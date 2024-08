Ayuso y Feijóo: la sombra de la corrupción que eluden en silencio

La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el Partido Popular, esta vez alcanzando directamente a dos de sus líderes más emblemáticos: Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. El PSOE ha decidido dar un paso al frente, anunciando que llevará a los tribunales y al Congreso los casos de presuntas irregularidades que afectan tanto a la pareja de Ayuso como a la familia de Feijóo. El mensaje es claro: "La impunidad termina aquí y ahora".

La pareja de Ayuso y la "privatización salvaje" de la sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en el ojo del huracán debido a las comisiones que su pareja, Alberto Gómez Amador, habría recibido de la empresa Quirón Salud, una de las mayores beneficiarias de la privatización de la sanidad pública madrileña. Según el PSOE, Ayuso no solo se ha negado a ofrecer explicaciones, sino que ha permitido que su gobierno siga beneficiando a esta empresa, a la que se le han adjudicado conatos millonarios.

La denuncia socialista va más allá, insinuando que la propia residencia de Ayuso podría estar manchada por la sospecha de corrupción. "Ayuso debe aclarar si vive en una casa que se ha pagado con comisiones de uno de los mayores receptores de dinero público de la Comunidad de Madrid", exigen los socialistas. Además, señalan que Ayuso podría haber presidido los consejos de gobierno que aprobaron pagos a Quirón Salud, mientras sabía que su pareja era comisionista de esta empresa, beneficiándose así indirectamente de estas decisiones.

Este caso, que ya está siendo investigado por un delito fiscal que Gómez Amador ha reconocido, es solo la punta del iceberg. El PSOE insiste en que las implicaciones son tan profundas que ameritan una comisión de investigación o incluso una instrucción judicial. La "privatización salvaje" de la sanidad madrileña bajo el mando de Ayuso no solo ha debilitado un pilar fundamental del estado de bienestar, sino que podría haber servido para enriquecer a quienes se encuentran en su círculo más cercano.

Feijóo y el nepotismo gallego

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también enfrenta serias acusaciones. El PSOE ha señalado directamente a la Xunta de Galicia, acusándola de haber otorgado contratos millonarios a la empresa Eulen, dirigida por la hermana de Feijóo. Estos contratos, que ascienden a casi cuatro millones de euros, habrían sido concedidos por la prima de Feijóo desde su posición en el sistema de salud pública gallego.

Lejos de detenerse ahí, el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha continuado ampliando los contratos a Eulen, alcanzando la cifra de 17 millones de euros en solo dos años. Esta situación, que el PSOE describe como "nepotismo descarado", es aún más preocupante debido a la negativa del PP a permitir cualquier tipo de investigación o comparecencia en el parlamento gallego.

El PSOE no ha dudado en catalogar esta situación como "insostenible", y ha prometido llevar el caso al Congreso de los Diputados si el PP sigue eludiendo la rendición de cuentas. "Ni Feijóo ni Ayuso tienen ninguna bula para ser más que cualquier español", declararon los socialistas, subrayando que el comportamiento de ambos líderes solo aumenta la sospecha sobre su gestión.

El Silencio no es una opción

Lo que más indigna al PSOE no es solo la posible corrupción, sino el silencio absoluto de Ayuso y Feijóo ante estas acusaciones. Mientras que Ayuso se niega a dar explicaciones sobre las comisiones que presuntamente benefician a su pareja, Feijóo y su partido en Galicia impiden cualquier intento de investigar los contratos adjudicados a su hermana. Este comportamiento no solo es una afrenta a la transparencia y la democracia, sino que también revela un desprecio por la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos.

El PSOE ha dejado claro que no permitirá que estos casos queden sin investigar. "Las administraciones públicas merecen gestores a la altura, que se preocupen por el bienestar de la mayoría", afirman los socialistas, criticando duramente la gestión del PP, que parece centrada en proteger a sus líderes de cualquier tipo de escrutinio.

El Fin de la Impunidad

La denuncia del PSOE no es solo una declaración de intenciones, sino una llamada a la acción. El partido ha anunciado que, si Ayuso y Feijóo no ofrecen explicaciones antes de septiembre, se iniciarán medidas legales y parlamentarias para esclarecer ambos casos. "El PSOE no va a permitir que las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas", sentencian.

Este movimiento marca un punto de inflexión en la política española, donde la falta de transparencia y la corrupción han sido durante demasiado tiempo el pan de cada día. La decisión del PSOE de llevar estos casos ante el Congreso y los tribunales es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y de que la rendición de cuentas es fundamental para la salud de una democracia.

El tiempo para eludir responsabilidades ha terminado. Ni Isabel Díaz Ayuso ni Alberto Núñez Feijóo pueden seguir escondiéndose detrás de mayorías parlamentarias y el silencio cómplice de su partido. El PSOE ha lanzado un ultimátum: si no dan explicaciones, la justicia y el parlamento serán quienes hablen. En una democracia, ningún líder político debe estar exento de rendir cuentas, y la sombra de la corrupción que ahora envuelve a Ayuso y Feijóo amenaza con destruir no solo su credibilidad, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones que representan. La impunidad, como bien señalan los socialistas, debe terminar aquí y ahora.