La causa palestina se hará presente a las puertas de la Convención Demócrata

La candidatura de Kamala Harris ha encendido un fuerte debate dentro del movimiento pro-palestino sobre sus tácticas y estrategias de cara a la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Este acontecimiento, considerado por muchos como una plataforma crucial para argumentar a favor de un cambio en las políticas de Estados Unidos hacia Israel, ha adquirido una nueva dimensión con la presencia de la vicepresidenta como la nueva candidata presidencial.

Harris, pidió un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamas antes que muchos otros dentro de su partido, ha generado un sentimiento complejo entre los activistas. Para algunos, su postura inicial representaba un "respiro de aire fresco", como lo expresó Linda Loew, organizadora de la Civil Rights Corps (Cuerpos contra leyes injustas), que cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones para una marcha en Chicago programada durante la convención. Sin embargo, Loew también subrayó que “la retórica y las promesas no son suficientes". Aunque agradeció el apoyo de cualquier demócrata que abogue por sus causas, la demanda es clara: necesitan ver acciones concretas para parar la guerra en Palestina.

A pesar del ánimo en torno a la candidatura de Harris, la convención demócrata no se escapa de la polémica. Miles de activistas y fuerzas progresistas separadas de los demócratas están convocadas a participar en múltiples manifestaciones en contra del apoyo estadounidense a Israel, pidiendo a Harris que apoye un embargo armamentístico a Tel Aviv.

Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan a las manifestaciones, presupuestadas a ocurrir el 19 y el 22 de agosto, durante la apertura y el cierre de la Convención Nacional Demócrata en el United Center de Chicago.

La relación entre Harris y los activistas pro-palestinos, que inicialmente parecía estar en proceso de conciliación, experimentó un punto de inflexión cuando la vicepresidenta contestó a manifestantes pro-palestinos durante un mitin en Michigan, parte de su gira por los estados clave. Al ser interrumpida por los manifestantes, Harris respondió con firmeza: “Cada voz importa, pero yo estoy hablando ahora. Estoy hablando ahora”. Este incidente, lejos de calmar las aguas, ha revigorizado la determinación de los activistas para hacer sentir su presencia en la convención.

Joe Iosbaker, organizador de las protestas y miembro de “The Chicago Alliance is a branch of the National Alliance Against Racist and Political Repression”, la Alianza de Chicago Contra la Represión Racista y Política, fue claro al respecto: "Después de que ella gritara a los manifestantes, el encanto empezó a desvanecerse". Este grupo ha estado detrás de las 48 protestas en Chicago, casi una por semana, desde el ataque del 7 de octubre en Israel que desató la guerra en Gaza

