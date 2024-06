Ayuso aprueba una nueva deducción del 20% en el IRPF para sortear el fin de las Golden Visa

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso en su reunión de este miércoles aprobará el proyecto de Ley con la nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de contribuyentes procedentes del extranjero. Una medida que ya fue anunciada el en octubre de 2023 y que se aprueba ahora, una vez que se ha suprimido la Golden Visa. Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por su impacto limitado en la generación de empleo y riqueza, y por excluir inversiones inmobiliarias.

En un intento cuestionable por impulsar la economía regional, Ayuso ha dado luz verde a un proyecto de Ley que introduce una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF. Esta medida, que pretende atraer inversiones extranjeras, ha sido criticada por su falta de efectividad real y su enfoque excluyente, siendo aplicable solo a operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2024.

Detalles de la deducción fiscal de Ayuso

La nueva normativa aprobada por Ayuso establece una rebaja del 20% en las aportaciones realizadas en diversas formas de inversión, incluyendo obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas, y aportaciones en sociedades limitadas. Sin embargo, excluye las inversiones extranjeras en inmuebles, lo que ha sido visto como una limitación significativa para atraer capital extranjero de manera efectiva.

Para acogerse a esta deducción, los contribuyentes deben cumplir con varios requisitos estrictos. Entre ellos, mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la Comunidad de Madrid durante un mínimo de seis años y no haber residido en España durante los últimos cinco ejercicios. Además, no se permite la inversión en entidades domiciliadas en paraísos fiscales, y el beneficiario no puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección en la entidad donde realice sus aportaciones.

Críticas

La nota de prensa emitida por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo intenta justificar la normativa como una herramienta para atraer talento y profesionales, facilitando el retorno de aquellos que emigraron en el pasado. No obstante, los críticos señalan que la medida es insuficiente y está mal orientada, cuestionando su capacidad para realmente fomentar el empleo y el crecimiento económico en la región.

El acuerdo ha sido trasladado a la Asamblea autonómica para iniciar su tramitación parlamentaria. Sin embargo, se espera que enfrente una oposición significativa debido a sus numerosas limitaciones y su dudosa efectividad. Los detractores argumentan que esta medida no aborda las necesidades reales de la economía regional y que su implementación podría tener un impacto mínimo en la atracción de inversiones extranjeras.

Desde 2004, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo numerosas rebajas en el IRPF, que, según sus defensores, han permitido un ahorro acumulado para los contribuyentes de casi 11.000 millones de euros. Sin embargo, estas políticas fiscales han sido criticadas por favorecer a los más ricos y no lograr una distribución equitativa de la riqueza.

Aunque la región ha atraído una cantidad significativa de inversión extranjera, los críticos argumentan que las políticas actuales no son sostenibles a largo plazo y que la nueva deducción del IRPF no resolverá los problemas estructurales de la economía madrileña.

Críticas de Vox

La medida ha generado una fuerte críticas, especialmente por parte de Vox. Rocío Monasterio ha calificado la ley como un “privilegio para extranjeros”, argumentando que no beneficia a los residentes locales y que sigue siendo una herramienta de desigualdad. La medida ha sido criticada por su enfoque excluyente y por no proporcionar beneficios tangibles a la mayoría de la población.

El Fin de las ‘Golden Visa’ en España

En un contexto más amplio, la política de atracción de inversiones en España ha experimentado cambios significativos. Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el fin de las controvertidas ‘Golden Visa’. Estas visas, introducidas en 2013, permitían a inversores extranjeros obtener permisos de residencia a cambio de invertir en bienes inmuebles valorados en más de 500.000 euros.

La eliminación de las ‘Golden Visa’ pretende combatir la especulación inmobiliaria y garantizar que la vivienda sea vista como un derecho fundamental, no como una oportunidad de inversión para los adinerados extranjeros. Esta medida ha sido bien recibida por aquellos que consideran que las políticas anteriores solo fomentaban la desigualdad y el encarecimiento de la vivienda.

Una medida insuficiente y excluyente

La nueva deducción en el IRPF aprobada por la Comunidad de Madrid ha sido ampliamente criticada por su falta de visión y su enfoque limitado. Aunque pretende crear un entorno atractivo para las inversiones extranjeras, muchos dudan de su capacidad para generar beneficios reales para la economía regional y los ciudadanos.

La eliminación de las ‘Golden Visa’ y la implementación de nuevas deducciones fiscales son pasos hacia una economía más inclusiva y sostenible. Sin embargo, la nueva medida de la Comunidad de Madrid parece estar mal concebida y ejecutada, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre su efectividad y su impacto a largo plazo. La necesidad de políticas que realmente aborden las desigualdades económicas y promuevan el desarrollo sostenible sigue siendo un desafío pendiente.