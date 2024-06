Amarres de amor con los ingredientes menos corrientes

Si ya has buscado información sobre estos hechizos, seguro que conoces algunos ingredientes recurrentes que están aprovechados en la mayoría de rituales. Algunos de ellos son la miel, las velas, las fotografías, etc.

Su simbolismo es importante para que el ritual de amarre se realice correctamente, pero también habrás podido comprobar que no son los únicos que necesitamos utilizar. El proceso completo se hace con distintos ingredientes, cada uno de ellos igual de importante que el resto, pero con unas características particulares que los hacen únicos.

¿Qué sucede si no encuentro un ingrediente para los amarres de amor?

La mayoría de ingredientes que se necesitan en los amarres de amor son fáciles de encontrar. Pero podemos toparnos con ciertos casos en los que nos sea difícil (cuando no imposible) adquirir alguno de ellos.

En estos casos lo mejor es acudir a profesionales en amarres de amor. El motivo es que ellos dedican tiempo a la búsqueda y adquisición de la mayoría de estos ingredientes, sobre todo de aquellos que son más difíciles de encontrar.

Además, un profesional en este sector puede ayudarte a hacer bien el ritual de amarre, sin equivocaciones y con un uso correcto de todos los ingredientes que se vayan a utilizar.

En España concretamente la profesional mejor reconocida es Paloma Lafuente, una especialista en amarres de amor, en endulzamientos, en interpretación de cartas del tarot y en muchos otros servicios esotéricos.

¿Qué ingredientes necesitan los amarres de amor?

En los amarres de amor necesitamos aprovechar distintos tipos de ingredientes. Podemos clasificarlos sobre todo en tres grandes grupos:

Ingredientes sencillos

Los ingredientes más sencillos de todos son alimentos y objetos comunes, fáciles de encontrar o de adquirir, como los que hemos mencionado antes como la miel, el limón, las velas, el papel o los bolígrafos, entre muchos otros.

Pero a pesar de ser considerados básicos por lo conocidos que son, es importante darles el valor que se merecen, ya que pueden condicionar por completo un ritual y lo que se pueda obtener de él.

Ingredientes personales

Estos ingredientes son los que aprovechamos para personalizar al máximo el amarre de amor. Por tanto, están intrínsecamente vinculados a la pareja o a las personas que forman parte del mismo.

Como es lógico, hablamos de elementos que solamente pueden ser aportados por la pareja. Así que en este caso no hay que buscarlos en ningún sitio ni tampoco se pueden solicitar a profesionales en amarres de amor.

Algunos ejemplos básicos que se utilizan en muchos de estos rituales son los anillos de boda, fotografías de las personas juntas o por separado, regalos que se hayan hecho en momentos felices de la relación, etc.

Ingredientes especiales

Los ingredientes que son llamados “especiales” reciben esta denominación porque en realidad no suelen formar parte de la vida cotidiana de nadie. No los solemos tener en la cocina o en el baño. No los vamos a encontrar en un supermercado ni, de hecho, en la mayoría de establecimientos.

Son objetos difíciles de encontrar e incluso complicados de utilizar. Paloma Lafuente destaca entre ellos sobre todo las piedras mágicas.

Estas piedras han absorbido la energía del Universo durante millones de años y ahora podemos utilizarla para pedir nuestros deseos. Pero hay que hacerlo correctamente, con el amarre de amor adecuado y siempre confirmando que la carga energética es la adecuada.

Amarres de amor con ingredientes poco frecuentes

En la web de Paloma Lafuente puedes encontrar muchos rituales de amarres de amor explicados al detalle, en los que seguro que reconoces algunos de los ingredientes más habituales.

Ahora bien, la profesional también comparte amarres que aprovechan ingredientes menos conocidos. No significa siempre que sean difíciles de encontrar, pero sí que su presencia en el ritual es cuanto menos curiosa, aunque igualmente de gran utilidad para conseguir nuestro propósito sentimental.

A continuación detallamos algunos de estos amarres de amor, para que puedas ver qué ingredientes poco frecuentes son los que se utilizan y qué papel tienen que se hacen tan necesarios.

Amarres de amor con romero

En este amarre de amor que nos sugiere Paloma Lafuente para neutralizar las influencias negativas no nos extraña que esté presente el agua. Su poder purificador y de contención hacia este tipo de energías lo convierten en un ingrediente recomendado.

Ahora bien, el romero es un invitado menos común. Si puedes adquirir un poco de esta aromática planta, este es el ritual que podrás hacer. Antes, de todas formas, hay que reunir todos los ingredientes:

● 2 papeles blancos.

● Bolígrafo de tinta negra.

● Bolígrafo de tinta azul.

● Agua.

● Vaso de cristal.

● Romero.

Lo primero que tenemos que hacer es escribir, con el bolígrafo de tinta negra, el nombre y los apellidos de la persona que sabemos que está generando influencias negativas, en uno de los dos papeles que hemos cogido para el ritual.

Paloma Lafuente explica que podemos incluir más información si queremos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento de esa persona.

Cuando hayamos terminado cogemos el otro papel y, con el bolígrafo de tinta roja en esta ocasión, vamos a anotar los motivos por los que deseamos neutralizar las vibraciones negativas que está ocasionando esa persona hacia nosotros, para que por fin desaparezcan totalmente de nuestra vida.

Una vez hayamos escrito todo, doblamos los dos papeles y los ponemos en el mismo vaso. En este momento es cuando debemos poner también el romero. Cuando estén todos los ingredientes, llena el vaso con agua y mételo en el congelador.

Aquí la profesional nos da otro consejo y es que, si quieres que el amarre de amor tenga más fuerza, puedes también poner la fotografía de esa persona, si es que cuentas con ella.

Mientras metes todo en el congelador, recita lo siguiente:

“Desde este instante la fuerza negativa que desprendes hacia mí queda congelada. Ni a mí ni a nadie que aprecie volverá a afectarle tu nefasto poder.”

El vaso y el resto de ingredientes deben permanecer en el congelador hasta que confirmes que esa persona ya no está generando influencias negativas hacia ti. Cuando llegue el momento, desecha todo por el desagüe.

Amarres de amor con canela

La canela es un ingrediente que está entre medias de todos. No es tan recurrente como la miel o las velas, pero tampoco es que sea una excepción encontrarse con ella en un ritual de amarre de amor.

En cualquier caso, su presencia tiene algo especial, porque sí que está enfocada a un propósito concreto y es el de despertar deseo sexual en la otra persona.

La canela siempre ha tenido un poder afrodisíaco que se ha asociado desde la antigüedad. En estos hechizos también se aprovecha, para estimular el deseo y la atracción física hacia quien hace el ritual. Por eso suele estar presente en aquellos amarres de amor en los que el objetivo principal sea despertar, reavivar o aumentar la pasión.

El formato en el que podemos aprovechar la canela también puede cambiar bastante, desde su presencia en polvo hasta ramitas enteras.

En el caso que te proponemos a continuación utilizaremos la canela en polvo para volcarla con la ayuda de una cuchara.

En conjunto, los ingredientes que necesitaremos serán los siguientes:

● 3 cucharadas de miel.

● Lápiz de color negro.

● 3 cucharadas de canela.

● Tarro de cristal con tapa.

● 1 fotografía tamaño carnet de alguien especial.

Lo primero que vamos a hacer es llenar el bote de vidrio. Para ello vamos a volcar tres cucharadas de miel y otras tres de canela. Luego cerramos el tarro.

Ahora cogemos la fotografía y la ponemos debajo del frasco. Paloma Lafuente sugiere una foto tamaño carnet porque es importante que el bote tape por completo la imagen de la persona que amas.

A continuación, invierte el tiempo que necesites para visualizarte junto a la otra persona. Puedes pensar en los momentos felices que el Universo os tiene preparados.

Acto seguido di la siguiente oración con suficiente fuerza:

“Tú, (nombre de esa persona especial), caerás por este ritual y la fuerza del amor, enamorado de mí, porque yo te amo realmente y estoy locamente enamorada de ti. Quiero y deseo que tú sientas lo mismo por mí.”

Continúa este amarre de amor cogiendo el lazo rojo y anudándolo al tarro de miel. Date cuenta que tienes que hacer cinco nudos y terminar con una lazada. Por tanto, a la hora de reunir los ingredientes fíjate en que el frasco no sea excesivamente grande y en que el lazo sea lo bastante largo.

Para terminar del todo este ritual, debes colocar el bote de cristal con la imagen de la persona que amas debajo de tu cama sin que les dé la luz del sol y esperar a que la relación con esa persona por fin alcance el punto que deseas.

Amarres de amor con velas rojas

Las velas son ingredientes clásicos en los amarres de amor, así como en todos los hechizos en general.

Sin embargo, aunque suelen estar muy presentes casi siempre, Paloma Lafuente advierte que no es recomendable aprovechar cualquier vela, sino que tienen que cumplir una serie de características:

● Las velas de incienso son las más recomendables a nivel general.

● En caso de no contar con ellas, se pueden hacer personalmente.

● Es importante que no tengan aditivos artificiales.

● El aroma de las velas idóneas para amarres de amor es neutro.

● La llama debe prender sin chispas y de una manera uniforme, sin que una ligera brisa pueda apagarla.

● Cuando se soplan, el aroma que dejan también es neutro, por lo que descarta aquellas que tengan aromatizantes artificiales.

Otro tema distinto es el color de las velas. En la mayoría de casos son de tonalidad blanca, pero hay excepciones. Una de ellas, por ejemplo, es la relativa a las velas rojas. Es cierto que no son las más comunes de todas, pero sí hay varios amarres que las aprovechan en su desarrollo.

Os ponemos a continuación un ejemplo de amarres de amor con velas rojas, concretamente enfocado a hacer que la persona que está contigo piense siempre en ti.

Este tipo de hechizos se hace normalmente para afianzar una relación que se quiere preservar por siempre, reduciendo así riesgos asociados a la ruptura, las discusiones y situaciones similares.

Un apunte extra de Paloma Lafuente: debes hacer siempre este ritual en una noche de luna llena.

Los ingredientes que necesitas son los siguientes:

● 1 foto de la persona a la que quieres enamorar.

● 2 velas de color rojo.

● Miel de abeja pura.

● Cerillas de madera.

Para empezar, embadurna las dos velas rojas con la miel. Luego coloca las velas una junto a la otra y aprovecha las cerillas de madera para encenderlas.

Coge la fotografía de esa otra persona y pásala por la llama. Es un movimiento delicado, dado que además tienes que conseguir untarla con un poco de miel, mientras intentas sentir cómo la persona hacia la que estás dirigiendo el hechizo te ama.

A continuación apoya la imagen sobre las velas y deja que se vayan consumiendo poco a poco. Al final, la cera debe cubrir parte de la foto, pero procura siempre que la llama no le afecte de ninguna manera. Luego deja que la cera también se pose por encima de la miel. Esto es un aspecto clave. La miel siempre debe ir por debajo.

Y para terminar, espera a que las velas se consuman totalmente y guarda todo en algún sitio donde nadie pueda verlo.

Como puedes comprobar, los amarres de amor casi siempre aprovechan ingredientes que puedes encontrar fácilmente. Incluso algunos como los que te hemos descrito, que tienen ciertos componentes especiales, son totalmente asequibles para hacer por tu cuenta o con la ayuda de profesionales.

10 consejos profesionales sobre amarres de amor

Los amarres de amor son hechizos de gran poder que puedes aprovechar si tienes algún problema sentimental con tu pareja, tu ex pareja o incluso con alguien a quien amas pero que no termina de lanzarse.

En realidad, los amarres han cobrado tanta fama actualmente en parte porque son capaces de adaptarse a cualquier tipo de situación.

Claro que no todo es sencillo. Aunque en teoría puedes hacer estos hechizos por tu cuenta, como sucede con cualquier ámbito en la vida, la especialización y la experiencia representan la base del éxito.

Por ese motivo, antes de lanzarte con ese amarre de amor que quieres aprovechar, te ofrecemos 10 consejos profesionales, que pueden ayudarte a llevar a buen término tu propósito.

¿Y por qué consejos profesionales? Pues porque son los que más te van a servir para tomar las decisiones adecuadas.

Y porque están extraídos de auténticos expertos en el sector, como Paloma Lafuente, considerada la mayor especialista en amarres de amor de España.

Sigue estos consejos profesionales sobre aprovechar todo lo posible los amarres de amor y buscar con ellos la felicidad que anhelas:

Consejo 1 – No afrontes los amarres de amor a solas

El primer consejo de todos es muy importante. No estás a solas con los amarres de amor ni tienes por qué aprovecharlos sin nadie que te guíe o te apoye. De hecho, no es lo más aconsejable.

En apariencia los amarres son muy fáciles de hacer. Se basan en un ritual en el que tenemos que interactuar con ingredientes. Todo muy sencillo o al menos eso parece.

Pero en la práctica es sorprendentemente fácil cometer un error y que el ritual al final no sirva para nada (eso en el mejor de los casos).

La premisa es muy básica: si no tienes experiencia ni conocimiento con estos hechizos, confía en profesionales para tomar las mejores decisiones y que puedan guiarte en todos los pasos.

Mientras tanto, por descontado, puedes ir aprendiendo todo sobre ellos. Por ejemplo, Paloma Lafuente cuenta con una página web en la que detalla algunos ejemplos de amarres. Es la forma ideal de ir viendo todo lo que está relacionado con ellos.

Pero incluso aunque domines estos hechizos, no tienes por qué hacerlos a solas. Habla con profesionales, busca asesoramiento y consejo. Esto también te ayudará a nivel sentimental.

Consejo 2 – Toma las mejores decisiones con la lectura del tarot

Cuando se dice que los amarres de amor lo abarcan todo es porque pueden resolver cualquier problema sentimental.

Esto no significa que siempre tengas que elegirlos a la hora de solventar un conflicto. En realidad tienes muchas más opciones dentro del esoterismo, como los famosos endulzamientos.

Por tanto, uno de los mejores consejos que puedes seguir en este sentido es el de aprovechar la interpretación de las cartas de tarot para saber cómo proceder ante tu problema sentimental.

Paloma Lafuente descubrió sus aptitudes para la cartomancia muy pronto y, desde entonces, ha seguido profundizando en ella y ampliando su conocimiento sobre la lectura del tarot.

El tarot con respecto a los amarres de amor funciona como un ejercicio de introspección. Nos sirve para buscar respuestas en nuestro propio subconsciente. Encontrar la causa de nuestros problemas, quién puede estar detrás si es el caso y, lo más importante de todo, cómo resolverlo.

Esto lo consigue la cartomancia porque nos revela el camino por el que estamos recorriendo la vida, es decir, cuál es nuestro presente. Con esta información es muy fácil identificar el futuro, porque ahora sí sabemos hacia dónde vamos. ¿Queremos cambiar el camino? ¡Podemos lograrlo con las decisiones oportunas!

Estas decisiones toman forma, a veces, de amarres de amor. Es así cómo la cartomancia nos ayuda a saber qué tipo de hechizo necesitamos en cada ocasión para resolver nuestros problemas. Por descontado, también nos es de utilidad por muchos más aspectos, pero en cuestión de los amarres, este es el más importante.

Consejo 3 – Cambia tu vida con el poder de la concentración

Los profesionales en amarres de amor que tienen una especialización alta en estos hechizos, siempre aconsejan en las consultas aprender el poder de la concentración.

Esto se explica porque en un ritual de estos hechizos la concentración es clave, pues va a servir para aumentar al máximo la intensidad con la que realizamos nuestro deseo al Universo.

Sin embargo, hoy en día muy poca gente tiene costumbre de dedicar tiempo a aprender a concentrarse. Por eso cuando llega el momento del ritual hay veces en las que no contamos con la preparación adecuada.

Paloma Lafuente recomienda en sus consultas que antes del amarre de amor se invierta tiempo en adquirir esta capacidad de concentración. Para ello hay dos disciplinas muy recomendables, la meditación a nivel general y el yoga de forma algo más específica.

De hecho, es bastante probable que hayas oído a personas hablar del yoga diciendo que les ha cambiado la vida por completo. Uno de los grandes motivos de esta transformación es la capacidad para concentrarse que aporta.

La concentración (y el yoga como disciplina) nos sirve para afrontar las cuestiones de la vida de una manera más tranquila, pausada y analítica. Así podemos tomar decisiones menos impulsivas y más racionales que, por tanto, muchas veces serán también más acertadas.

Cuando hayamos aprendido a alcanzar esta concentración, podemos trasladar este nuevo conocimiento a los amarres de amor y obtener el nivel óptimo para hacer el ritual en perfectas condiciones.

Consejo 4 – En tus sentimientos tú tienes el control y la responsabilidad

Las cosas no se van a solucionar por sí solas. No siempre, al menos. Así que más vale que asumas el control de todo lo que acontece a tus sentimientos.

Es un consejo de profesionales en amarres de amor que llama a la acción. Si algo no está yendo por el camino que deseas, tienes que actuar. Pero al mismo tiempo, también tienes la responsabilidad sobre los cambios que se produzcan.

¿Qué significa esto con respecto a los hechizos? Pues que debes asumir lo importante (y difícil) que es reconocer que hay un problema latente que debe resolverse y también qué parte de responsabilidad tienes tú también en ello.

Porque al final las cosas de pareja afectan a dos personas y derivan de las acciones de ambas. Por tanto, aunque sea en una proporción mucho menor que respecto a la otra parte, seguro que tú también podrías haber cambiado algo o actuado de otra forma para evitar el conflicto actual.

Consejo 5 – Haz amarres de amor sin riesgo con magia blanca

Uno de los mejores consejos adicionales que Paloma Lafuente ofrece incluso desde su página web oficial es que siempre, para todos los hechizos tanto si son amarres de amor como de cualquier otra tipología, aproveches la magia blanca para hacerlos sin riesgo.

La magia blanca respeta el libre albedrío. Esto significa que si haces el ritual y te equivocas en cualquier momento, no tendrás que asumir consecuencias negativas. No te pasará nada malo ni a ti ni a otras personas por tu error.

Todo seguirá el orden natural de las cosas. Es cierto que no se cumplirá tu deseo porque el ritual no se habrá hecho bien, pero al menos tampoco correrás ningún riesgo.

Hay más motivos por los que la magia blanca es tan recomendable en los amarres de amor. Por ejemplo, se basa en sentimientos existentes.

Esto significa que la magia blanca llega a los sentimientos de amor, deseo y cariño que tiene esa persona hacia ti. Si no los tuviera, no tendría efecto el ritual.

Así que el amarre de amor basado en magia blanca va priorizando esos sentimientos, hasta que son los más importantes para esa persona, de manera que notarás cómo poco a poco el acercamiento es cada vez mayor.

Además, como se basa en sentimientos reales y existentes, los resultados obtenidos serán consolidados y se mantendrán en el tiempo.

Consejo 6 – Descubre lo importante que es cada cosa que te rodea

En un amarre de amor se utilizan ingredientes bastante comunes. La mayoría de ellos puedes encontrarlos en cualquier momento, ya sea en tu casa o en un establecimiento de forma muy asequible.

Hay en realidad 3 tipos de ingredientes:

● Ingredientes básicos: alimentos y objetos cotidianos como el azúcar, la miel, el limón, las velas, etc.

● Ingredientes personales: objetos de la relación como fotografías, regalos, el anillo de bodas, etc.

● Ingredientes especiales: objetos cargados de poder como las piedras mágicas.

Los ingredientes básicos y personales son los más fáciles de conseguir, pero su importancia es de igual manera determinante en el amarre de amor.

Además, comprobarás que estos elementos están acompañándote día a día, te rodean en todo momento y, sin embargo, no te habías percatado de la gran importancia que tienen. Por eso, en la vida hay muchas cosas relevantes en las que no nos fijamos.

Consejo 7 – Establece tus prioridades: ¿es tu relación lo primero?

Paloma Lafuente afirma que hay que entender la importancia que tiene un amarre de amor. Se trata de un hechizo de gran poder con el que se va a buscar el objetivo de felicidad con otra persona que en realidad desea lo mismo.

Por tanto, la relación se debe convertir en tu máxima prioridad. Como sucede con cualquier otra cosa que te interesa.

En la vida todo es posible, pero es cuestión de prioridades. Por ese motivo, si realmente quieres estar con esa persona, alcanzar la felicidad con él o con ella y tener la relación que deseas, es importante que le otorgues máxima prioridad. Así que ten en cuenta primero este compromiso antes de lanzarte en busca del amarre de amor perfecto.

Consejo 8 – Ten cerca a tus amistades, pero muy lejos a tus enemigos

La frase popular dice que tienes que tener a tus amistades cerca, pero si somos prácticos no es algo aconsejable.

Es más, las personas que pueden ser consideradas como enemigas o que incluso quieren hacerte daño, van a volcar una influencia negativa hacia ti y hacia todo lo que te rodea constantemente.

Esas influencias negativas pueden llegar a afectar a tu relación, a tu salud, a tu trabajo, etc. Por tanto, tener cerca a esas personas no es lo más apropiado.

Si detectas que esto está sucediendo, lo más probable es que necesites amarres de amor de alejamiento. Y hablamos de decir adiós para siempre a esas personas. Da igual que sean amistades de hace tiempo o conocidos muy cercanos. Si no ponemos distancia de por medio, su influencia negativa se mantendrá imparable.

Consejo 9 – Da la bienvenida a tu nuevo yo

Si sigues todos estos consejos profesionales sobre amarres de amor, descubrirás una evolución personal increíble. ¡Da la bienvenida a ese nuevo yo! Es tu nueva personalidad, basada en lo mejor de la anterior, pero con los errores aprendidos y sabiendo cómo actuar ante futuros conflictos.

Espera a que el amarre de amor haga efecto y, cuando se produzcan los cambios, acógelos con una actitud positivasabiendo que has tomado las decisiones correctas y en base a esa nueva personalidad evolucionada que has alcanzado.

Consejo 10 – Protege tu relación, también cuando todo va bien

Terminamos este repaso a consejos profesionales sobre amarres de amor con uno de Paloma Lafuente para aquellas personas que están disfrutando de una felicidad plena en su relación, tanto si es porque no ha surgido ningún problema grave como si es porque los hechizos ya han hecho efecto: sigue protegiendo lo que tienes.

Para ello lo mejor que puedes hacer es aprovechar la cartomancia, como método de supervisión constante, que te permitirá identificar cualquier problema que surja en el horizonte y que pueda resultar una amenaza.En realidad, los amarres de amor es aconsejable aprovecharlos antes de que suceda un problema, más vale prevenir. Por ese motivo, estar siempre en alerta te servirá para preservar esa felicidad que disfrutas con tu pareja.