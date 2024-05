Alvise Pérez: «Vox me está haciendo una campaña sucia, de desprestigio»

El Independiente acaba de publicar una entrevista con Alvise Pérez, el candidato de ‘Se acabó la fiesta’, un partido rupturista, ultra y antisistema que podría robarle una buena tajada en votos a Vox en las próximas elecciones europeas. Cuando se le pregunta si es un hombre de extrema derecha, Alvise Pérez responde: “Yo soy anti-imbéciles y sectarios que consideran que luchar contra la corrupción tiene ideología. Yo he perseguido a personas del PSOE, del PP o de Vox. Me da igual en qué partido milite un corrupto o un sinvergüenza. Te lo voy a decir muy claro: ¿Nos robas? Vamos a ir a por ti”.

Según la conversación con El Independiente, Alvise Pérez también tiene para jueces y fiscales, así como para periodistas y grupos mediáticos. “Pedro Sánchez no tiene credibilidad. Ni él, cada vez más mitómano, ni mucho menos su carta. Yo lo digo de corazón y me lo creo. Te recuerdo que he publicado audios de la flor y nata de la judicatura española negociando comisiones. Estamos viendo cada día cómo jueces y fiscales se corrompen. O cómo comisarios de policía que tienen estructuras empresariales que ponen a disposición de los jueces. O cómo los supuestos fallos judiciales benefician a los políticos imputados. El sistema está podrido”.

“¿Y qué tiene en contra de los medios de comunicación?”, le preguntan. “Son básicamente mercenarios del poder. Así sucede cuando tienes a los medios subsistiendo, con periodistas que cobran basura porque hay un sistema político que lo ha querido así y que reparte cientos de millones de euros en publicidad institucional. Desde el Gobierno hasta Ayuso (…). Los medios están secuestrados. A mí me acosan porque cuento cosas de los poderes que los mantienen. (…) ¿Por qué crees que a Ibai Llanos no le señalan y a mí sí?”

“Hay una parte del discurso de Alvise Pérez que recuerda a las palabras que pronunciaron otros antes que él, como los diputados de Podemos. Este candidato ha prometido al electorado que sorteará los 2,4 millones de euros que prevé ingresar como eurodiputado durante la próxima legislatura, en caso de salir elegido”, según el citado diario digital. Pérez asegura que está siendo “perseguido” por algunos poderes del Estado, que le han denunciado en múltiples ocasiones por sus publicaciones. “La UCO ha llegado a afirmar que me han sometido a un acoso injustificable”, expresa. Entre las personas que le han llevado a los tribunales se encuentran Óscar Puente, José Luis Ábalos, Ana Pastor, el exsecretario de Estado de Seguridad o la hija de Pedro Sánchez. “Me dicen que soy responsable de 3,6 millones de mensajes de un chat de Telegram. Me acusan de los mensajes de otros. Es una auténtica barbaridad”. A este respecto, se defiende: “No tengo ninguna sentencia firme en mi contra. Y es curioso porque los medios de comunicación se han hecho eco cuando no me han condenado, pero no cuando he ganado en los tribunales a gente como Ana Pastor”, sostiene.

El CIS de José Félix Tezanos otorga a la agrupación de este activista una intención de voto de entre el 2,9 y el 3,8 por ciento, lo que le sitúa por encima, por ejemplo, de Junts i Lliures per Europa, la coalición en la que se encuentra Junts. “Me han llegado a ofrecer 350.000 euros en billetes de 100 y de 50. Todo eso cabe en una mochila de deporte. Lo sé porque lo he visto. Yo podría tener ahora un barquito en Marbella y ser millonario… y, mira, aquí estoy, pagando la campaña de mi bolsillo… de mis ahorros. En esta vida no puedes pasar como si fueras una maleta”. No dice Alvise quién le ofreció la mochila, si fue un partido o un particular.

“Hacienda persigue a cualquier persona que esté en contra del Gobierno. Es un instrumento político del Estado para coaccionar al ciudadano medio. A mí me han llegado a caer dos inspecciones en el mismo año fiscal. Son inspectores que obedecen a cargos políticos para amedrentarte. También luchamos contra eso”. Y añade: “He estado en País Vasco y me han empujado por las escaleras de un parking o me han dicho fuera de aquí, español de mierda”. Dice Pérez que desde Vox han iniciado maniobras contra él. De hecho, lo aclara en su canal. “Compito en las elecciones europeas contra todos los partidos y Vox me está haciendo una campaña sucia, de desprestigio (…). Criminalizar, perseguir y censurar es de fascistas, así que fascistas ellos”, agrega.