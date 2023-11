Alcaraz: a los veinte años a un chico no tendría que dolerle nada

Está claro que algo están haciendo mal: o Ferrero, o sus padres, o el mismo Carlitos. Alguien, o todos, está haciendo algo mal. Porque los veinte años después de estar descansando un mes a un super chaval como Alcaraz no debería dolerle nada de nada.

Llegó a París diciéndole a mis colegas periodistas que no estaba al cien por cien, que le dolía un poco, pero estaba suficientemente bien. No vale. No se está suficientemente bien si no se está al 100%, sobre todo a los veinte años. Cuando ya se es un veterano, un abuelo en términos, deportivos como es el caso de Novak Djokovic puede ser perfectamente normal no estar al 100% y ser capaz de ganar torneos estando simplemente al 80. Pero a los veinte… A los veinte algo están haciendo mal.

Que lo remedien.

Pero sin prisa y sin presión, que dejen al chaval en paz que dejen tener veinte años a Carlos Alcaraz.

El tenis es un juego, pero un juego que los intereses de unos y otros enturbian: el exceso de dinero y de popularidad y de presión por lograr tal o cual cosa.

¡A paseo con el número 1!

Cuando se canse, que descanse.

Ya ha logrado mucho más que cualquier mortal. Ya está su nombre en la historia como el jugador más joven en convertirse en el número 1 del tenis mundial. Así que ahora, por favor, que le dejen, y que se deje él también a sí mismo.

Jugar es placer, debe ser placer. Incluso profesionalmente. Jugar debe ser: jugar.

Tigre Tigre