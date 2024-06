Alvise Pérez será denunciado, una vez más, por difamación

El ultraderechista Alvise Pérez será demandado por Rubén Sánchez (FACUA) por difamación una vez que un juzgado haya archivado la denuncia interpuesta por el candidato de la plataforma «Se Acabó la Fiesta.»

Según ha señalado Rubén Sánchez a través de sus redes sociales, «archivada la denuncia de Alvise Pérez con la que inventó que una jueza me imputó y fijó la fecha para juzgarme. Me acusó de extorsión, coacciones, amenazas, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos. Ahora soy yo quien lo lleva a los tribunales por difamación.»

Archivada la denuncia de Alvise Pérez con la que inventó que una jueza me imputó y fijó la fecha para juzgarme. Me acusó de extorsión, coacciones, amenazas, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos.



Ahora soy yo quien lo lleva a los tribunales por difamación. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 4, 2024 No es la primera vez, ni será la última, en la que un personaje público denuncia o demanda a Pérez por injurias, difamación o acoso. Esa es una de las razones que expone Alvise para presentar su candidatura al Parlamento Europeo: la consecución de la inmunidad que otorga el acta de Eurodiputado.

Sin embargo, ese aforamiento no implica que no pueda ser juzgado, sino que serán los tribunales de última instancia los que puedan abrir diligencias contra él y, en ese caso, no tendrá la posibilidad de recurso. Hasta ahora, Alvise Pérez ha logrado que sus recursos tuvieran un resultado positivo para sus pretensiones al revocarse las condenas que le habían puesto juzgados de primera instancia, en algunos casos confirmadas por audiencias provinciales.

En el caso de la demanda civil interpuesta por Rubén Sánchez, no puede ser paralizada por dicho aforamiento. El caso caerá en un juzgado de primera instancia de Sevilla y será ese juzgado quien inicie las diligencias.