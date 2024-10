El exdirector de los CDC, Dr. Robert Redfield "revela la verdad sobre el Covid-19" (I)

Chris Cuomo realizó recientemente una entrevista al Dr. Robert Redfield, titulada: "Exdirector de los CDC, DR. Robert Redfield revela las verdades del Covid-19". La entrevista puede verse pulsando aquí, y a continuación, recogemos lo más destacado de ella.

Robert R. Redfield

El Dr. Robert Redfield es un experto en virología estadounidense que ha desempeñado su labor como director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así como ha sido también administrador de la Agencia para Substancias Tóxicas y Registro de Enfermedades entre 2018 y 2021.

Doctor en medicina, realizó su residencia en el Centro Médico delEjército Walter Reed, en Washington, donde como oficial del Ejército de los EEUU desarrolló proyectos de investigación en el WRAMC en enfermedades infecciosas y medicina tropical a comienzos de los años ochenta. Mantuvo su labor como médico del ejército e investigador médico en el WRAMC especializándose en virología, inmunología e investigación clínica. Estuvo en los equipos de investigación más destacados sobre el VIH.

Posteriormente, Redfield cofundó junto a Robert Gallo y William Blattner el Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. En esta Universidad ha sido profesor titular de medicina y microbiología.

Redfield se convirtió en el Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos el 26 de marzo de 2018 durante el mandato de Donald Trump, después de la renuncia de Brenda Fitzgerald. Posteriormente, fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, desde su inicio el 29 de enero de 2020.

Su mandato generó algunas polémicas y desencuentros con Donald Trump por recomendaciones y valoraciones de las mascarillas y de las vacunas. El 26 de marzo de 2021, Redfield dijo que consideraba que la causa más probable del origen de la pandemia del COVID-19 fue una fuga de laboratorio en el que se estaba desarrollando una investigación de ganancia de función sobre un virus de alto riesgo en Wuhan, financiada por los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Estado, USAID y el Departamento de Defensa.

A continuación, tomamos algunas de las partes más destacadas de la entrevista.

Origen del covid-19

- Comenzaremos por el prinicpio: los Estados Unidos crearon el nuevo Coronavirus que acabamos de sufrir? ¿Si o no?

Yo no diría que lo crearon, pero sí que contribuyeron a la investigación que lo creó. Es decir, que el gobierno de EEUU estuvo muy involcucrado en la financiación del laboratorio chino que realizó esta investigación y estábamos nosotros, los investigadores, que estábamos muy involucrados trabajando en colaboración con ese laboratorio. Pero no tiene sentido científico para mi que este virus evolucionó de un murciélago a un animal que aún tenemos que encontrar y después pasó a los humanos. Siempre recuerdo que a la gente que cuando los coronavirus pasan de los murciélagos a los animales y a los humanos, lo único que el SARS y el MERS tienen en común cuando finalmente llegan a los humanos es cómo se transmite entre los humanos. Así que cuando miras el brote de SARS de 2020, tuvimos menos de mil casos e incluso hoy, años después, tenemos menos de 10.000 casos. Lo mismo con el MERS.

Cuando el Covid empezó, de pronto, fue uno de los virus más infecciosos que jamás se hayamos tenido para los humanos. Así quemi punto de vista como virólogo es que la única forma en que realmente sucedió fue que había que educar al virus sobre cómo infectar a los humanos. Y sabemos que el laboratorio de Wuhan publicó un artículo en 2014-2015 donde decían que lograron exitosamente "enseñarle" al coronavirus a unirse al receptor humano, que luego pudo infectar ratones humanizados de manera muy eficiente. Y después, cuando miras ese trabajo, resulta que USAID, NAID, El Departamento de Defensa y el Departamento de Estado financiaron ese laboratorio. Además, uno de los principales colegas que trabajó con ese laboratorio fue la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Y claramente EEUU estuvo involucrado y algunas personas me lanzaron, al principio sugiriendo que de alguna manera yo era anti-asiático o algo así, porque sugerí científicamente que creía que este virus vino del laboratorio de Wuhan. Siempre he dicho que no culpo a los chinos per se, porque esto fue un trabajo que se hizo por los chinos y los EEUU. Y eso es lo que creo que condujo a esta pandemia.

¿Por qué no culpar a los chinos, si no nos dejan inspeccionar en el laboratorio, no cooperarán con nosotros. Permiten esa idea de que tal vez vino del mercado y permiten que se considere una teoría tan plausible como la fuga del laboratorio. ¿Por qué no echarles la culpa a los chinos?

Es importante que haya una enorme culpabilidad por parte de los chinos y del gobierno chino. Anteriormente me estaba refiriendo al trabajo del laboratorio en sí y a la educación de este virus para infectar a humanos. Yo considero que China es enormemente responsable por no adherirse a las regulaciones sanitarias internacionales que no cumplieron. Se suponía que debían permitir que personas como yo, los CDC y los OMS entraran en 48 horas y ayudaran a resolver esto. No lo hicieron. Yo mismo hice que el presidente Donald Trump llamara al presidente chino para permitir que mi equipo entrara y eso no sucedió.

Pompeo llamó a su homólogo, y nos impidieron entrar. Bloquearon a la OMS. En todo eso hay culpabilidad. no fueron transparentes.

En segundo lugar, creo que fueron muy agresivos al establecer una hipótesis principal que era la fuga del laboratorio y el mercado de marisco. Cuando hablé con Geroge G, que era el jefe de los CDC de China, mi homólogo allí, en la víspera de Año Nuevo de 2019, me dijo que tenían 27 casos de una nueva enfermedad respitarotia que no era gripe ni SARS. Le pregunté cuál era su definición en ese caso y me dijo que eran personas con enfermedades respiratorias indefinidas.

La enfermedad no es SARS ni gripe, y vino del mercado de mariscos, me dijo. Entonces entendí que por definición todos venían del mercado (...) Le pedí que saliera afuera y mirase al mercado de mariscos. Él lo hizo y aproximadamente dos o tres días después me llamó y me dijo: "tenemos cientos de casos y no tiene nada que ver con el mercado de marisco". Por lo que el mercado de marisco no era el origen. Hay culpabilidad allí y en no ser transparentes sobre las cosas. No me malinterpreten: yo no les culpo por la creación del virus de manera aislada. Pero sí les responsabilizo por su falta de transparencia y de incumplimiento de las normas sanitarias internacionales. Ahora sabemos que la transmisión del covid-19 probablemente se produjo entre agosto y octubre de 2019. Y claramente ellos lo sabían. Estaban bien informados. A mediados de septiembre en el laboratorio de Wuhan sucedieron tres cosas que generaron una gran sospecha: una fue que cambiaron el liderazgo del laboratorio, pasando de un civil a un liderazgo militar. Era un laboratorio de doble uso, por lo que quedó bajo el mando militar. Eliminaron todos los datos de secuencia que tenían en el histórico sobre coronavirus, lo que es claramente irregular. Y luego rifmaron un contrato para un nuevo sistema de ventilación y eso es aproximadamente al mismo tiempo. Hay informes que todavía están clasificados, y con suerte, todo será desclasificado. Pero claramente hubo algunos informes que llegaron a la prensa no especializada donde se indicaba que se observaron nuevas infecciones a finales de septiembre en el área. y en octubre estaba bastante generalizado. Porque tuvieron los juegos olímpicos militares en Wuhan, y de nuevo fue muy extraño que el gobierno de Wuhan no permitió que acudiera ningún espectador, lo que indica que algo estaba sucediendo en ese momento. Así que sí, son muy culpables y deberían rendir cuentas porque la consecuencia de su falta de transparencia probablemente en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, el mundo perdió el impulso para poder responder a esto. Así que la diferencia entre culparles de forma aislada por la investigación, que creo que fue una situación de cooperación en la que siempre he dicho que sí, sus científicos estaban involucrados y sí, Estados Unidos estaba involucrado. Sinceramente creo que los científicos europeos también tienen cierta responsabilidad allí porque fueron los grandes defensores de la ganancia de función. (...)

¿Usted cree que el covid fue desarrollado para matar a la mayor cantidad de personas posible y enfermar lo más posible?

No. Yo creo, y esa es mi opinión personal, que no hay absolutamente ninguna evidencia de una salto animal. Hay muchas personas que opinaron que se produjo un salto animal, pero no hay ninguna evidencia real. Hay evidencias de una fuga, eso sí se puede discutir. Pero hay muchas opiniones sobre el salto animal (zoonosis).

Es decir, el mercado...

Es la teoría del mercado o de un animal. Es una opinión, no hay datos. Tenemos miles y miles de animales. No hay datos, es solo una opinión. Lo que yo creo es que este laboratorio estuvo involucrado en una investigación de doble uso. Creo que este laboratorio estaba tratando de desarrollar una vacuna vector que pdoría usarse para vacunar al ejército chino y al pueblo chino y tal vez al mundo en general, para que el vector fuera útil necesitaba ciertas características. Sería mucho mejor si pudiera transmitirse por aerosol o gotitas. Es mucho más fácil... es difícil de encontrar suficientes agujas para vacunar a miles de millones de personas. Pero si puedes propagarlo por un estornudo, tienes algo que tal vez podría ser una vacuna. Tambie´n y por lo tanto, lo hace más transmisible, lo cual ahora sabemos que es interesante. Si miramos críticamente, siempre me he preguntado por qué no se señaló esto en otras entrevistas: si miras al covid-19, que según mis críticos vino de los murciélagos, a algún animal y luego a las personas y luego se volvió muy infeccioso en las personas... no es como si el SARS estuviera fusionado porque no podía hacer una trnamsión eficaz entre las personas. Pero cuando miras el virus que está ahora en las personas, tomas el Covid19, puedes preguntarte: ¿puede infectar a los murciélagos? es algo muy ineficiente para infectar a los murciélgaos. Y eso sucedió. Fue diseñado para cambiar su receptor, por lo que su receptor preferido era el receptor humano.

Lo segundo si vas a hacer un vector para una vacuna, ya sabes que no quieres que las personas enfermen, así que si miras en el virus, hay una evidencia bastante buena de que también ha sido manipulado para eliminar lo que llamamos "elemento de interferencia y respuesta", de modo que cuando te resfrías, o te duele todo el cuerpo, no es el virus el que lo hace sino tu interferencia y la respuesta. Eliminaron la interferencia y el elemento de respuesta.

La otra cosa que hicieron, hay algunos científicos realmente buenos en Livermore, que han señalado todo esto. Hubo una audiencia en el Congreso hace un par de años, donde presentaron a un grupo de virólogos. También modificaron lo que llamamos la respuesta inmunodominante. para que cuando contraigas este virus tu cuerpo no orqueste una respuesta inmunodominante que haría imposibe el uso de nuevo del virus. Por lo que este virus podría administrarse una vez detrás de otra.

Creo que se desarrolló como parte de un programa de vacunas que intentaba desarrollar un vector que luego podría usarse para múltiples antígenos, por lo que si se quisiera vacunar a la ponlación contra esta enfermedad, o contra aquella, lo que tendrías que hacer es insertar ese antígeno en ese vector y creo personalmente que eso es lo que estaban haciendo. No puedo probarlo, es solo una opinión, pero creo que eso es lo que estaban haciendo, en lugar de crear un virus. Si lo quieres ver desde una perspectiva militar, pasé 23 años en Walter, fui miembro del cuerpo médico del Ejército de EEUU, la población objetivo para, digamos un agente de arma biológica, no serían aquellos de nosotros que tenemos más de 65 años.

La población objetivo sería de 18 a 30 años y este virus no hace nada a esas personas en general. Algunas personas enferman, pero en general, realmente creo que fue una vacuna vector, parte de una vacuna importante. Creo que el problema con lo que yo llamo "arrogancia científica" acerca de todas las personas que estaban haciendo este trabajo nunca se dieron cuenta de que era un poco probable que pudieran contener un patógeno respiratorio, particularmente en la situación del laboratorio en la que lo estaban haciendo. Lo mencioné a la gente cuando era director del CDC.

Una de las decisión más dif´ciiles que tomé fue cerrar Fort Dietrich. Había estado en l Watler Reed durante muchos años. Trabajé en Fort Dietrich con mis colegas. PEro el CDC noramlmente inspecciona sus laboratorios para verificar su cumplimiento de la biocontención y tuvieron algunos problemas con la inspección y después, en las inspecciones de seguimiento tuvieron los mismos probelmas y sentí que era simplemente inapropiado que siguieran haciendo estos experimentos en particular para la gente de Federick, en ese área circundante, porque tuvieron algunos errores muy severos en su estrateiga de biocontención y los cerré. Estuvieron cerrados unos seis meses.

Creo que hubo mucha arrogancia aquí. Sabemos que la contención en este laboratiro no fue óptima. Pero también diré una y otra vez, y lo hablaremos después, que estoy muy preocupado por la investigación de ganancia de función que se está realizando en muchos laboratorios universatiarios que no tienen la contención para hacerlo.

Ganancia de función

A continuación, la entrevista aborda el papel de Anthony Fauci. Redfield señala que en su opinión, Fauci quería proteger la ciencia, y que por eso, era consciente de que abordar la cuestión de la ganancia de función podría poner en peligro la reputación científica. Redfield explica que él mismo era partidario de abrir una investigación agresiva y profunda sobre las dos hipótesis principales que había sobre la mesa. Pero "lamentablemente, señala Redfield, no es lo que Fauci y Collins hicieron. "Se unieron todos.para aceptar la teoría del desvío animal y personas como yo fuimos empujadas, se escribieron muchas cosas malas contra nosotros, se dijo que éramos racistas y cosas peores. Tuvimos amenaszas de muerte, solamente porque planteamos la hipótesis". "Le advertí a Tony que dañaría la ciencia si no era transparente".

Considera Redfield que Fauci está convencido de las bondades de la ganancia de función, pues entiende que es un avance para la ciencia, algo que Redfield rechaza de pleno. El entrevistador pregunta sobre la prohibición de este tipo de experimentos durante la Administración Obama y de qué manera se sorteó esta prohibición para seguir desarrollando investigaciones de este tipo. "En 2002 y 2003, la misión de biodefensa que teníamos en nuestra nación , que estaba en el ejército de los EEUU en Fort Dietrich, fue transferida a los NIH bajo la dirección de Tony Fauci, por lo que obtuvo algo así como 40 mil millones de dólares. Básicamente para gestionar nuestro programa de denfensa biológica. Siempre sostuve que los NIH tenían una misión diferente. No vi nunca que su misión fuera la biodefensa. Ví que su misión era la ciencia para ayudar a mejorar la condición humana y pensé que el departamento de defensa debería permanecer a cargo de la defensa biológica. Pero todo esto cambió en 2002. Creo que la mayoría de la gente no lo sabe, y creo que fue un gran error.

Lo que hicieron fue establecer una serie de comités a los que se les permitió otorgar exenciones y aprobarlas, y esto es parte de la controversia alrededor de la investigación del labortaroio de Wuhan porque aparentemente nunca pasó por ese comité y la gente argumenta que mucho de eso fue semántica." Añade que los grupos que se reunieron para definir la ganancia de función propousieron una definición con la que personalmente no estoy de acuerdo, pero por la letra de la ley puede decir que el laboratorio de Wuhan, incluso si se realizó una investigación, no cumplió con la definición literal de la ganancia de función que hizo Tony." Es decir, que se cambió la definición de ganancia de función para poder asegurar, como hizo Fauci, que no se estaba haciendo tal cosa en Wuhan.

"Si usted y yo tomamos un patógeno como es el covid-19, que no es patógeno para humanos, y le enseñamos a ser patógeno para los humanos, eso no es una investigación de ganancia de función. porque para ser una ganancia de función, según su definición tienes que comenzar con un patógeno que ya es patógeno para humanos, y hacerlo más patógeno para los humanos". Redfield considera que esto es engañoso, es una trampa.