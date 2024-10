Loreto Arenillas, exjefa de gabinete de Errejón, presenta su dimisión tras su cese de Más Madrid

Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid y antigua jefa de gabinete de Íñigo Errejón, ha anunciado su dimisión en un contundente comunicado tras su cese por el partido. En su mensaje, publicado en la red X (anteriormente Twitter), Arenillas se despide asegurando haber sido objeto de una “inmensa campaña de mentiras” y denuncia que Más Madrid “no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme”.

La renuncia de Arenillas se produce en medio de una polémica por su presunta intervención para evitar acusaciones de violencia machista contra Errejón, hecho que ella niega rotundamente. Asegura que su trabajo siempre ha estado orientado a denunciar estos abusos y lamenta que ahora le hagan el “chivo expiatorio para ocultar errores” de la organización.

Arenillas admite haber comunicado a los responsables de feminismos del partido sobre un acto protagonizado por un diputado en junio de 2023, cuando ya no ocupaba el cargo de jefa de gabinete, pero destaca que fue decisión de la dirección no elevar esa información. “Esta es la peor forma de luchar contra el machismo”, sostiene en su escrito, mientras reafirma su compromiso con combatir los abusos, incluido el que asegura estar sufriendo ahora.

Al cerrar su comunicado, Arenillas anuncia su salida de Más Madrid y de la Asamblea, expresando su dolor ante la pérdida de la presunción de inocencia en su propio partido y su voluntad de “seguir luchando contra los abusos”.

Comunicado de Más Madrid

El reciente comunicado de Más Madrid ha generado un terremoto político tras la petición de dimisión a la diputada Loreto Arenillas, quien ha sido destituida de todos sus cargos en el partido por su manejo deficiente de una denuncia contra Íñigo Errejón por violencia machista. La situación ha sacudido los cimientos de la organización, que, entre palabras de consternación y firmeza, expresa su rechazo absoluto a los presuntos actos de abuso de su exmiembro, a la par que admite errores en su protocolo de actuación y reitera su apoyo a las víctimas.

Comunicado de Más Madrid: pic.twitter.com/iadh7D9fj3 — Más Madrid (@MasMadrid__) October 25, 2024

“Condenamos los actos de violencia machista de Errejón”

Más Madrid no ha escatimado palabras para repudiar los supuestos comportamientos de Errejón, exmiembro relevante de la organización y figura histórica de la izquierda madrileña. “Nos sentimos consternadas, decepcionadas y horrorizadas”, destaca el comunicado del partido, que se solidariza con las mujeres que han denunciado estos actos “repulsivos” de abuso y acoso. La organización recalca que su prioridad es el apoyo a las víctimas y reafirma su compromiso con los valores feministas que enarbolan desde su fundación.

Todo se originó a raíz de un mensaje anónimo publicado en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, que desató una serie de acusaciones en redes sociales apuntando a un político madrileño. Pronto, el nombre de Íñigo Errejón comenzó a sonar con fuerza. En cuestión de horas, Más Madrid solicitó explicaciones a Errejón y, al considerar verosímiles los testimonios de las mujeres implicadas, exigió su cese inmediato en sus cargos públicos y la entrega de su acta de diputado.

A pesar de que Errejón ya no mantenía relación formal con Más Madrid, la organización expresó su profundo pesar por la “decepción directa” que los hechos suponen para un partido que ha mantenido una postura firme contra las violencias de género.

Arenillas ocultó una acusación previa: el detonante de su destitución

En el comunicado también se reveló un hecho hasta ahora desconocido: hace un año, Loreto Arenillas tuvo conocimiento de una acusación por agresión sexual contra Errejón en un concierto en Castellón. Una mujer aseguró que el político le había tocado el trasero sin su consentimiento. Arenillas, en lugar de comunicar este incidente a su partido, optó por emprender a título personal un proceso de mediación con la mujer afectada y otras víctimas. Este intento resultó insatisfactorio, y poco después, la acusación salió a la luz en redes sociales.

Lo que más preocupa a Más Madrid es que Arenillas no informó al partido sobre la acusación ni sobre el fallido proceso de mediación. Al descubrir el caso únicamente a través de un hilo de Twitter, la organización decidió contactar con Arenillas para ofrecer mecanismos de denuncia a las víctimas. Sin embargo, la falta de respuesta de las mujeres llevó a Más Madrid a dar por cerrado el caso, un proceder que hoy reconocen como “insuficiente” y con consecuencias significativas para la organización.

“La impunidad se termina gracias a las mujeres organizadas”

A la vista de la gravedad de los hechos y del impacto que estos han tenido en la imagen del partido, Más Madrid ha exigido la dimisión de Arenillas. Al negarse a renunciar, la diputada ha sido destituida de todos sus cargos en el partido. “Valoramos que sus explicaciones no se corresponden con la realidad que hemos conocido durante los últimos días y horas”, subraya el comunicado, un mensaje que deja claro el descontento de la organización con la gestión que Arenillas realizó de un asunto de tal magnitud.

Más Madrid recalca que ningún espacio social o político, incluyéndose a sí mismos, está libre de casos de violencia machista. “El machismo no entiende de partidos ni ideologías”, afirma la formación. No obstante, subrayan que todas las organizaciones tienen la responsabilidad de actuar ante estos casos, algo que consideran no hicieron con la suficiente contundencia el año pasado cuando surgió el primer incidente con Errejón.

La organización afirma que iniciará un proceso de revisión de sus protocolos contra el acoso y sus mecanismos de denuncia, con el objetivo de que las víctimas sientan seguridad y apoyo dentro de la estructura partidaria. Este es un paso que Más Madrid cree esencial para asegurar que ninguna mujer vuelva a sentirse desamparada o silenciada en su espacio político.

Una reflexión colectiva y un compromiso de cambio

Más Madrid asegura estar sumido en una profunda reflexión sobre los errores cometidos y las decisiones necesarias para que hechos como estos no se repitan. Al reconocer los fallos en su actuación y la falta de comunicación interna, la organización asume la responsabilidad de las “consecuencias que esta actuación haya podido tener” en el caso de Errejón y Arenillas.

La militancia del partido, mayoritariamente compuesta por mujeres, ha respondido con indignación y tristeza ante la situación, ya que estos hechos contradicen el ideario feminista y progresista que Más Madrid ha defendido públicamente. La organización reconoce que en su labor por combatir el machismo dentro y fuera del partido, podrían y deberían haber actuado con más diligencia. Ahora, prometen medidas contundentes para que la impunidad no se mantenga y para que las víctimas cuenten con el respaldo y la reparación que merecen.

“Que caigan todos los que tengan que caer”

Este comunicado llega en un momento en que el panorama político español enfrenta un escrutinio cada vez más intenso sobre la gestión de casos de violencia de género en sus estructuras internas. Más Madrid ha manifestado que colaborará con la justicia si así se requiere y que no dejará de tomar las medidas necesarias para asegurar un entorno seguro para todas sus militantes. “Que caigan todos los que tengan que caer”, sentencian, dejando claro que el feminismo y el combate al machismo seguirán siendo sus banderas.

El futuro de Loreto Arenillas dentro de la política madrileña queda ahora en suspenso, mientras la organización se esfuerza por restablecer su credibilidad y por hacer frente a un caso que ha golpeado de lleno en su núcleo ideológico. Más Madrid tiene claro que los espacios se transforman gracias a la acción de las mujeres organizadas y que aún queda mucho camino por recorrer. En esta ocasión, con un mensaje firme de que la impunidad ha terminado y que el feminismo debe seguir siendo un eje central de su labor política.