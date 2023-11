Call of Duty Modern Warfare 3 Análisis –  Los mejores Zombies hasta la fecha

Call of Duty Modern Warfare 3 acaba de publicarse. Es cierto que desde el día 2 de noviembre los que compraron la edición de archivo pudieron jugar la campaña. Pero fue el día 10 cuando todos los usuarios tuvieron acceso al Online. Activision nos trae una entrega continuista en modos de juego en donde el cambio más destacable nos lo encontramos en los zombies. Sin duda le han dado un lavado de cara que hace de este modo el mejor visto hasta la fecha.

Y aquí queremos abrir un paréntesis, ya que se ha criticado mucho este Modern Warfare 3 por la corta duración de su historia. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver y lo corto, si breve, dos veces bueno. COD es por antonomasia un juego online y no hay mucha gente que lo compre únicamente por su historia, es un combo. Y por eso mismo primero se desbloqueó el acceso a la campaña y posteriormente al online.

Y la historia continúa exactamente en donde terminó la del anterior título. No vamos a contar demasiado sobre ella, ya que sería incurrir en spoilers, tan solo os diremos que Makarov, el gran villano, es liberado en este Modern Warfare 3. Con el Capitán Price y la Task Force 141 tendremos que meternos en los tiroteos más eléctricos para terminar con sus planes. Son unas 4 o 5 horas de historia, pero bastante intensa y con situaciones geniales.

La campaña de Modern Warfare 3 es intensa

Como decíamos antes, si has venido a Modern Warfare 3 por su campaña, se te va a hacer corta y el juego no te va a dar lo suficiente. Pero es que este título va más allá con todo su contenido online, el cual es más predominante. Nos encontramos con el Call of Duty Headquarters, es un menú en donde está disponible todo el contenido de todas las últimas entregas. Cada uno con su apartado. A nosotros nos interesa el de este COD

Para los amantes del Multijugador, Call of Duty Modern Warfare 3 tiene bastante contenido. Y es que no podemos olvidar de que es el modo estrella de este juego. El menú ha cambiado y ahora está todo mucho más clarito para verlo. Tenemos Duelo por equipos. Aquí, como en las pasadas ediciones, podremos elegir qué modo jugar. Entre ellos tenemos el Duelo por Equipos, el Contra Todos, Dominio, Buscar y Destruir, Baja Confirmada, Punto Caliente y control.

Un modo zombies renovado

Como modos nuevos en la lista de equipos, podemos jugar Partida rápida extrema en donde es más fácil matar y morir, pero no hay cámara de muerte. Los modos son los anteriores. También el modo Guerra, en grandes mapas con objetivos. Como novedades está Degüello con 3 equipos luchando por ser el mejor. Guerra Terrestre con hasta 64 jugadores y finalmente Invasión, que es un duelo por equipos con hasta 40 jugadores, 20 por escuadra. Sin duda hay variedad en Modern Warfare 3.

Pero hay más en Call of Duty Modern Warfare 3. Tenemos el renovado modo Zombies. Ahora nos encontramos con un Battle Royale con zombies en donde tenemos 45 minutos para hacer contratos. Cuanto más al centro del mapa vayamos, más difícil será. Son equipos de hasta 3 personas y hay que sobrevivir saqueando cajas y encontrando objetos. El objetivo es salir con vida por la vía de escape o esperando al final de la partida.

Vuelven mapas clásicos

Gráficamente el juego luce espectacular y va muy fluido en todo momento Los reflejos del agua y las ciudades lucen extremadamente realistas. En Modern Warfare 3 vuelven muchos mapas de anteriores entregas como Estate, Favela, Quarry, Rust o Terminal. Es cierto que faltan novedades pero que lo que vuelve es un golpe de nostalgia. Sin duda gráficamente explota los recursos de las máquinas de nueva generación.

El sonido nos ha parecido increíblemente bueno. Tanto la banda sonora como, sobre todo, los efectos de las armas y las explosiones. Además, Call of Duty Modern Warfare 3 tiene el mejor sonido posicional creado en los videojuegos hasta la fecha. Además, cada arma suena distinta y las voces son una delicia. Destacar, por supuesto el doblaje al español. Sin duda, es un plus en un juego de este estilo

Call Of Duty Modern Warfare 3 nos trae una nueva entrega que está siendo bastante polémica. Es cierto que el contenido de la historia es corto y que en novedades jugables, lo más destacable es el modo Zombies. Pero es un juego que nos llena y nos da muchas horas de diversión en su parte online. Sin duda es un clásico, al menos para nosotros, de la Navidad, y seguiremos siendo fanáticos de Activision y de todo lo que saque de esta franquicia.