña tiene 16 consejeros y yo tengo nueve, cada uno de los consejeros de Cataluña cobra más que un presidente autonómico».

En este sentido, Ayuso continúa con su defensa de un modelo de gobierno que, en el fondo, es contrario a los intereses de la ciudadanía porque prioriza a las élites. Sin embargo, la presidenta madrileña también culpa a Sánchez de esa situación.

«España no puede trabajar para Sánchez. Bildu le da los votos a cambio de sacar presos y así sacarle los presupuestos; el Código Penal borrado a la carta, sacando delincuentes; el Estado de Derecho vapuleado… Esto no se trata de la izquierda o la derecha. Se trata de que cuando ya se gobierna por encima de las leyes, cuando se reescribe la Constitución sin ni siquiera se hace una constitución paralela sin ni siquiera modificarla cuando se va esta ruptura esto es un deterioro institucional nunca visto. Yo entiendo que hay presidentes autonómicos que tienen una serie de problemas -han dejado, por ejemplo, Valencia literalmente quebrada para pagar nóminas básicas- pero igual que entiendo y he respetado siempre que cada uno tome la decisión que cree, yo pienso que esto es lo mejor para España […] Tenemos un gobierno que va contra España, que está pactando con los que odian a España y nos están sacando los dineros a todos los españoles para que se mantengan ahí. Si esa no es la gran corrupción y el gran deterioro… entonces yo no quiero formar parte de esa reunión que no es para ver qué tal estamos».

Ayuso afirma que el gobierno de Sánchez va contra España, pero no explica lo que es ir a favor de España, porque su modelo es absolutamente contrario a lo que, en la actualidad, precisan los ciudadanos. La pobreza en Madrid también crece, la sanidad es un desastre, la educación está saturada sin que la Comunidad tenga otra estrategia que priorizar los intereses de los grandes emporios de la enseñanza privada o concertada, los servicios sociales no dan abasto porque sufren los recortes presupuestarios o las privatizaciones encubiertas.

Es cierto que Sánchez es como una termita hambrienta, pero Ayuso tampoco es la referencia, por más que ya piense como el actual presidente del gobierno al afirmar que sus decisiones son lo que precisa España.