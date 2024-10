El caso Koldo puede acabar con el Gobierno de Sánchez

El caso Begoña Gómez es un asunto de chichinabo, como muy bien dice el periodista Máximo Pradera, un sumario con el que el juez Peinado se entretiene en sus últimos años de prejubilado. El caso Koldo, sin embargo, es un escándalo de proporciones mayúsculas, una bola de nieve que se hace cada vez más grande a medida que avanza el tiempo. Una supuesta red de funcionarios y empresarios que habían convertido el corazón mismo del ministerio de Transportes (y alguna que otra Administración regional) en una agencia de chanchullos, colocaciones y comisiones no es ninguna broma. Es algo que puede hacer mucho daño al presidente Sánchez y al Gobierno de coalición. Ya lo está haciendo.

Estamos, sin ninguna duda, ante el caso de corrupción más grave del sanchismo. Ayer, la Justicia dio un paso trascendental, ya que el juez Ismael Moreno, que instruye el expediente, ha preparado ante el Supremo la posible imputación del exministro José Luis Ábalos. Hasta ahora, el político valenciano parecía la pieza mayor de la cacería, pero el asunto ha dado un giro importante en las últimas horas con la aparición de nuevos datos y revelaciones y la cosa apunta aún más alto. Datos como que Ábalos envío un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le informaba de la visita privada que iba a realizar la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España, lo que llevó a la UCO de la Guardia Civil a considerar que el jefe del Ejecutivo dio “su beneplácito” al encuentro que se mantuvo en el aeropuerto de Barajas, según informa El Periódico de España.

En el pantallazo del mensaje se dice textualmente: “Para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda”. A continuación del mensaje aparece la palabra “Bien”, pero el exministro no se lo toma como un asentimiento, según le traslada a Koldo García.

Pero hay más. Los integrantes de la trama Koldo llamaban, en clave, “el número 1”, a la persona que estaba por encima tomando decisiones de todo tipo, no solo sobre la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia a través de Soluciones de Gestión, también sobre otras cuestiones de Estado. ¿Quién era ese misterioso número 1? Para algunos medios de la derecha, como OK Diario, no había duda. “En sus conversaciones, cuando hacen referencia al presidente del Gobierno, lo hacen siempre nombrándolo como el 1, señala la UCO directamente en el nuevo informe de investigación sobre la trama Koldo, con fecha del 8 de octubre”.

Para este medio y otros (que ya están hablando de que todo este escándalo nos devuelve a los peores tiempos de la corrupción felipista), “el informe está trufado de ejemplos en los que [el empresario] Víctor de Aldama o Koldo García [asesor y mano derecha de Ábalos], se refieren a Sánchez como ‘el 1’ cuando hablan de reuniones de Sánchez con algunos de sus ministros, como la de Hacienda (Nadia Calviño), para tratar asuntos como el rescate de Air Europa o para coordinar la llegada a España de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez”. Y añade el citado medio: “En los mensajes que se intercambiaban incluso llegaron a señalar que ‘el 1’ estaba muy enfadado con Ábalos por cómo se desarrolló la visita fallida de Delcy a España. Así se lo trasmite Víctor de Aldama a la vicepresidenta chavista”.

Todo ello mientras el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el ingreso en prisión de Víctor de Aldama, uno de los empresarios implicados en la trama Koldo, por su presunta implicación en un fraude del IVA en hidrocarburos que supera los 180 millones de euros, según han confirmado fuentes jurídicas a Efe.

Tras conocerse estas nuevas revelaciones, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que hay “implicaciones directas” entre Pedro Sánchez y la trama del caso Koldo, después de que un nuevo informe de la UCO haya revelado que Koldo García pidió a un guardia civil averiguar si el móvil del presidente del Gobierno estaba pinchado. “Todos los implicados de la trama corrupta sabían quién era el jefe y a quien debían proteger, el presidente del Gobierno (...) Había una obsesión, la obsesión era salvar al presidente Sánchez por parte de la trama”, declaró Gamarra a los medios en una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados.

La secretaria general del PP aseguró que el nuevo informe de la UCO sobre el caso Koldo “constata que la trama buscaba un canal seguro para poder contactar con Pedro Sánchez”, y por ello el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García pidió a un guardia civil investigado que comprobara que el móvil del presidente del Gobierno y del entonces ministro del ramo, José Luis Ábalos, no estaban pinchados. “Estamos ante el comienzo de los volcados (de los teléfonos móviles) y con ello ya hay implicaciones directas de la trama con el presidente del Gobierno, como se puede constatar”, añadió.

Es evidente que el caso Koldo se ha convertido en un quebradero de cabeza para Moncloa. Si Ábalos es finalmente imputado no será una buena noticia para el PSOE. El diputado trasladado al Grupo Mixto tras ser expedientado por el partido está muy dolido con Ferraz. Y podría decidir pasar a la contraofensiva para tirar de la manta, contar que él no era quien tomaba la última decisión en las diferentes cuestiones, como la compra de material sanitario, y airear todo lo que pasaba en el Ministerio de Transportes. El silencio de Ábalos es lo que ha protegido hasta la fecha a Moncloa. Pero eso puede cambiar a partir de ahora. “No formo parte de ninguna trama y lo que es más importante: no me he beneficiado económicamente de nada”, se defendió ayer el exministro, que, en cuanto a su relación con el PSOE, al que ha pedido regresar, ha señalado que está “simplemente siguiendo el proceso del expediente”. El cordón sanitario, dejar a Ábalos fuera del Gobierno, no está funcionando. De Felipe González siempre se dijo que fue el “Señor X”; a Sánchez ya le han colgado el cartel de “Número 1”. La derecha empieza a hacer sangre en el Gobierno de coalición. Corren malos tiempos para el sanchismo.