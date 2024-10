Portugal reduce en un 80% las solicitudes de residencia de inmigrantes con su cambio de normativa

El número de solicitudes de residencia para inmigrantes en Portugal se ha reducido en un 80%, según ha informado el ministro de Gabinete, Antonio Leitao Amaro, señalando a la izquierda "de no darse cuenta de los errores cometidos" en el pasado.

Leitao Amaro intervino en la conferencia parlamentaria del PSD/CDS-PP en un panel titulado "Portugal soberano", donde defendió la tesis de que el gobierno de coalición de la Alianza Democrática ha sido la única "fuerza política" que ha gobernado para todo el pueblo portugués en distintos ámbitos, según recoge Euractive.

"Es posible hacer las cosas de manera diferente"

En materia de inmigración, el ministro ha defendido que las cosas pueden hacerse de una forma "diferente". Concretamente, de una forma distinta a cómo las hizo el anterior gobierno del Partido Socialista, después de que se produjera una protesta organizada por el partido derechista Chega, que sacó a miles de personas a manifestarse en las calles de Lisboa.

"No tenemos por qué dividir a la gente entre buenos y malos, propios y extraños, portugueses y extranjeros. También en este caso, este gobierno propone un camino para el país diferente al de todas las demás fuerzas políticas. En nuestra izquierda, todavía no se han dado cuenta del error que cometieron cuando, durante años, cuatro años, convirtieron a Portugal en un país con las puertas abiertas de par en par. Y todavía no se han dado cuenta del resultado de lo que hicieron", señaló.

El ministro defendió que el Gobierno busque implementar "una alternativa moderada", que sea consciente de que "Portugal necesita trabajadores inmigrantes y necesita a aquellos que realmente pueden estar huyendo de situaciones de agresión humanitaria". "Al mismo tiempo, necesitábamos cerrar algunas de las medidas de puertas abiertas, por lo que tomamos la decisión más difícil de inmediato, a pocas semanas de empezar, que fue cerrar esa puerta gigantesca llamada manifestación de interés. Para que se hagan una idea, desde que tomamos esta decisión, la reducción en el número de solicitudes de residencia ha sido del orden del 80%".

Manifestación de interés

La manifestación de interés es el sistema del gobierno socialista anterior por el cual los inmigrantes podían entrar al país con un visdo de turista, y una vez en Portugal, podían solicitar la residencia expresando su interés en buscar empleo.