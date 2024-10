Edgar Borges aborda en París la ficción como fuerza que trastoca la noción de realidad

El Encuentro de Literatura Hispanoamérica fue fundado por su directora Flor María Muñoz Bañales, panameña que se ha destacado, en su larga trayectoria en Francia, llevando al país galo la cultura de los creadores hispanos. Este año el Encuentro tiene a Guatemala como país invitado, así como a su Premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Escritores y otros artistas de distintos países se darán cita el 23 y el 24 de octubre en el Instituto Cervantes de París.

Edgar Borges (Caracas, 1966) dejará en París una serie de preguntas. ¿Diseña el poder una lengua neutra destinada a dirigir en extremo nuestro pensamiento? ¿Es la realidad absoluta el cuadro ideal de ejecución del poder? ¿Es el descubrimiento de la nada una vía de liberación del individuo? ¿Es la ficción una defensa radical de la particularidad de la mirada? Las mismas serán las preguntas iniciales de su conferencia 'Una pared solo son cuatro líneas sostenidas por una mirada'. El jueves 24 de octubre, a las 18 horas, la propuesta del escritor pretende invitar a descubrir en la nada una posibilidad de nuevas realidades. Ahora, cuando pareciera que la realidad ha tocado techo, que la saturación del modelo sociopolítico no ofrece alternativas, el autor acude a lo no material, lo no visible, como espacio generador de otras formas.

En su obra literaria, Edgar Borges ha destacado por seguir caminos distintos a lo frecuente. En sus novelas, así como en sus libros de apuntes, la ficción no está al servicio solo de contar historias. En su propuesta creativa la ficción es un eje casi matemático que desprende diversos resultados. El lector tendrá la posibilidad de leer la historia que cuenta, sí, pero también de descubrir los otros puntos del andamiaje. Desde niño Edgar Borges se hizo lector de autores como Franz Kafka, Virginia Woolf, Juan Rulfo, Julio Cortázar y Ana María Matute; luego descubrió la obra de Thomas Bernhard y de Peter Handke. Sin embargo, una de sus grandes influencias tuvo que ver con la física, principalmente las teorías de Albert Einstein, quizá de ahí, como han dejado ver algunos críticos, venga su interés en ver los puntos que contiene la nada.

“¿Diseña el poder una lengua neutra destinada a dirigir en extremo nuestro pensamiento?”, se pregunta el autor de obras reconocidas como La niña del salto

El “Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París” se creó con el objetivo de dar a conocer y difundir, en Francia, nuevas páginas de las creaciones literarias de escritores hispanoamericanos. Escritores distintos que comparten la riqueza de un patrimonio lingüístico y cultural común; y que, con sus trabajos, afianzan lazos hispanoamericanos a través de la excelencia de las letras. Durante dos jornadas y con más de 20 invitados, se irán abordando algunos de los topos de mayor actualidad en las letras hispánicas.

Edgar Borges, nacido en Caracas y radicado en España desde el año 2007, es autor de obras literarias como La ciclista de las soluciones imaginarias, La niña del salto, Enjambres, Ser gato y Figuras. Finalista del Premio de Novela Ciudad Ducal de Loeches (2008); Premio Internacional de Novela Albert Camus (2010); Beca Residencia en el Centre d’ Art La Rectoría, de Barcelona, con proyecto de investigación novelada sobre la obra de Peter Handke y la censura mediática (2011). En su literatura, la ficción es una fuerza que trastoca la noción de realidad que nos enseñan.

Autores como Enrique Vila-Matas, Peter Handke, Verónica García-Peña y José María Merino han destacado este enfoque en la obra de Edgar Borges. Desarrolla el programa de creación literaria Crear desde las sensaciones para pacientes con alzhéimer, y el proyecto literario La ficción como vía para transformar la realidad, en centros penitenciarios como el Edgecombe Correctional (Nueva York) con Osborne Association.

Muñoz Bañales fue nombrada embajadora de la Asociación Internacional de Diplomacia Cultural en Francia para América Latina-Club Francés para Unesco por la señora Julia Benetti, miembro del consejo ejecutivo y organizadora de eventos culturales de la Unesco Community Association; ha coescrito junto con la estilista de alta costura Sara Bassan el libro Con C de couture, glamour en toda circunstancia que trata sobre el cáncer de seno y actualmente una editorial panameña está finalizando su segundo libro Cultura, política y diplomacia. Es además, conferencista en liceos, organismos y museos. En días pasados, la panameña Flor María Muñoz Bañales recibió un importante reconocimiento de la Société Académique Arts-Science-Lettres en el hotel Intercontinental Paris Le Grand.