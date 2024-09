Periodistas opositores piden a la presidenta interina de RTVE más hechos y menos palabras

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha hablado por primera vez después de que ayer se suspendieran las oposiciones a informador por un presunta filtración de las preguntas del examen: "Pedimos comprensión (...) Esperamos poder anunciar lo antes posible la nueva fecha del examen (...) Os leo y os escucho".

El pasado domingo, miles de opositores a las plazas de informador en RTVE vieron cómo su esfuerzo y preparación durante meses quedaban en el aire tras la suspensión in extremis de las pruebas. Un proceso que ya venía arrastrando serios problemas se vio truncado a última hora por una presunta filtración del 83% de las preguntas, según confirmaron fuentes de la corporación. Este incidente ha generado una gran ola de descontento entre los aspirantes, que no solo han visto aplazadas sus ilusiones, sino también su tiempo, dinero y salud mental.

La corporación no es capaz de garantizar un proceso transparente. Han montado estas #OposicionesRTVE como paripé para enchufar a sus apadrinados? #Verguenza@rtve suspende el examen de oposición para periodista por la filtración de varias preguntas

Meses de esfuerzo, destruidos en minutos

El sentimiento generalizado entre los opositores es de frustración y desamparo. Muchos llevaban meses sacrificando vacaciones, pagando costosos viajes y adaptando sus rutinas diarias para llegar preparados a la cita que, finalmente, no se produjo. "Llevo preparándome cuatro años para este examen, renunciando a vacaciones y reorganizando mi vida. Ahora, todo ese esfuerzo parece haber sido en vano", comenta Álvaro, uno de los afectados.

El problema no solo es económico, con muchos aspirantes habiendo pagado desplazamientos y alojamientos desde distintos puntos de España e incluso del extranjero, sino también psicológico. "Nos sentimos engañados. He invertido tanto en esta prueba que ya no sé si tengo fuerzas para seguir", lamenta Raquel, otra opositora. La incertidumbre sobre cuándo se volverá a realizar el examen y si los contenidos actuales seguirán siendo válidos añade un nuevo nivel de estrés a la situación.

El examen de la oposición de informador y contenidos de RTVE, que estaba previsto para hoy, ha sido aplazado. Ha denuncias de filtración de preguntas y la dirección de la empresa ha abierto una investigación.



Falta de transparencia y gestión caótica

La gestión de la situación por parte de RTVE ha sido duramente criticada. Muchos opositores se enteraron de la cancelación a través de redes sociales, en lugar de por medios oficiales. "Estábamos a las puertas de las aulas cuando vimos un tuit que decía que se había suspendido el examen. Fue una falta de respeto total", relata Irene, otra opositora afectada. La confusión se apoderó de los presentes, y algunos llegaron a exigir explicaciones sin obtener respuestas claras.

En la televisión pública han querido enchufar a "periodistas" mediante un #fraude.

La ciudadanía cómo va a creer en un periodismo serio, objetivo, de calidad cuando en #OposicionesRtve de informadores se quiere favorecer a unos pocos con trampa

El caos generado por la suspensión ha sido la gota que colma el vaso en un proceso que ya había sido calificado como "inepto" por muchos participantes. La Audiencia Nacional ya dejó en suspenso el proceso el año pasado debido a irregularidades en las bases, lo que dejó a miles de aspirantes en el limbo. Posteriormente, este verano, se produjo una brecha de seguridad en la plataforma de inscripción, exponiendo datos personales de los opositores.

Un proceso lleno de irregularidades

La filtración de las preguntas es solo el último de una serie de incidentes que han marcado estas oposiciones como un proceso caótico y mal gestionado. El hecho de que un tribunal opositor permitiera que se filtraran más del 80% de las preguntas ha dejado en entredicho la capacidad de RTVE para llevar a cabo un proceso justo y transparente. "Esto demuestra una falta total de control y profesionalismo", comenta un opositor que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

No se ni que escribir! Todo mi apoyo a quienes hoy han visto frustradas sus ilusiones con la oposición a informador de @rtve Descrédito tras descrédito que no merecemos los profesionales de esta corporación! — Marc Sala (@_marcsala) September 29, 2024

Además, los opositores denuncian que el temario es especialmente complicado, ya que incluye temas de actualidad que varían constantemente. Esto significa que cualquier retraso en la realización de la prueba podría obligarles a estudiar nueva información, generando aún más incertidumbre.

Las consecuencias de una mala gestión

Las consecuencias de la suspensión no se limitan solo al malestar de los opositores. RTVE ahora enfrenta un problema de credibilidad. La suspensión ha sacado a la luz una cadena de fallos en la gestión que afectan no solo a los opositores, sino también a la imagen pública de la corporación. La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, se ha visto obligada a prometer una investigación exhaustiva, y los sindicatos han exigido que se depuren responsabilidades.

Intento ponerme en la piel de los 6000 periodistas que estos meses han preparando bajo un enorme estrés las oposiciones de RTVE, suspendidas a unos minutos de empezar. Hay que ser muy miserable para boicotear con una filtración estas oposiciones. Espero que lo acaben pillando. — Xabier Fortes (@xabierfortes) September 29, 2024

El sindicato USO ha mostrado su apoyo a la decisión de suspender el examen, pero reconoce el daño causado a los aspirantes: "Es una medida dolorosa, pero necesaria. Lamentamos profundamente las molestias que esto ha causado, y nos comprometemos a seguir trabajando para garantizar la transparencia en este proceso."

Futuro incierto para miles de opositores

La suspensión ha dejado a miles de personas en el aire, sin saber cuándo ni cómo se realizará la nueva convocatoria. Los opositores, agotados tanto física como mentalmente, exigen respuestas claras y un proceso que garantice la equidad y la justicia. "No es solo el examen, es el futuro de nuestras carreras lo que está en juego. Exigimos que se depuren responsabilidades y que el próximo proceso sea completamente transparente", concluye Álvaro.

En el caso de la prueba que se ha suspendido, el comité está formado por los siguientes miembros: José Ángel Carpio García (vocal), Esteban Crespo Haro (vocal y director de RTVE de Cataluña), Margarita Enríquez Campesino (vocal), María Consuelo Fernández Leal (vocal), Manuel Midón Miguez (vocal), Cristina Ónega Salcedo (Directora del Canal 24 horas y vocal), Miguel Ángel Orts Torres (vocal), Julián Pérez Olmos (Vocal), Marta Ribas Barquet (vocal), Guidmar Zaballos Torralvo (vocal) y Raquel de la Ossa de la Plaza, como secretaria del comité.

En definitiva, el escándalo de las oposiciones de RTVE es un claro ejemplo de cómo una mala gestión puede tener un impacto devastador en la vida de miles de personas. Los opositores han perdido mucho más que un examen; han perdido la confianza en una institución pública que debería ser un ejemplo de rigor y transparencia. Ahora, solo queda esperar a que se aclare la situación, pero el daño ya está hecho.

Desde el Comité intercentros se han concentraciones está mañana a las 12 en todos los centros territoriales para apoyar a las compañeras y compañeros afectados por la suspensión del examen.

Desde la FAPE lamentamos la manera de proceder de @rtve cancelando las #OposicionesRTVE para las plazas de 'Información y Contenidos' con sólo 30 minutos de antelación por la "filtración" de la prueba. pic.twitter.com/fFzHOf78LQ — FAPE (@fape_fape) September 29, 2024

Este CdI quieres mostrar todo su apoyo a los compañeros y candidatos que esta mañana deberían haberse examinado de su oposición a informador así como mostrar nuestra indignación por la cancelación de la misma y por los motivos por los que se ha producido — C.Informativos RNE (@CdiRNE) September 29, 2024