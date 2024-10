Escándalo sobre el Ingreso Mínimo Vital: reclaman la devolución de cantidades y denuncian a España por esta situación

Desde ATD (Actuar Todos por Dignidad) Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales ven cada día lo que está sucediendo en no pocos casos con el Ingreso Mínimo Vital. Un recurso que se supone que la Administración facilita para aquellas personas o familias en situación de vulnerabilidad, sin otras opciones, para salir adelante en momentos de dificultad.

Denuncian estas organizaciones cómo las leyes de Rentas Mínimas y del Ingreso del Mínimo Vital incumplen la Carta Social Europea, llegando en no pocos casos a "agravar la situación de pobreza" que se suponía, venían a corregir.

Han activado el mecanismo de Reclamación Colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para pedir que se suspendan los procedimientos de cobros indebidos que están actualmente en marcha y "para tratar de cambiar la legislación y que corresponda realmente a los objetivos para los que supuestamente ha sido creada: no dejar a nadie atrás ante la falta de ingresos".

La Seguridad Social reclama a las familias monoparentales a las que concedió la ayuda "de oficio" que devuelvan el dinero entregado años atrás

Las situaciones que se dan, y de las que hemos podido tener información, son desgarradoras.

Hay casos, según nos informan en esta entrevista Hontanares y Jaime, en los que un pequeño cambio en el ámbito familiar, puede suponer, no sólo que se paralice la ayuda, sino que se abra un procedimiento para reclamar las cantidades ya entregadas. Puede suponer un cambio el hecho de empadronar a un hijo en el domicilio, o comenzar un trabajo temporal, o recibir una herencia (incluso sin implicar una ganancia económica). También puede darse el caso de Marta, a quien se le gestionó el Ingreso Mínimo Vital sin que ella lo solicitase, para después recibir una notificación mediante la cual, debía devolver 12.000 euros.

Los casos son muchos, son muy dispares, pero tienen un denominador común: ahondar en la situación de vulnerabilidad de las personas que, necesitando ayuda, ahora se ven inmersas en procesos de reclamación, abogados, papeles, y sobre todo, con una deuda que preferirían no haber tenido jamás.

Por tantos casos, tanto las personas afectadas como los trabajadores del sector decidieron sumar fuerzas y unirse en una Reclamación Colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para denunciar lo que está sucediendo en España. Lo hacen porque "entienden que la ley que articula esta ayuda no cumple con la Carta Social Europea".

En la reclamación colectiva además solicitan la suspensión inmediata de todos los procedimientos abiertos para el cobro de lo que la Administración considera que se ha percibido de manera irregular, puesto que están provocando "endeudamiento aún mayor" en las personas vulnerables, que eran precisamente receptoras de esta ayuda. Se señala que, en algunos casos, la Administración intervino de oficio, teniendo en su haber toda la información de las personas, que bien podría haber sido revisada con mayor detenimiento antes de operar, para después tener que suspender la ayuda y reclamar las cantidades dadas.

Mayte es otra de las miles de personas afectadas. Ha contado su caso para el diario Levante: "A mi me dieron la ayuda sin pedirla. En enero de 2023 me exigían la devolución de 6.040 euros por cobros indebidos y me fueron quitando 135 euros de los 607 euros que cobraba. Luego me quitaron la prestación en abril, pero me la devolvieron en agosto. Me pagaron atrasos y me acerqué a la oficina del INSS porque no entendía nada. Si debía dinero, pues no me pagues los atrasos y me los quitas de ahí. Pues no. Luego de agosto a enero de este año me redujeron la ayuda en 99 euros, pero cuando empezó 2024 recibí otra carta y me exigen la misma cantidad, exactamente la misma: 6.040 euros. Eso no puede ser. Es bastante caótico todo y no te justifican lo que te piden".

Hoy hablamos con Jaime y con Hontanares, de Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, que conocen de primera mano lo que está sucediendo a tantísimas personas vulnerables en nuestro país. Para ver la entrevista y conocer todos los detalles, así como ponerse en contacto con estas organizaciones, pulse aquí.