El Nobel de la Paz 2024 premia la lucha por un mundo sin armas nucleares

Este año, el Premio Nobel de la Paz 2024 ha sido otorgado a Nihon Hidankyo, una organización japonesa compuesta por los "hibakusha", supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El Comité Nobel noruego ha destacado su compromiso con la erradicación de las armas nucleares, considerando la importancia de sus esfuerzos por transmitir el devastador legado de la guerra nuclear. En un contexto global cada vez más polarizado, con potencias enfrentadas y conflictos latentes, el mensaje de los hibakusha cobra una relevancia crucial.

Nihon Hidankyo ha sido reconocida por su valiente labor en la sensibilización de las generaciones futuras sobre las terribles consecuencias de las armas nucleares. Sus integrantes han dedicado décadas a contar su historia, no solo para recordar la tragedia de 1945, sino para advertir de la amenaza constante que representan las armas de destrucción masiva en la actualidad. El Comité Nobel ha subrayado que sus testimonios, más que recuerdos del pasado, son advertencias urgentes para el presente y el futuro.

