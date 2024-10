"No es forma de hacer periodismo, Cristina". El duro debate que cuestiona las denuncias anónimas

La activista feminista Raque Ogando ha intervenido esta mañana en Rac1, en el programa presentado por Ricard Ustrell, para plantar cara a Cristina Fallarás, por la publicación de "denuncias anónimas" durante los últimos días.

La activista ha señalado a Fallarás por "manipular a las víctimas". "Como feminista, esto contribuye al descrédito de las mujeres y de la causa feminista", ha espetado Ogando a la periodista. "Yo no voy a entrar en el chantaje sobre las víctimas", ha continuado la activista.

Fallarás se ha sentido "incómoda" durante la entrevista, y se le ha preguntado en reiteradas ocasiones si lo que había publicado durante los últimos días había tenido algún tipo de filtro periodístico. Ella ha reconocido que no, que no es un trabajo periodístico, sino una recopilación de "relatos" de víctimas a través de una red social.

Ogando, ha insistido en lo que considera peligroso, que es promover caminos alternativos a la justicia (aun sabiendo que es ineficaz y no siempre es justa), que pueden hacerle más daño a las víctimas, y que pueden abrir la puerta a denuncias falsas.

«El mensaje que estamos comunicando es que un cúmulo de mensajes anónimos publicados en Instagram pueden poner fin a la carrera de un hombre y esto da alas al movimiento antifeminista porque el discurso es que ‘ahora vale con la palabra de una mujer'», ha denunciado la activista. "Vale más dejar libres a diez culpables, que condenar a un inocente", ha subrayado.

"Las acusaciones, aunque sean ciertas, hay que probarlas", ha señalado. "«Lo que no podemos hacer es, a pesar de que tengamos claro que la vía judicial no da respuesta, habilitar una vía paralela que puede ser tanto o más disfuncional que aquella y que pone en riesgo principios básicos de justicia, pone en riesgo la credibilidad de las mujeres y del movimiento feminista». «Viralizar mensajes anónimos en las redes para acusar a hombres erosiona la credibilidad de la causa feminista»,

"No se ha denunciado a ningún señor desde mi cuenta. Yo no he denunciado a Errejón. Yo publico testimonios. No he denunciado jamás a un señor", ha dicho Fallarás. Ha añadido que le parece "tremendo que se ponga en cuestionamiento la denuncia de Elisa", y que ella cree en todo lo que le dicen las personas que le escriben, aunque sea de manera anónima.

Raque ha exigido que se cumpla su derecho a acceder a información veraz. Pero Fallarás ha insistido en que ella publica "testimonios". Y que "no acusa a nadie" desde su cuenta. "No hago información, ni publico bulos, ni denuncias. Publico testimonios de mujeres que no han podido contar en otro sitio lo que les han hecho". El objetivo es crear un archivo testimonial, "un trabajo de hormgiuita."

Una situación incómoda para la periodista que ha insistido en que ella lo que hace, en este caso, no es una labor de "periodismo", sino que se "recaban datos". A continuación, se ha producido una llamada, de alguien que ha querido compartir su propia experiencia, cuando recopiló testimonios sobre los represaliados en la guerra, para explicar la importancia de constatar cada relato, de contrastarlo y cómo él tuvo que desestimar algunos, al comprobar que no eran del todo exactos.