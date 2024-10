La DANA desata un huracán de bulos: la extrema derecha agita fantasmas y resucita a Franco

La reciente DANA que devastó la Comunidad Valenciana el pasado martes dejó a su paso no solo inundaciones y devastación, sino también una oleada de bulos y tensiones políticas en redes sociales.

⚠️Alerta de mensaje fake que circula por redes



💧EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA ESTÁ GARANTIZADO



❌NO EXISTE RIESGO DE CONTAMINACIÓN



ℹ️Infórmate a través de los canales oficiales



📣 Máxima difusión pic.twitter.com/oyKNJ52iUh — GVA Medi Ambient Infraestructures Territori (@GVAMediAmbient) October 30, 2024

Entre la confusión y la urgencia, las redes sociales se convirtieron en un hervidero donde las teorías conspirativas y acusaciones ideológicas alcanzaron niveles alarmantes, amplificados por perfiles de extrema derecha. La narrativa que dominó: culpar al gobierno actual por la demolición de infraestructuras y exaltar la "visión hidráulica" de Francisco Franco, un recurso recurrente para restar importancia a la crisis climática.

El inspector jefe de @BombersValencia, José Miguel Basset habla en @apunt_media y desmiente las informaciones falsas que se están dando.



🙏 Rogamos no se comparta información no contrastada pic.twitter.com/5ZVgYs6DPC — Emergències 112CV (@GVA112) October 30, 2024

La DANA y los ecos de desinformación

Desde el primer momento en que se percibió la gravedad de la DANA, comenzaron a circular mensajes en redes sociales con teorías que desviaban la atención de la emergencia climática hacia una supuesta culpabilidad del gobierno por la demolición de presas y embalses en todo el país. Las redes sociales explotaron en un vaivén de acusaciones, desde las que señalaban al presidente valenciano Carlos Mazón por suprimir la incipiente Unidad de Emergencias Valenciana que era solo un papel cuando suspendió su puesta en marcha: el organismo fue creado en febrero de 2023, por Ximo Puig, pero no llegó a funcionar, hasta las que defendían que el verdadero problema radicaba en la eliminación de presas, culpando directamente al gobierno central.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, anunció hace un año la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, a la que calificó como un "chiringuito".

Una polémica que busca agitar

La polarización se hizo especialmente patente en una serie de intercambios de mensajes en redes, donde usuarios de extrema derecha comenzaron a difundir imágenes y gráficos que supuestamente “demostraban” el daño causado por la demolición de presas en la Comunidad Valenciana. Uno de estos mapas, ampliamente difundido por el eurodiputado Alvise Pérez y el agitador Samuel Vázquez, portavoz de Vox, mostraba puntos marcados como “actuaciones de restauración fluvial” sobre las zonas afectadas por la DANA. La narrativa no tardó en volverse viral: “El régimen actual, con su excusa ecologista, destruye las presas que Franco construyó para salvarnos”, declaraba una cuenta de Twitter ultra.

El mejor gobernante que ha tenido España y que tendrá. Si Valencia no es hoy una laguna es por este plan. Muchas de las presas que construyó Franco las han destruido para "dejar fluir los ríos". https://t.co/OPFintaRFB — Punta (@PuntaLeyend) October 29, 2024

Sin embargo, una revisión del origen de estos mapas desmiente rápidamente la acusación. Los puntos en cuestión corresponden a la Confederación Hidrográfica del Júcar, un organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica que, en las últimas dos décadas, ha demolido únicamente tres pequeñas barreras en Valencia, de menos de dos metros de altura, y en áreas no afectadas por la DANA. Estas infraestructuras, conocidas como azudes, se eliminaron precisamente para reducir el riesgo de inundación y mejorar la seguridad en caso de crecidas fluviales.

El mito de las presas de Franco y su resurgimiento en redes

El dictador Francisco Franco fue elevado en redes a la categoría de “héroe salvador”, y, en un esfuerzo por reavivar la nostalgia por su régimen, se le atribuyó la construcción de embalses como un proyecto visionario para la defensa contra desastres naturales. “Si Valencia no es hoy una laguna, es gracias a San Francisco Franco”, tuiteaba una cuenta. Este mito de las presas del dictador se apoya en la intervención de 1957, cuando una catástrofe en Valencia llevó al régimen franquista a reubicar el curso del río Turia.

Iker Jiménez, en uno de sus populares directos en YouTube, afirmó: “Luego decían que para qué Franco hacía tantos pantanos, menos mal”. La frase, si bien inofensiva a primera vista, resuena entre sus seguidores como un “recordatorio” de que tiempos pasados fueron mejores, en una visión sesgada y ajena a los efectos del cambio climático.

La falsa relación entre la DANA y la demolición de embalses

Más allá de los mensajes y las frases incendiarias, los expertos en hidráulica y cambio climático aclaran que los embalses y presas no han jugado un rol relevante en la reciente catástrofe. César Rodríguez, de la asociación AEMS Ríos con Vida, señala que el problema ha sido la intensidad del evento climático. La DANA descargó hasta 600 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas de Valencia en cuestión de horas, una situación que no depende de la existencia o no de barreras hidráulicas, sino del propio fenómeno meteorológico y del impacto del calentamiento del Mediterráneo.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica subrayó que la eliminación de estos pequeños azudes en Valencia responde a razones de seguridad, ya que, en vez de mitigar los riesgos, pueden empeorar la situación en caso de crecidas. Mantener azudes en desuso puede retener vegetación y otros materiales, generando obstáculos y aumentando la fuerza de las crecidas, lo que representa un peligro mayor en situaciones de lluvia intensa.

Sois unos irresponsables y unos absolutos sinvergüenzas. Metiendo noticias que nada tienen que ver en lo que está ocurriendo ahora mismo.



1. La "demolición de presas" realizadas son en su mayoría azudes de metros de 5 metros que ya estaban sin ningún tipo de utilidad.



2. En la… https://t.co/XI1O9Afp5npic.twitter.com/x5zekgj79e — Alex_politics (@comuflauta) October 29, 2024

La confusión como estrategia de desgaste

La estrategia de la confusión y el señalamiento se extiende a medios de extrema derecha que amplifican estas teorías sin contrastar los hechos. Webs como La Gaceta o Mediterráneo Digital dieron espacio a artículos en esta línea, donde se insinúa que la demolición de presas ha dejado a Valencia “desprotegida” frente a la DANA. La realidad, sin embargo, es que no existe ninguna presa demolida que haya podido prevenir este tipo de evento.

Consecuencias de la desinformación

La gran cantidad de contenido falso y mensajes manipulados en redes sociales han creado un estado de alarma adicional en medio de la emergencia climática. El inspector jefe de bomberos de Valencia, José Miguel Basset, afirmó que los bulos han generado “problemas de orden público”, ya que numerosos ciudadanos han llamado a los servicios de emergencia, preocupados por presuntas evacuaciones, cortes de agua y destrucción de infraestructuras que en realidad nunca ocurrieron.

Mensajes que difunden la falsa idea de que la DANA está provocada por el proyecto HAARP

A pesar de los esfuerzos de cuentas oficiales de emergencia y entidades como la Confederación Hidrográfica del Júcar para desmentir estas noticias, la red sigue llenándose de comentarios desinformados. Las autoridades han reiterado que el número de emergencias sigue siendo el 112 y que no hay ningún desbordamiento o peligro relacionado con embalses.

🚨 Nos informan de que se han detectado en redes diversos bulos sobre la situación de la DANA en Aragón.



🙏 Os pedimos que sólo atendáis a las informaciones de las fuentes oficiales.



ℹ️ Sigue toda la información en los canales del @112Aragon y @GobAragon. pic.twitter.com/KcSeje25Mf — Gobierno de Aragón (@GobAragon) October 30, 2024

Una lección de manipulación política en tiempos de crisis

La DANA ha servido como caldo de cultivo para que voces reaccionarias desacrediten las medidas medioambientales y el papel de las instituciones, mientras se aferran a un discurso que exalta un pasado autoritario y distorsionado. La narrativa que usa la nostalgia por un régimen como el de Franco y la eliminación de infraestructuras obsoletas es un reflejo del intento de ocultar el cambio climático y sus efectos devastadores bajo un manto de culpa política.

Comienzan a viralizarse bulos.



Insisto, sólo hay que atender fuentes oficiales de información como @AEMET_Andalucia y @E112Andalucia.



Por favor, no ayudéis a difundir esas mierdas.#StopBulospic.twitter.com/jtSrWUN0iI — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) October 31, 2024

Con cada fenómeno meteorológico extremo, queda en evidencia que, para algunos sectores, la realidad climática pasa a un segundo plano. Sin embargo, tanto en Valencia como en el resto del país, lo que de verdad preocupa a la ciudadanía es cómo gestionar estas crisis en el futuro, ya que el cambio climático es una realidad innegable que requiere soluciones conjuntas y reales, alejadas de manipulaciones interesadas.