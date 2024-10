Ayuso contraataca: "La montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está nuevamente en el centro del debate político tras revelarse más detalles sobre las posibles irregularidades fiscales de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión en el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso respondió a las acusaciones lanzadas por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, con una combinación de ataques al Gobierno central y una vehemente defensa de su gestión. "La montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar", sentenció la presidenta en un discurso cargado de referencias personales y políticas.

Las nuevas revelaciones: más que un hilo dental

La controversia en torno a la pareja de Ayuso surge a raíz de una investigación judicial que implica a González Amador en posibles delitos de administración desleal y fraude fiscal. Según un informe de la Agencia Tributaria, en 2021, González Amador habría utilizado una empresa pantalla, Masterman S.L., para desviar ingresos y obtener beneficios fiscales. Esta operación, calificada como "artificiosa y defraudatoria" por la jueza de instrucción Inmaculada Iglesias, ha puesto bajo la lupa a la pareja de Ayuso, lo que ha provocado una reacción airada por parte de la presidenta madrileña.

Durante su intervención en el pleno, Ayuso no evitó el tema. "Volvamos con el novio de Ayuso que tenemos mucho que tapar", replicó a la portavoz de Más Madrid. "La montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar", dijo, en referencia a las continuas acusaciones que desde la oposición se dirigen tanto a ella como a su entorno cercano.

La respuesta de Más Madrid: acusaciones de fraude y uso de recursos públicos

Manuela Bergerot no dudó en atacar directamente a la presidenta, señalando la falta de transparencia en los movimientos financieros de su pareja. "El señor Alberto González Amador va a ir 'palante' por sus negocios con Quirón, y vamos a acabar sabiendo toda la verdad", advirtió la portavoz. Además, Bergerot acusó a Ayuso de vivir en un piso "pagado con fraude fiscal" y de beneficiarse de las comodidades de un ático "pagado por una empresa amiga".

En su intervención, Bergerot recordó los informes desvelados por la Cadena SER, donde se revelaba que Ayuso había utilizado la sala VIP del aeropuerto de Barajas durante un viaje privado en 2021, cubriendo los gastos con fondos públicos. "Cuando se van de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños, y su novio se deduce el alquiler del coche", denunció la portavoz de Más Madrid. Estas afirmaciones, respaldadas por datos concretos, han intensificado las críticas hacia la gestión de la presidenta madrileña y la posible implicación de su pareja en delitos fiscales.

Ayuso se defiende: "El Gobierno usa métodos estalinistas"

Lejos de limitarse a una defensa puntual, Ayuso arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de estar detrás de estas investigaciones con el objetivo de destruir a sus rivales políticos. "Es un método muy estalinista y el fiscal general, entre otros, va a ir 'palante'", afirmó la presidenta, en referencia a la posible implicación del Gobierno en las acusaciones contra su pareja.

Ayuso también insistió en que la utilización de la sala VIP de Barajas estaba justificada por razones de seguridad, asegurando que la Dirección General de Policía había recomendado su uso. "Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo lo sabe, pero la Policía Nacional nos pone una sala por donde también van los ministros con su familia", explicó.

La posición del Gobierno: Montero responde

Desde el Gobierno central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue contundente en su respuesta a las declaraciones de Ayuso. "Es tremendamente grave que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable en esos términos de las actuaciones de la Justicia. Se pone de manifiesto un modus operandi, una manera de entender la vida, los negocios y la empresa", señaló Montero en rueda de prensa.

La vicepresidenta también hizo alusión a las posibles irregularidades fiscales de González Amador, calificando su comportamiento como un ejemplo de corrupción en los negocios. "Se enriqueció con la venta de material sanitario y podría haber cometido un delito de corrupción en los negocios", explicó, adelantando que el Gobierno seguirá investigando el caso.

¿Un nuevo capítulo en la pugna política?

El enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno central, en particular con la ministra Montero, no parece estar cerca de terminar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado repetidamente al Ejecutivo de utilizar el aparato del Estado para destruir su reputación y la de su pareja. "Entiendo que es difícil de explicar cuando se tiene todo el aparato del Gobierno contra un ciudadano particular", señaló en su intervención.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa, y las implicaciones fiscales de Alberto González Amador siguen siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades. La oposición, por su parte, no parece dispuesta a ceder en su empeño por señalar las posibles irregularidades de la pareja de Ayuso, augurando que este enfrentamiento político seguirá generando titulares en las próximas semanas.

La pugna entre Ayuso y el Gobierno central, que se alimenta de acusaciones mutuas y nuevos datos sobre la gestión fiscal de su pareja, refleja la profunda división política que atraviesa el panorama español. Mientras tanto, la presidenta madrileña sigue utilizando una estrategia de ataque para defenderse de las acusaciones, confiando en que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".