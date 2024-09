Trump promete poner fin a la guerra en Ucrania en su reunión con Zelenski

El expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado hoy que, si gana las próximas elecciones, está dispuesto a trabajar seriamente en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, subrayando la buena relación que mantiene con el mandatario ruso.

Una promesa hecha en persona al propio Zelenski, que hoy se ha reunido con Trump en Nueva York, y han podido mantener unos momentos de reunión. La tensión entre ellos era evidente, según ha señalado la CNN.

“Tenemos una muy buena relación, y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, vamos a resolverlo muy rápidamente”, dijo Trump a los periodistas antes de su reunión con Zelenski.

“Espero que tengamos mejores relaciones entre nosotros” dijo Zelenski. “Ya veo”, dijo Trump. “Se necesitan dos para bailar el tango, ya sabes, y vamos a tener una buena reunión hoy. Y creo que el hecho de que estemos juntos hoy es una muy buena señal”.

Zelensky agradeció a Trump que se celebrase la reunión, tras cinco años sin encontrarse de esta manera.

"He aprendido mucho, pero no he cambiado mi punto de vista"

Al salir de la reunión, Trump afirmó: “He aprendido mucho, pero creo que no he cambiado desde el punto de vista de que ambos queremos que esto termine y ambos queremos que se llegue a un acuerdo justo. Y tiene que ser justo, y creo que eso ocurrirá en el momento adecuado. Creo que va a ocurrir”, dijo Trump a Fox News tras la reunión.

Trump no se aventuró a decir qué terminos de acuerdo para la paz consideraba "justos", y señaló que todavía "era pronto" para hablar de eso.