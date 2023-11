Brilla estrella, Reina Musical, la futura Rosalía: Carla Rocher

Recuerdo que cuando leía El retrato de Dorian Gray , de Oscar Wilde, un clásico intemporal afirmaba : « el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos” y la música de la joven Carla Rocher que nos concede la entrevista es un fiel ejemplo de esas palabras intemporales de ese gran escritor y que están a la altura de la cantante a la que nació en Benasque y de ahí se ha proyectado al mundo.

Influenciada por la gran década musical del pop electrónico y la fuerza del regetón surge un glamuroso modo de componer porque su música hace bailar a todo el mundo y con su espectacular timbre de voz nos hace pensar en la Reina del Pop, la misma Madonna, a la que tuve el honor de poder entrevistar y que tanto me recuerda con su fuerza en el escenario.

Esa es Carla Rocher una estrella del pop electrónico que ha surgido con la fuerza del Phoenix.

Nada más conocerla y entrevistarla se percibe que es un animal feroz que es la encarnación de la inspiración, de la osadía y la integridad, Artísticamente resulta feroz.

Ella tiene una trayectoria de proporciones bíblicas hablando en términos de impacto, integridad y por la forma que inspira a todos además de ser una persona increíble ¿Necesito decir más? Hablo de Carla Rocher…..

1-Cuéntanos algo de tu formación musical y ¿cómo nace la idea de Carla Rocher?

El arte siempre ha formado parte de mí, en mi infancia mientras los niños jugaban en el parque yo me dedicaba a cantar, tocar el piano, bailar, pintar o grabar cortometrajes en casa.

En 2018, llegué a Madrid para estudiar la carrera de medicina en la UAX y tras tres años cursando, decidí cambiar el bisturí por el micro y dedicarme a mi gran pasión, la música. Es en este momento cuando comienza mi viaje en crescendo dentro de la industria musical, por lo que decidí cursar canto, interpretación y artes escénicas en la escuela superior del CEV.

Mi carrera artística se ve ensalzada cuando Jesús Yanes, el reconocido productor de artistas internacionales, como Rocío Jurado, Malú, Mónica Naranjo, David Bisbal y Alejandro Sanz, entre ellos, decide ficharme para grabar mi álbum debut junto a su productora Jesus Yanes Entertainment.

“Jaleo” es el resultado de la magia producida en el estudio con la fusión artística Rocher-Yanes.

2- Tus composiciones hacen que todos tus temas uno termine cantando o bailanco y son muy especiales. Tengo un amigo Dj que me dice que eres la Madonna que ha vuelto a sus orígenes y que es el relevo con la que comparte fuerza escénica y carisma musical. Pronto saldrá una entrevista que me ha concedido la gran Celine Dion y le presente tu último video y su respuesta fue “ ha nacido una nueva estrella mundial, que sea feliz” ¿Qué opinas de ello?

Os lo agradezco, es un halago escuchar estas palabras ya que para mí Madonna ha sido, es y será la reina del pop, es una guía, un ejemplo, una mujer que da vida al mundo y que ha conseguido revolucionar la industria musical a través de la innovación y valentía, sin miedo al cambio. Considero que hay que atreverse con lo nuevo y lo mejor por lo que me siento totalmente identificada con artistas que mantengan esta ideología, para mi es la más de lo más.

3-Es innegable tu timbre vocal como una ‘cápsula del tiempo ‘que te lleva a los 80s… ¿cuáles son las influencias de tu sonido?

Mis dos grandes referentes son Whitney Houston y Amy Winehouse, en mi opinión, las dos mejores voces de la historia, ejemplos de fuerza, pasión, carisma, presencia y poder.

En general, me considero una amante de las voces negras o soul, como, por ejemplo, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Ray Charles o Jennifer Hudson. Además, siempre he sido fan de las grandes voces, en mi país, destacaría a Mónica Naranjo y Rocío Jurado.

En cuanto a la sónica me gustan los ritmos pop electrónicos y tecno, propios de artistas como Madonna y Cher.

4-Hablanos de tu futuro más cercano ¿Qué podemos esperar de Carla Rocher?

2024, va a ser un año de viajes, eventos y actuaciones, vamos a armar “Jaleo” por toda España y el mundo. Además, he de deciros que van haber varias sorpresas, por lo pronto, os adelanto que tengo un tema entre manos que saldrá a la luz este próximo año.

5-Muchas de tus músicas comparten charts con artistas de la talla deSatin Jackets, Ben Mackliny muchos otros, ¿eres un artista que se presenta con formato de Dj o tocas y cantas en tus presentaciones en vivo?

Soy una artista que me presento en todas las caras y formatos, puedo cantar tanto temas electrónicos acompañada con el DJ como cantar y, a la vez, tocar el piano en directo, aunque es cierto que en la era en la que nos encontramos tengo preferencia por el formato DJ, me gusta compartir el escenario con artistas multimúsicos y productores y, sobretodo, hacer que la gente baile y disfrute de mis conciertos. También, soy bailarina de shuffle, por lo que la música electrónica es mi debilidad y fortaleza, aunque los temas soul junto al bajo y guitarra, me mueven el soul, es decir, el alma, por lo que los dos ocuparían el primer puesto del podio.

6-¿Dentro del panorama Pop cuales son tus artistas favoritos? ¿ Qué opinas de artistas como Stock, Aitken & Waterman? Es curioso que has comenzado a tener multitud de seguidores en países como México , Colombia o Uruguay ¿Te sientes profeta en tu tierra?.

Dentro del panorama pop, mis artistas favoritos son Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Rosalía y Rihanna.

Siendo honesta, no conocía el grupo, pero ahora ya tienen una fan más. He investigado sus biografías, historia y obras musicales y considero que el grupo SAW fue uno de los grupos de la época de los 80, pioneros en abarcar y profundizar en los ritmos tecno pop. Para mí el término hit e innovación van de la mano por lo que es admirable la capacidad que tienen los artistas para innovar. Según mi pensamiento la innovación, es evolución y la evolución se consigue a través de la creatividad.

“Jaleo”, mi álbum, tiene varias semejanzas rítmicas con respecto a este grupo como, por ejemplo, el estilo house tecno y el ritmo sincopado, cuyas características actualmente son tendencia. Ya sabemos que todas las modas vuelven, por lo que a la hora de crear mi álbum mi idea fue fusionar esos ritmos tecno tan característicos de los 80 junto a las melodías y nuevos sonidos pop y urbanos del siglo XXI.

Sinceramente, me siento querida en mi tierra. “Nadie es profeta en su tierra” se dijo, pero yo considero que mi casa es mi música y haya donde vaya nunca me sentiré profeta porque siempre la llevaré conmigo. Cada uno decide dónde dar cada paso y yo simplemente lo daré dónde se me de la oportunidad de subirme a un escenario.

7-En tus videos pones además de estilo y glamour un fino humor. Explícanos tu visión de ello……

Considero que el humor es el mejor remedio, ante todo, en mi opinión es la clave de la felicidad. Siempre estoy riendo en mi día a día por lo que pensé que fusionar formas de vida con la música podría ser una buena combinación, así que decidí añadir ese toque de humor a algunos de mis temas musicales. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), ser risueño, puede alargar la vida hasta cuatro años y medio. Para mi el tiempo es un regalo y quiero vivir durante mucho tiempo para seguir haciendo lo que me gusta, así que seguiré riendo para poder seguir cantando hasta siempre.

8- ¿Qué esperas del futuro, proyectos y sueños?……

Espero dar, vivir el presente, viralizar el arte, avivar sentimientos recónditos en mí y en las personas, convertir las ilusiones en realidad, actuar, componer, cantar, crear, y sobretodo, seguir preguntándome ¿Qué espera el futuro de mí?