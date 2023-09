Ayuso certifica el fallecimiento político de Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, certificado el fallecimiento político de Feijóo y ha llamado este lunes a que los ciudadanos salgan a la calle para “alzar la voz contra la amnistía” en las manifestaciones de Madrid y Barcelona, convocadas por el PP y Sociedad Civil Catalana, y dar por perdida la investidura de su líder, Alberto Núñez Feijóo. En un discurso populista, al más puro estilo de miguel Ángel Rodríguez y del ala dura de su partido, ha cargado otra vez contra las futuras negociaciones de Pedro Sánchez con Junts, entre otros partidos.

Ayuso se olvida de la amnistía de Montoro

En el Foro de EL MUNDO que se ha celebrado este lunes, la dirigente populista se ha olvidado de las amnistías promovidas por su propio partido, entre ellas las económicas, que, sí fueron “una estafa económica” a la sociedad y al estado de derecho, pero que son igualmente legales, como lo sería la que se aprobaría en un futuro, si llega a acordarse.

Ayuso ha insistido en que “la amnistía es una estafa masiva contra España, la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución, los jueces, las leyes, la verdad, la igualdad de los españoles ante la ley y la libertad”, olvidándose de Dios, Padre y Espíritu Santo y la Virgen María.

“Lo han dicho ellos mismos mil veces antes, que la amnistía no cabe ni en la Constitución, ni en ningún sistema democrático. Pero hoy les da igual lo que dijeron ayer. Por mucho que lo intenten explicar, resulta patético ver a Patxi López, a Bolaños o a cualquier otro, tratando de enmendar lo que tantas veces defendieron”, ha afirmado la presidenta madrileña, olvidándose de las declaraciones histriónicas de Cuca Gamarra o del Propio ínclito y deslenguado, expresidente José María Aznar.

Ayuso una buena actriz

Ayuso, no puede dejar de ser una buena actriz y lleva aprendido el discurso que le escriben desde su departamento de Comunicación y sin salirse del guion que ha vuelto a insistir en que Pedro Sánchez debe convocar de nuevo elecciones y explicar la amnistía dentro de su programa electoral, según ha agregado, “será uno de los mayores fraudes de nuestra Historia y, una ignominia que puede costarnos la supervivencia como Nación”.

Ayuso ha defendido que, “en este momento, todo lo que sea manifestarse y alzar la voz por todos, ya sea en medios de comunicación, en un foro como este, en entrevistas, en la calle es fundamental. Como presidenta de la Comunidad de Madrid apenas he ido a manifestaciones, no suelo ir a ninguna porque quienes representamos labores institucionales representamos a todos los ciudadanos. Cuando han sucedido las he apoyado y he preferido no ir, pero esto es algo distinto porque afecta a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho”, ha asegurado.

Puigdemont y la servidumbre

“Salir de este atolladero nos concierne a todos. Y lo conseguiremos, si luchamos juntos con mucho trabajo, con ganas y convicción. Nos hemos visto en momentos mucho más oscuros y hemos salido adelante. Es mucho más lo que nos une, y es demasiado bueno y hermoso como para dejar que un narciso y una minoría rabiosa lo pongan en peligro”, ha apuntado. Leyendo punto por punto lo que le han escrito. Por ser puntilloso, ¿Qué es un narciso?

El mito de Narciso

En la mitología griega, Narciso (en griego, Νάρκισσος) era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todos los hombres y las mujeres quedaban enamorados de él, pero este los rechazaba. – ¿Incluida Ayuso? –

Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque. En una contemplación absorta, Pedro Sánchez incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor, Cataluña, que hizo honor al nombre y la memoria de Sánchez, como castigo por las palabras de Ayuso.

Ayuso ha hecho una referencia a los socialistas críticos, o a los mediocres con la estrategia de Sánchez, citando a Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, sus amigos del alma, además de sus votantes. “La rebelión interna de los socialistas contra Sánchez demuestra que esto no va ya de izquierda y derecha, sino de patriotismo y decencia”, ha afirmado. Y ha pedido “dignidad al presidente del Gobierno ante la ruptura del PSOE y unos cuantos dirigentes porque Moncloa se echa en brazos de Puigdemont. Es el momento de que los presidentes del Gobierno hablen, también Zapatero que anda muy callado últimamente. […] Me parece un acto de valentía de Felipe González hacerlo cuando podía estar mirando a otro lado”.