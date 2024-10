El Dr. Gérvas y el Dr. De Benito lanzan un mensaje sobre las vacunaciones masivas contra la gripe a niños en colegios

Esta semana ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe en niños y niñas en diferentes regiones de España. En algunas, como en Andalucía, se ha presentado la campaña de vacunación en los colegios, con un vídeo incluido que se ha hecho viral en redes sociales.

Mensaje de las autoridades políticas

En el vídeo se dice "este es otro vial de estos maravillosos, que estamos implementando en Andalucía para hacer que nuestra población, y sobre todo nuestros niños, estén inmunizados. Esta es la vacuna intranasal Fluen de AstraZeneca, que va a evitar que nuestros hijos contraigan la gripe, que son los que más infectan y se lleven la gripe a casa y contagien a nuestros mayores, a sus abuelos. Esta vacuna es supersegura. La estamos poniendo desde hoy a los niños de primero y segundo, de 3 y 4 años. Y vamos a inmunizar en Málaga a unos 2.000, 3.000 niños. Por supuesto se hará con la autorización expresa de sus padres. Los niños más chiquitos, madres que me estáis escuchando, madres no os preocupéis, que los vamos a seguir vacunando en los centros de salud como se ha hecho siempre. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos empeñados en inmunizar a nuestra población. Acordaos del esfuerzo tan tremendo que hicimos para poner la segunda dosis y la vacuna de la meningitis. Acordaos del esfuerzo que ha hecho esta administración tan tremenda para poner la del papiloma. No solamente a las niñas, cuando lo hacíamos con las niñas, sino también a los niños. En todo caso, el calendario vacunal que tenemos en Andalucía es el mejor y más completo calendario vacunal de España. Y es porque el gobierno de Juan Ma Moreno se ha empeñado en invertir muchísimo dinero, el mejor dinero que se puede invertir en salud es en la prevención. Ya lo sabéis. Y vamos a inmunizar, como os digo, con vuestro permiso, a la mayor parte de la población infantil y adulta que nos dejéis. Muchas gracias, y seguimos trabajando. Una más en el calendario vacunal".

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar

Las reacciones en redes al vídeo citado no se han hecho esperar. Se han producido comentarios por el hecho de vacunar en centros escolares, en lugar de dirigir a las familias a los centros sanitarios. Y sobre todo, se ha advertido de la importancia de informar correctamente a las familias (madres, padres y tutores de los menores) de lo que se va a administrar y de los posibles efectos adversos que pudiera conllevar.

En este sentido, el Dr. Juan Gérvas, ha comentado públicamente que "el paciente vacunado de gripe se infecta con el virus de la gripe, como los no vacunados. Pero el paciente vacunado que tiene gripe exhala 6,3 veces el número de partículas del virus gripal en comparación con el no vacunado. El vacunado es un agente súper-contagiador". En su publicación, que puede consultarse aquí, el Doctor facilita el enlace al estudio sobre el que se basa en su advertencia.

El Dr. De Benito, por su parte, ha escrito un comentario acompañándolo de un video, y ha solicitado su difusión para poder informar, como médico colegiado, a los que tengan que tomar la decisión sobre la vacunación de los más pequeños. El mensaje escrito del Dr. Benito señala lo siguiente: "Infórmese. Pida información. Porque de las consecuencias habrá que pedir responsabilidades a quienes hicieron daño a las criaturas. Deontológicamente no se puede hacer promoción pública de medicamentos, distribuirlos sin prescripción facultativa e indiscriminadamente, y esta conducta es especialmente grave si la hacen representantes políticos. Como médico, me siento en la obligación de advertir a padres, políticos y a colegios médicos de la gravedad de la situación y con ello declino toda responsabilidad que se pueda derivar de esta conducta vergonzosa."

En este enlace encontrará, también el vídeo donde explica detalladamente su postura como profesional médico. En el vídeo, el Dr. De Benito señala lo siguiente:

"A través de los medios de comunicación y de las redes sociales me han llegado varios vídeos de políticos que están haciendo promoción de determinados productos para población infantil y pediátrica, muy pequeños. Sobre todo en Andalucía. Salen promocionando unos productos intranasales para niños pequeños de 2, 3 años, con la idea de teóricamente inmunizarles y protegerles, y proteger a la población de unas supuestas gripes. Los niños nunca han pasado gripes graves en términos generales. Lo de protegerles habría que verlo. Independientemente de eso, yo quiero hacer un llamamiento a los padres de estos niños por varios motivos: primero, porque quiero que se informen adecuadamente de qué se les va a poner, porque a lo mejor se llevan sorpresas. Les están poniendo unos productos desde el punto de vista médico innecesarios. REpito: innecesarios. Los niños no los necesitan. No crea usted que porque a su niño se le pongan más cosas está más protegido, o más educado, o más preparado para la vida moderna. No. Infórmese. Tiene usted el derecho y la obligación de informarse de qué le quiere poner un consejero de no sé qué o una consejera de no sé cuanto.

Segundo: quiero hacer un llamamiento, también, a las autoridades médicas. No sanitarias, que son políticos. a los médicos, porque son precisamente varios médicos de Andalucía los que han dicho expresamente que a sus hijos "no se les pone absolutamente nada que no necesiten". Por eso mismo yo apelo a los médicos y a los representantes de médicos a que pregunten quiénes son los políticos para ir recomendando medicinas de forma indiscriminada y sin necesidad, repito, sin necesidad.

Y por último, quiero hacer responsables a estos que aparecen en los vídeos de los eventuales efectos secundarios y consecuencias que tengan estos productos que promocionan sobre estas criaturas. E igualmente a las autoridades médicas de los colegios de médicos de los posibles efectos secundarios y de no haber advertido a tiempo a los padres de que deben informarse de que se les quiere poner a sus hijos y con qué finalidad.

Esto lo digo en mi razón de condición de médico y de colegiado, de tener un juramento hipocrático y unos deberes de informar. Y por eso no me puedo callar. Yo informo a la población y que la población decida. Porque es muy importante estar informado".