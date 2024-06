Ana Redondo: “Cada paciente recibe la información con la lengua que su alma necesita para sanar”

Ana Redondo es terapeuta y canalizadora de lenguas ancestrales. Es la creadora del método Energy Life, una técnica que integra todos los niveles del ser humano: físico, emocional, mental y espiritual. Muy conectada a la empatía y a la escucha activa, Ana Redondo se ha ido formando desde el 2014 en distintas terapias holísticas. Desde entonces se siente feliz y alineada con su misión y propósito de vida. En esta entrevista, Ana Redondo nos explica cuál es su don y su talento y cómo conecta con lenguas ancestrales, mudras y geometría sagrada como herramienta de sanación.

¿Quién es Ana Redondo y cómo te defines a ti misma?

Ana Redondo es una terapeuta que lleva desde el 2014 trabajando en distintas terapias. Empecé mi andadura en la sanación a través del Reiki. Luego, he ido durante años formándome y trabajando al mismo tiempo, aplicando todas las terapias, todo el conocimiento aprendido, y ahora me defino más como canalizadora de lenguas ancestrales. También canalizo mudras y geometría sagrada con las manos y lo que hago es ordenar la información. Toda la terapia está basada más en la cuántica que en la parte física. Desde el poder cuántico de mi observación e intención, me focalizo en la recuperación de la salud de la persona, animales y entorno.

¿Cuál sientes que es tu don y tu talento?

¿Cómo explicarte casi lo inexplicable? Hay algo importante que me ha caracterizado mucho durante toda mi vida y es que he sido siempre una persona muy empática. Me ha gustado mucho siempre escuchar a las personas, ayudarles, pero luego también aprendí, con mi faceta de terapeuta, una cosa muy importante, y es que no hay que juzgar ni prejuzgar. Cuando llegas a este punto, estás más abierta a recibir mucha más información y tienes un mejor feedback con la persona a la hora de tratarla. Las experiencias de vida también son muy importantes. ¿Cómo vamos superando nuestras pruebas en la vida?

¿Cómo vamos aprendiendo de ellas? También aprendemos de nuestro ego, porque el ego en sí también es importante. Es una parte importante que nos ayuda cuando estamos en modo supervivencia. Y también es importante la predisposición. Yo estoy canalizando lenguas ancestrales, lo acepto y al mismo tiempo estoy disfrutando porque estoy haciendo lo que he venido a hacer. Por eso esa conexión se ha afinado tanto en mí, por mi predisposición a la sanación y a ayudar a los demás.

En el año 2012 realizaste un viaje por África que marcó un antes y un después en tu vida, fue un punto de inflexión muy importante. ¿Qué es lo que sucedió en ese viaje?

Bueno, en África pasaron muchas cosas y pude tener muchísimas experiencias. Creo que todo el mundo debería ir a África, Tailandia e India. Son países que abren conciencia. Te das cuenta de que tus problemas no son nada comparado con lo que tú ves allí. Esas

personas comparten lo que tienen, lo mínimo que tienen, y te lo ofrecen con la sonrisa de un niño. Te das cuenta de que sienten felicidad, a pesar de sus situaciones extremas de vida. Es un cambio de conciencia. Ves lo sencilla que es la vida y te das cuenta de cómo nos complicamos la vida y de cómo la gente se pelea por tonterías y cosas absurdas que no tienen sentido. Cuando estás en África todo cobra sentido.

¿Hay alguna relación entre la experiencia que viviste en ese viaje y el hecho de empezar a canalizar lenguas ancestrales?

Yo creo que todo tiene relación. Allí tuve unas experiencias muy bonitas, me sentí muy bien acogida por la gente que me rodeaba. Soy muy observadora y eso es muy importante. Yo observaba todos los escenarios que me iban viniendo y entonces ahí, en pleno viaje, pasé por un proceso de enfermedad. Pensé que no iba a llegar a España. Lo pasé fatal y estuve más de veinte días malísima y perdí siete kilos. Luego, empecé a canalizar un montón de energía que no sabía ni cómo me llegaba ni de qué manera. Fue una cosa increíble y el principio de todo. Ese fue el detonante para empezar con mi trabajo como terapeuta. Me di cuenta de que mi energía ayudaba a otras personas. De alguna manera, en ese momento de enfermedad, sola y lejos de mi clan me abrí a Dios, a ese Padre Creador que lo ha creado todo. Le dije “ayúdame para yo poder ayudar”. Y ahí empezó todo.

¿Fue, por lo tanto, después de este viaje por África que sentiste que tenías que reconducir tu vida y enfocarte a la sanación como terapeuta?

Sí, empecé a canalizar una energía muy potente que me quemaba, tenía muchísimo calor por los brazos y las piernas. Era como un volcán por dentro. Fui haciendo cursos y me inicié primero con el Reiki hasta que, al cabo de dos años, tomé la decisión de dedicarme a ello. Antes, yo me dedicaba profesionalmente al sector comercial, vendía inmuebles y tuve una inmobiliaria, pero tuve claro que tenía que reconducir mi vida y dedicarme plenamente a mi propósito de vida porque es a lo que he venido. Mi objetivo es promover una sociedad en equilibrio y armonía.

Actualmente, te dedicas al acompañamiento terapéutico. ¿Cuáles son los pacientes que te llegan y con qué tipo de patologías o de enfermedades?

En realidad, yo puedo tratar cualquier cosa y cualquier patología. Da igual cómo esté la persona, yo la puedo ayudar en todos los aspectos de su vida. Últimamente, estoy tratando mucho la conexión con las almas, afinando esa conexión. No me cansaré de decirlo: la mente va por un lado, el cuerpo va por el otro y el alma va por el otro. A veces, no hay una conexión directa, no hay un engranaje firme. La gente, a veces, no es consciente de ello, pero siente un vacío dentro que no sabe ni explicar. Ese vacío es porque no tienen esa conexión de esas tres partes importantes del ser humano: la parte física, la parte emocional y la parte álmica.

¿Cómo aplicas a nivel práctico con tus pacientes la canalización de mudras, geometría sagrada y lenguas ancestrales?

Cuando tengo un paciente en mi consulta, realmente no sé lo que va a pasar. Yo me pongo a canalizar lenguas, empiezo a hablar lenguas antiguas y a veces veo cosas. También se me ha agudizado mucho el don de la videncia. Veo, a lo mejor, una vida pasada de la persona o veo algún antepasado de la persona que está incidiendo en su vida actual. A veces, la patología que tiene la persona a nivel físico viene por esta carga de su antepasado o puede venir por otra vida. A veces, también hago una pequeña regresión. Hay gente que se duerme, a pesar de que yo estoy hablando alto y fuerte… Durante la sesión realizo movimientos con las manos y me salen distintos mudras y geometría sagrada con códigos y letras hebreas. Si la sesión es a distancia, empiezo a

escribir encima de la camilla letras o en la pared. Cada persona reacciona de manera diferente, depende de lo que tiene que sanar y de lo que su cuerpo y su alma necesita expresar. No hay un guión preestablecido, simplemente hay una conexión. La terapia que realizo es una sanación ancestral orientada también con las estrellas porque muchas veces, cuando estoy canalizando, menciono Sirio. Cada persona recibe la información en la lengua que necesita su alma para sanar.

¿Cuál crees que es el origen de las lenguas que canalizas?

Hay una que es angélica y luego hay otras que son en arameo, otra en egipcio antiguo y sobre todo en árabe. De hecho, hay una mujer que estoy tratando que estudió árabe y me dijo que estaba reconociendo algunas palabras de origen árabe.

Eres la creadora de la técnica Energy Life. ¿En qué consiste esta terapia?

Es una técnica que integra todos los niveles del ser humano: físico, emocional, mental y espiritual, considerando a la persona como una unidad. Energy Life es un método donde confluyen todos los niveles del ser humano en tres dimensiones diferentes o planos de consciencia y que se deforman por traumas emocionales y físicos que almacenan información. Si esa información no se libera, crea desequilibrios en nuestras células, tejidos y órganos, afectando a nuestra vida. Hace tres años, conocí un dispositivo que se llama “healy” y que funciona por energía, principalmente por frecuencias. El dispositivo es un procesador cuántico y actúa a nivel vibracional. Hace un análisis de biorresonancia del campo de información de la persona. Es algo maravilloso. Empecé con la distribución del dispositivo y la gente que lo desee puede entrar en la web: https://healyenergylife.com/ para tener más información. El uso del dispositivo más las terapias fue lo que a mí me conectó a ese vacío cuántico, a ese punto cero donde está toda la información, la sabiduría de la fuente. Energy Live es la unión del dispositivo junto con la canalización de lenguas. A veces, trato a la persona únicamente con el dispositivo y otras utilizo el dispositivo y la canalización de lenguas. El tratamiento lleva a la persona a ese vacío cuántico, a ese punto cero.

La enfermedad siempre tiene de base un desequilibrio. ¿Qué es para ti la enfermedad o por qué enfermamos?

Mira, la enfermedad sobreviene a una persona porque hay unas emociones y unas vivencias que no se gestionan bien. Cuando la persona entra en estrés continuo y con un patrón de pensamientos en círculo empieza la enfermedad. Esto también se ve claramente estudiando medicina germánica y osteopatía biológica integral. Pero cuando tú tomas el control, que es lo que hace el dispositivo y lo que yo vengo a hacer, que la persona coja el control de su vida, de su salud, que se empodere y que gestione todos sus pensamientos y todas sus emociones, que sepa gestionarlo de manera consciente, todo cambia. Ahí es cuando la persona ya empieza a reequilibrarse. Yo soy un instrumento, porque el trabajo lo hace la persona. Pero sí que es importante que la persona tenga fe firme en mí y en mi trabajo.

Compártenos alguna experiencia con algún paciente que, por algún motivo, a ti también te haya marcado.

Bueno, ha habido muchos casos en los que he podido ayudar a la persona. Por ejemplo, recuerdo una chica que traté y, en la primera sesión que tuvimos, la llevé a una vida antigua en Egipto. Fue muy impactante para las dos. Yo veía todo el escenario de lo que estaba ocurriendo, igual que ella. Vi cómo era un chico de 15 años en esa vida y tuvo un accidente con un carruaje. Claramente, era alguien de la realeza en aquella vida. Podía ser algún hijo de un faraón porque lo que se desencadenó ahí fue bastante serio. Mi

paciente me pidió que tratáramos su hígado y para resolver eso fuimos a una vida en el antiguo Egipto. Fue algo muy impactante.

¿Cómo contactar contigo? ¿Dónde está tu centro de terapias?

Tengo un centro de terapias en Álora, en la Avenida Constitución número tres, en Málaga. La gente también me puede pedir cita a través de mi número de teléfono (661666051) y también contactar conmigo a través de Facebook o de mi canal de Youtube.

¿Estás programando también algunos retiros, verdad?

Sí, estos últimos meses hemos organizado varios retiros espirituales de sanación con una cohesión de profesionales. El último ha sido este mes de junio en Sevilla, y el siguiente será en el mes de julio en Coruña. La idea es realizar un retiro al mes. Somos un equipo de profesionales en el que también participan José Ignacio Carmona Sánchez, especialista en simbología, transcomunicación y estudio de la consciencia, Rocío Rodríguez Aguilar, médium, vidente y profesora de Kundalini Yoga y David Bermúdez, músico profesional y alquimista. Se trata de retiros únicos para sanar profundamente a través de canalizaciones lingüísticas ancestrales, liberarnos de traumas, patrones limitantes y transformar nuestra vida actual.

¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a nuestros lectores?

Bueno, mi mensaje es que vivan la vida felices, que no se preocupen, que se ocupen de ser felices, de hacer lo que desean hacer. Que no se sientan en obligación de hacer cosas. Que cuando uno está obligado a hacer cosas, enfermas, que tengan los trabajos que deseen enseñar y realizar. Que no se frustren, que vean las pruebas de la vida como aprendizajes y como escaleras de un peldaño.

Ana Redondo formada en:

Método OBI (Osteopatía Biológica Integral), Noesilogia y Noesiterapía con el Dr. Angel Escudero, Nutrigenómica, Biohacking Celular, Terapias Holísticas y Terapia Energética a través de Frecuencias y Vibración, entre otras.

Para consultas y más información: [email protected] [email protected] WhatsApp: Ana Redondo +34 661666051 Página web: Técnica Energy Life

Redes Sociales de Ana Redondo:

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/@centroholisticoenergylif-dl9bq Facebook: https://www.facebook.com/ana.redondo.7902