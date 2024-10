Suecia y Noruega dan marcha atrás en su propuesta de acabar con el dinero físico

El porcentaje de compras en efectivo en tiendas físicas ha caído de casi el 40% en 2012 alrededor del 10% en los últimos años, y Brimberg dijo que existe una creciente preocupación de que el efectivo se vuelva "obsoleto".

El banco central está estudiando la posibilidad de crear y emitir una “corona electrónica” que actuaría como “complemento digital del efectivo”, pero su implementación requeriría un mandato político.

Suecia y Noruega dan marcha atrás en sus planes de establecer "sociedades sin dinero en efectivo". El temor, según señalan, se deba a que los sistemas de pago totalmente digitales generarían vulnerabilidad ante las amenazas de seguridad. Apuntan a Rusia como principal riesgo, aunque también reconocen que hay personas que no pueden usar las nuevas tecnologías y necesitarán siempre recurrir al dinero en metálico.

Tanto el sistema Swish, en Suecia, como el Vipps, en Noruega, se han extendido entre la población para no tener que usar monedas ni billetes y poder hacer pagos inmediatos en comercios y también entre particulares.

El que fuera gobiernador del banco central de Suecia, vaticinaba en 2018 que en el próximo 2025, no habría dinero físico en Suecia. Pero ha habido desde entonces una serie de elementos que han truncado su sueño. La guerra en Ucrania es, sin duda, uno de ellos.

Los ciberataques, las guerras híbridas y el temor a un "apagón" que haga caer todo el sistema, son factores determinantes a la hora de dar por terminado el dinero físico.

Un folleto explicativo ante una crisis o una guerra

En un folleto titulado “Si llega una crisis o una guerra”, que se enviará a todos los hogares de Suecia el mes que viene, el ministerio de Defensa aconseja a la población utilizar dinero en efectivo con regularidad y disponer de un suministro para al menos una semana, así como tener acceso a otras formas de pago, como tarjetas bancarias y servicios de pago digitales. “Si se puede pagar de varias formas diferentes, se refuerza la preparación”, ha explicado.

El ministerio de Justicia y Seguridad Pública dijo que “recomienda a todos tener algo de efectivo a mano debido a las vulnerabilidades de las soluciones de pago digitales ante los ciberataques”. El gobierno se toma en serio la preparación “dada la creciente inestabilidad global con la guerra, las amenazas digitales y el cambio climático. Como resultado, se han asegurado de que se fortalezca el derecho a pagar con efectivo”.

La ministra de Justicia y Emergencias del país, Emilie Enger Mehl, ya advirtió hace meses de que, “si nadie paga en efectivo y nadie acepta efectivo, el efectivo ya no será una solución de emergencia real una vez que la crisis llegue”. Los cortes prolongados de energía, las fallas del sistema o los ataques digitales a los sistemas de pago y a los bancos podrían dejar al efectivo como “la única alternativa fácilmente disponible”, subrayó.

El efectivo es de curso legal en Suecia, pero las tiendas y restaurantes pueden prescindir de él siempre que muestren un aviso que establezca sus restricciones sobre los métodos de pago. Por eso ahora el gobierno plantea reajustar la legislación para poder garantizar que quien quiera pueda pagar en efectivo.

Se suponía que existía este derecho. Pero durante los últimos años, se han quedado fuera unas 600.000 personas que no tienen acceso a servicios digitales. Los minoristas no daban la oportunidad de pagar en efectivo y por ello, ahora el gobierno está estudiando medidas de sanción a estos comercios que no han permitido a sus clientes pagar con dinero en efectivo.