Ayuso se suma al discurso antinmigración de la extrema derecha

La crisis migratoria en Europa está provocando, entre otras muchas cosas, que los partidos de extrema derecha estén creciendo en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. En algunos casos, como en Alemania, son formaciones neonazis, como AfD, las que están logrando ese apoyo popular gracias a un argumentario centrado en el odio al inmigrante.

Este crecimiento de la extrema derecha por la migración está provocando que partidos y líderes de centro derecha e, incluso, de izquierda, comiencen a copiar ese discurso. Pero no se trata de un fenómeno exclusivo de Europa, sino que en Iberoamérica ya se está implantando en países que nunca habían mostrado tendencias xenófobas.

Hoy se ha vuelto a ver un nuevo ejemplo en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha utilizado el mensaje antinmigración de la extrema derecha como arma contra el gobierno de Pedro Sánchez.

En el pleno se trataba la cuestión de la vivienda. Ayuso, ante las interpelaciones del portavoz del PSOE, Juan Lobato, no ha dudado en afirmar que «para que la gente pueda acceder a una vivienda en la condición que sea, lo primero que hace falta es un empleo de calidad que su Gobierno le niega a la inmensa mayoría de los jóvenes de los que usted me habla. Lideran el desempleo juvenil en Europa, abriendo el grifo al descontrol migratorio y a las nacionalizaciones masivas. ¿Les van a dar un piso a cada uno, de verdad, si luego no quieren a la inmigración cerca de ustedes? Lo demuestran en Fuenlabrada cada día. Inmigración sí, pero lejos de mí. Esos son ustedes».

No hay diferencia alguna entre lo afirmado por Ayuso a los discursos de Santiago Abascal o de Alvise Pérez. Culpar a los migrantes de la falta de empleo de calidad es uno de los argumentos fuertes que está atrayendo a los votantes jóvenes a apoyar a las formaciones de extrema derecha o neonazis. Ahora, según sus propias palabras, parece que Ayuso también lo ha asimilado.

En medio de la polémica entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el gobierno de Pedro Sánchez respecto a la aplicación de la Ley de Vivienda, Ayuso ha afirmado que «el problema de la vivienda está en España entera. Y yo le acuso a usted [por Lobato] de mentir si dice lo contrario. Ahora lo que pretenden es enfrentar a los inquilinos con los propietarios, de manera que si en España y en Madrid alguien tiene una vivienda es sospechoso, si es la ministra de Vivienda que tiene varias, a callar. Si es un señor de la ultraizquierda que tiene varios, a callar también. Pero si hay alguien en España que tiene una propiedad es un sospechoso rico al que hay que perseguir e intervenirle el piso. Eso es lo que usted está diciendo y que, por tanto, la clase media que se niegue a poner su vivienda en el alquiler que dicta el sanchismo será envenenado y perseguido en las pancartas de los barrios. Y eso es lo que hacen ustedes, lo de siempre, lo de los ricos y los pobres para justificar una nefasta política de vivienda, la suya y la de su presidente, al que le pide, por favor, que le deje donde está, que prometió 184.000 viviendas, lleva seis años en La Moncloa y cero viviendas han puesto en marcha».

Además, ha lanzado una acusación durísima contra el gobierno de Sánchez. «cuando mi Gobierno las va a inaugurar las boicotean, las persiguen, las denigran, como todo lo que hace con mi gobierno en política de vivienda. Y lo hacen con absolutamente todo, con la utilización de la educación, con las mujeres, miren… que no tienen discurso. Hagan el favor de gestionar y ponerse a la altura, porque este problema está en España entera».