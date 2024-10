David A. Hughes autor de: "Covid-19, Operaciones psicológicas y la guerra por la Tecnocracia"

Esta semana, Carlos Sánchez nos trae una entrevista magnífica en una nueva edición de Grupo de Control. En esta ocasión, el invitado es David A. Hughes.

Pulsa aquí para ver la entrevista, o también en el siguiente enlace: https://beatalegon.tv/video/carlos-sanchez-entrevista-al-investigador-david-hughes-sobre-tecnicas-de-control-social/

Con doctorados en Estudios Alemanes y Relaciones Internacionales, David A. Hughes imparte conferencias en áreas como estudios de seguridad, teoría de las relaciones internacionales, análisis de política exterior,globalización y excepcionalismo estadounidense.

Su investigación se centra en la guerra psicológica, el "11-S", el "COVID-19", el Estado profundo, el crimen de inteligencia, la tecnocracia, el resurgimiento del totalitarismo y las relaciones de clase detrás de las operaciones psicológicas.

Una selección de su trabajo se puede encontrar enAcademia.edu.

David es investigador asociado del Grupo de Trabajo sobre Propaganda y la "Guerra contra el Terror global del 11 de septiembre". También forma parte del colectivo "Propaganda in Focus".

En esta ocasión, el objeto de análisis de Grupo de Control ha sido el último libro publicado por Hughes, bajo el título "Covid-19," Psychological Operations, and the War for Technocracy", en el que Hughes, con una profusión de datos y citas de difícil parangón, profundiza en cómo el uso de técnicas de control mental de proyectos como el Instituto Tavistock, el MK Ultra o el manual Kubark de interrogatorios de la CIA, han sido desplegados de manera masiva para asegurar la aquiescencia del público con respecto de las medidas draconianas impuestas durante la llamada pandemia del Covid 19.

Sobre estas y otras cuestiones relacionadas ha versado esta esclarecedora entrevista de poco más de una hora que no te puedes perder.

Y como somos conocedores de que este tipo de información es muy relevante para el sostén de las sociedades democráticas, te animamos a que la compartas, pues estar informados salva vidas.