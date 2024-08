El primer ministro de Japón anuncia su dimisión

Fumio Kishida, primer ministro de Japón, acaba de anunciar que el próximo mes de septiembre presentará la renuncia a su cargo, reconociendo así que la presión popular debe ser atendida.

El descontento público por los escándalos políticos, sumado al aumento del costo de vida, han sido, según ha informado Reuters, los motivos para su paso a un lado.

“La política no puede funcionar sin la confianza del pueblo. Tomé esta dura decisión pensando en el pueblo, con la firme voluntad de impulsar la reforma política”. Así lo anunció en una rueda de prensa en la también ha anunciado que no se presentará a las elecciones internas de su partido (Partido Liberal Demócrata).

Será el próximo mes de septiembre cuando el PLD reemplazo a Kishida.

Siendo el octavo líder de posguerra, ha sido quien mayor tiempo ha estado al frente del cargo.

El próximo líder probablemente sea el ex ministro de Defensa, Shigeru Ishiba, que se ha postulado recientemente. Pero no es el único nombre que se baraja, porque las apuestas apuntan también al Ministro de Exteriores, Yoko Kamikawa, al de Medio Ambiente, Taro Kono y al ex Ministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi.