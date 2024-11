La falta de escrúpulos y la indignidad de Sánchez es patológica

En el Partido Sanchista aún están consternados con las imágenes de la agresión a Pedro Sánchez el pasado domingo y de la ira de la ciudadanía contra el presidente. Muchos sanchistas se están preguntando la razón por la que hay tanto odio hacia él. No se trata sólo de la extrema derecha o del PP. El culpable es él. Millones de personas desearon cosas oscuras tras ver las imágenes de Sánchez huyendo mientras el rey se saltaba el cordón de seguridad y daba la cara para escuchar a la ciudadanía.

Sánchez ha vuelto hoy a dar razones para que la gente le odie y para que más personas deseen y clamen al cielo que acabe de una vez esta pesadilla, este drama de tener a un trilero en la Presidencia del Gobierno.

Sánchez es un hombre sin escrúpulos, sin piedad, sin ningún tipo de empatía. A esto hay que sumar que es sumamente peligroso y se suele tomar cumplida venganza de lo que él considera que son ataques contra él, sean ciertos o simples creaciones de su mente. Normalmente, no suele tener piedad. Es una especie de Kim Jong Un de metro noventa.

Además de un Síndrome de Hubris crónico e incurable, Pedro Sánchez sufre de un maquiavelismo de manual. La psicología describe la tendencia de una persona a ignorar la moralidad en su toma de decisiones. Los estudios de Richard Christie y Florence L. Geis demostraron que el maquiavelismo incontrolado, como el que sufre Pedro Sánchez, causa estragos en los demás y suelen tener tendencia a la paranoia y problemas cognitivos que derivan en la falta absoluta de empatía hacia quienes les rodean.

En algunos casos estudiados, los maquiavélicos rozan la sociopatía porque como no conectan emocionalmente con los demás, interactúan como si todos los que no son uno mismo fueran recursos a exprimir en algún momento. ¿Les suena?

Las personas que sufren de maquiavelismo también tienen la habilidad de detectar las debilidades de la personalidad de cada uno para aprovecharlas en su propio beneficio. Además, están constantemente ideando estrategias de manipulación que aplican con precisión de cirujano. Todo esto no sería posible sin un control absoluto de los impulsos humanos que les hace actuar como si fuesen robots. ¿Les suena?

Hoy se ha cumplido una semana de la DANA en la que han muerto más de 200 personas, con miles de desaparecidos y decenas de miles de familias que lo han perdido todo. Hoy se esperaba que Pedro Sánchez anunciara el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, no ha dudado en actuar en base a sus intereses personales y políticos.

«Estamos hablando de cifras importantes desde el punto de vista económico. En este real decreto estamos hablando ya de 10.600 millones. Son muchos recursos, a los que vendrán otros muchos que tendremos que pedir a las instituciones comunitarias. Y otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas. Por tanto, vamos a tener que revisar el impacto que va a tener sobre el déficit y la deuda pública. Tenemos que encontrar los vehículos más eficaces, en el marco de los Presupuestos, para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz. Y necesitaremos unos nuevos Presupuestos. Es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir la responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Vamos a ofrecer a los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar unos nuevos Presupuestos», ha dicho en la rueda de prensa. No se puede ser más cruel.

Es decir, no ha tenido ningún tipo de escrúpulo en condicionar las ayudas que está reclamando la gente afectada por la DANA con la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No se puede ser más ruin y es la mejor demostración de que Sánchez carece totalmente de empatía. Luego se sorprenderán de que no pueda pisar la calle ni a tomarse un café o una cerveza, como hace todo el mundo que tiene la vergüenza y la dignidad de ir por el mundo sin temor a nada.