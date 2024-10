Sánchez se desmarca de Ábalos y endurece el discurso: “Ningún corrupto quedará impune”

Pedro Sánchez ha dejado claro que su gobierno no permitirá que los casos de corrupción queden impunes, desmarcándose definitivamente del exministro José Luis Ábalos tras las últimas revelaciones en torno al caso Koldo. En su reciente declaración ante los medios, el presidente del Gobierno ha sido contundente: “Este es un gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas prácticas que rozan la corrupción”. Con estas palabras, Sánchez ha tomado distancia de Ábalos y ha dejado claro que, bajo su mandato, “quien la haga, la pague”.

Estas declaraciones se producen en un contexto delicado, tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalan al exministro Ábalos como una figura clave en una presunta trama corrupta. La investigación, que también salpica a otros altos cargos socialistas, ha reavivado la polémica sobre la gestión del viaje de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a Madrid en enero de 2020, una visita que sigue generando preguntas sin respuestas claras.

El caso Koldo y la sombra de la corrupción

El caso Koldo, que ha sacudido al Partido Socialista, pone en el foco a Ábalos y a su entorno más cercano. La Guardia Civil ha revelado pruebas que implican al exministro en una red de favores y tráfico de influencias. Este escándalo ha generado un aluvión de críticas hacia el PSOE, un partido que, bajo el liderazgo de Sánchez, ha intentado proyectar una imagen de limpieza y transparencia.

Sánchez no ha dudado en tomar cartas en el asunto, desmarcándose de Ábalos y subrayando que su gobierno actuará con "absoluta contundencia" ante cualquier atisbo de corrupción. “La corrupción no tiene cabida en mi gobierno, y no va a haber impunidad”, ha asegurado, lanzando un mensaje firme a la opinión pública.

Delcy Rodríguez: una polémica que no cesa

A las complicaciones del caso Koldo se suma la polémica en torno a la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. En enero de 2020, la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto de Barajas, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se reunió con Rodríguez, generando un revuelo mediático y político.

Sánchez ha reconocido que fue informado por Ábalos de esta visita, pero ha insistido en que su gobierno tomó la decisión de cancelarla en cuanto se percataron de las sanciones comunitarias que pesaban sobre la vicepresidenta venezolana. “Se canceló esta visita”, ha afirmado

Bolaños refuerza la postura del gobierno

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha querido dejar claro que el gobierno respalda una investigación exhaustiva del caso Koldo. “Queremos que se investigue todo y que quien tenga que pagar, pague”, ha declarado desde Luxemburgo, donde participaba en un Consejo Europeo de Justicia. Bolaños ha defendido la postura del gobierno, recalcando que no se tolerará ninguna conducta ilícita dentro del partido.

Bolaños ha aprovechado para criticar los ataques de la derecha, que, según él, “lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del Gobierno”. En relación con el viaje de Delcy Rodríguez, Bolaños ha desviado las preguntas, señalando que la derecha sigue utilizando este asunto para desgastar al gobierno, a pesar de que, según él, no hay pruebas de ningún delito.

Un gobierno bajo presión

A pesar de los intentos del gobierno por distanciarse del escándalo, el caso Ábalos ha reabierto viejas heridas y ha puesto en tela de juicio la capacidad del PSOE para manejar las crisis internas. La oposición no ha perdido la oportunidad para arremeter contra Sánchez y su equipo, exigiendo explicaciones más claras sobre lo sucedido con Delcy Rodríguez y pidiendo la máxima transparencia en la investigación del caso Koldo.

Sánchez, por su parte, sigue manteniendo una postura firme y asegura que su gobierno no permitirá que estos escándalos empañen su gestión. Su discurso ha sido claro: la corrupción no tiene cabida en su equipo y no habrá excepciones para aquellos que traicionen la confianza pública.

El presidente Pedro Sánchez ha endurecido su discurso contra la corrupción, desvinculándose de José Luis Ábalos y reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia. En un momento delicado para su gobierno, Sánchez ha lanzado un mensaje de firmeza y ha advertido que no habrá impunidad para aquellos que se vean implicados en casos de corrupción. Aunque el escándalo del caso Koldo y la polémica de Delcy Rodríguez sigan siendo temas espinosos, el presidente insiste en que su gobierno seguirá defendiendo la integridad y los valores democráticos, a pesar de los ataques de la oposición.