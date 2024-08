Junts presenta una moción para suspender el pleno de investidura

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha solicitado a las 15.00 horas la suspensión del pleno de investidura que debería retomarse a las 15.45 horas.

En estos momentos la mesa se encuentra reunida abordando esta petición. Pero por el momento, se ha dado a conocer que el PSC, ERC y los Comuns y en último momento la CUP estarían en contra de la suspensión.

Albert Batet ha insistido en que la reactivación de la Operación Gabia, para detener a Puigdemont, es la muestra evidente de que no se puede producir un pleno en estas condiciones. "El president Puigdemont no es un delicneunte. No está condenado, ni preso, ni detenido".