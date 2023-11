Alonso sigue siendo Dios!!!

Salía cuarto. Salía con hambre. Salía en uno de los circuitos más míticos de la Fórmula 1. Interlagos. Donde quien tiene valor y magia pueda adelantar. Fernando Alonso.

No es una victoria pero sabe tan bien como una victoria.

Tenía que controlar al coche más rápido de la parrilla. A un piloto magnífico al que conoce perfectamente. El gran gran Checo Pérez .

Y Fernando Alonso lucha y lucha vuelta tras vuelta. Quedan dos vueltas. Solo quedan dos vueltas. Parece que lo va a conseguir. No, no no lo va a conseguir. Quién lo va a conseguir es Checo.

Bravo Checo. Adelante Checo. Pásale.

Y lo pasa.

Cuidado Checo tienes a Alonso pegado al culo. Muy pegado al culo.

Acelera Checo. Ten cuidado. Queda una vuelta. Alonso está muerto de hambre. Alonso te quiere comer. Sea como sea.

Es la última vuelta. No dejes que te pase.

Pásale.

No dejes que te pase.

Pásale.

pásale

pásale pásale pásale

pásale …..

Bravo Alonso bravo

bravo

bravo

bravo

paaaásale.

Bravo Alonso. Sigues siendo DIOS.

Tigre Tigre