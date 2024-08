Trump ataca la identidad de Kamala Harris y genera reacciones en las encuestas

En una aparición ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) en Chicago, el expresidente Donald Trump lanzó una serie de ataques personales contra la vicepresidenta Kamala Harris, poniendo en duda su identidad racial y su capacidad para liderar al país. Trump afirmó que Harris "decidió volverse negra" hace unos años, minimizando su identidad multirracial y sugiriendo que su afiliación con la comunidad negra es una estrategia política reciente. Estas declaraciones han generado un amplio rechazo y subrayan las tensiones raciales y políticas que marcarán las elecciones presidenciales de 2024.

Las afirmaciones de Trump sobre la identidad de Harris no son solo inexactas, sino también peligrosas. Harris, hija de una madre india y un padre jamaicano, ha sido abierta sobre su herencia multicultural durante toda su carrera. Sin embargo, Trump, en su intento por socavar su credibilidad, ha decidido cuestionar esta identidad, sugiriendo que Harris solo comenzó a identificarse como negra recientemente para ganar apoyo electoral.

Este tipo de retórica no es nueva en la política estadounidense, especialmente entre figuras de la extrema derecha que buscan deslegitimar a sus oponentes a través de ataques personales. Sin embargo, lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es el contexto en el que se produce. En un momento en que las encuestas muestran un apoyo creciente hacia Harris, especialmente entre votantes jóvenes e hispanos, Trump parece estar recurriendo a tácticas divisivas para intentar frenar su ascenso.

La campaña de Harris respondió rápidamente a los ataques de Trump, señalando que su hostilidad es coherente con su historial de divisiones raciales y políticas. En un comunicado, la vicepresidenta destacó que "el pueblo estadounidense merece algo mejor que la división y la falta de respeto de Donald Trump". Este mensaje busca no solo defender la identidad de Harris, sino también posicionarla como una líder que, a diferencia de Trump, busca unir al país en lugar de dividirlo.

